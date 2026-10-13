Наташа Королева сделала печальное заявление о невестке: "Надо успеть все сделать"

Наташа Королева рассказала о новых операциях Мелиссы Волынкиной Фото: Кадр видео.

Невестку Наташи Королевой ждут тяжелые испытания. Ей будут ломать челюсть. Новые дорогостоящие операции Мелиссы Волынкиной, которые займут несколько месяцев, оплачивает любящая свекровь.

Пока что жена Архипа Глушко не может похвастаться голливудской улыбкой, но совсем скоро ее перестанут называть беззубой. "Впереди у нее самый сложный этап - челюстная операция. Процесс долгий. Это уже тянется третий год", - рассказала Наташа Королева.

Она подчеркнула, что жену сына ждут наркозы. "Ей будут ломать челюсть и делать новую. Надо решить этот вопрос. До 25 лет идет формирование челюсти, надо успеть все сделать", - вздыхает певица в шоу "Переговорка".

Певица не лезет в семью сына Архипа Глушко Фото: Кадр видео.

Королева полюбила невестку всей душой и не лезет в семью сына. "У них своя жизнь, они должны все пройти самостоятельно. Они хорошо ладят, они нашли друг друга", - говорит артистка.

Прошлое Волынкиной ее ничуть не смущает. "Да, Мелисса работала в стриптиз-клубе, у нас и папа там работал. Живем мы прекрасно, не надо завидовать", - сказала, как отрезала, исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Мелисса, к слову, хорошо относится к Наталье и даже называет ее второй мамой. А еще благодарит судьбу за встречу с певицей.