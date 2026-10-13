Зеленский дал задний ход после слов Трампа Фото: REUTERS.

Стоило только ряду западных СМИ написать, что американский президент Дональд Трамп воспринимает украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского как главное препятствие на пути к миру между Россией и Украиной, а еще, что именно украинского «просрочку» Трамп считает причиной того, что ему в очередной раз не вручили Нобелевскую премию мира, как Зеленский тут же осознал хотя бы частично свою уязвимость и начал отрабатывать «задний ход».

Именно украинского «просрочку» Трамп считает причиной того, что ему в очередной раз не вручили Нобелевскую премию мира Фото: REUTERS.

«Просроченный» тут же заявил по новой, что он уже хочет и готов встретиться с представителями американской стороны и уже направил об этом в Вашингтон соответствующий запрос.

- Вчера, к сожалению, был удар баллистикой по Киеву. На этот удар не было предупреждения от партнеров. Обычно такое предупреждение есть, и это очень важная вещь. Оно помогает нашей защите. Было пять баллистических ракет. Фактически наши Вооруженные силы увидели их уже за несколько секунд до удара. И именно поэтому мы говорим нашим партнерам, что их сотрудничество с Украиной дает больше защиты жизни, позволяет уберечь больше людей и останавливать убийства, - заявил Зеленский и тут же закинул новую «удочку» со старой наживкой. - Наши военные и разведки должны сотрудничать на полном уровне, и с нашей стороны для этого делается все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и со стороны наших партнеров.

И тут же выяснилось, что, судя по словам «просроченного», американцев из числа «партнеров» он уже, что называется, выписал.

- Мы также находимся в постоянной коммуникации с американской стороной. Наши команды разговаривают. Нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий. Украина готова к встрече, - заверил «просроченный». - Наша команда направила американской стороне соответствующие предложения по возможным следующим встречам, следующим нашим разговорам. В ближайшие дни мы готовы. Мы готовы встречаться.

Трамп недавно предложил заменить Зеленского на кого-то более адекватного Фото: REUTERS.

Где, спрашивается, былое ерничанье? Где предложение Трампу заключить «дизельную сделку» с Украиной вместо России? Где обвинения в предательстве? Все это смыло, как белый порошок, рассыпанный в унитазе, наркодилером, испугавшимся прихода полиции. Просто снова какой-то образцовый послушный мальчик, который если раньше, мягко говоря, и вел себя не образцово, то лишь по той причине, что это плохие дяди его обманули, но он все понял, раскаялся и исправился.

Но только этого зазывания американцев на новые переговоры Зеленскому показалось мало.

- Я передал это предложение через мою команду Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. С украинской стороны всегда конструктив. Наши позиции всегда абсолютно четкие и направлены на защиту независимости украинского народа, - пафосно провозгласил он, видимо, подзабыв, что в Вашингтоне к нему давно уже относятся, как к шуту и паяцу и, грубо говоря, уже просто терпят, желая заменить его на кого-то более адекватного. Как это недавно предложил Трамп.

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