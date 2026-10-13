Наталья Андрейченко показала 17-летнюю внучку: зять актрисы отобрал девочку у матери

Наталья Андрейченко впервые показала внучку Фото: Денис КОРСАКОВ.

Наталья Андрейченко показала 17-летнюю внучку Лео-Магдалину. Ее родила дочь актрисы Настасья Шелл. У женщины психические отклонения.

Наталья Андрейченко была замужем дважды. От первого мужа - композитора Максима Дунаевского артистка родила сына Дмитрия. От второго мужа - австрийского актера и режиссера Максимилиана Шелла звезда родила дочь Настасью.

Воспитанием наследников артистка не занималась и сейчас с ними не общается. Зато сумела наладить связь с внуками.

17-летнюю девочку растил отец. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях Андрейченко показала 17-летнюю внучку Лео-Магдалину, которую родила дочь Настасья. Бабушка и внучка встретились в Вене. Именно там живет девушка со своим отцом. Много лет назад он отобрал ребенка у жены. На момент рождения девочки Настасье было всего 17 лет.

"С днем рождения, самая чудесная, красивая и талантливая внучка в мире! Я желаю тебе счастья!" - подписала фото знаменитая бабушка.

Мать Лео - дочь актрисы от второго мужа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Многочисленные поклонники стали немедленно гадать, на кого же больше похожа внучка артистки. Сама Наталья молчать не стала и высказалась: "Она на дочь похожа. Только носик чуть-чуть курносик. А так вообще да, абсолютно это Шелл. Черные глаза такие, что светят издалека".

Ранее актриса рассказывала, что у Настасьи с детства проблемы с головой. Они начались, когда она ходила в школу. Однажды Настасья разбудила родных посреди ночи и заявила, что убила людей. Оказалось, что это были галлюцинации. Андрейченко отправила дочь в психиатрическую больницу. По словам актрисы, дочь получила печальную наследственность со стороны отца. Позже Наталья говорила, что дочь постоянно принимает назначенные ей препараты из-за психического расстройства.