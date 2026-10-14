На Украине заявили, что компания SpaceX ввела ограничения для местных пользователей Фото: REUTERS.

Об этом с тревогой сообщает украинский экстремист и террорист Стерненко. По его словам, на скорости выше 160 км/ч связь пропадала, и из-за этого сорвался «ряд важных миссий». Стационарные терминалы работают.

Виноватой Стерненко назначил SpaceX, а заказчиком — администрацию Трампа. Правда, со словом «вероятно».

160 км/ч — обычный мировой лимит для мобильных тарифов Starlink. Всё, что быстрее, компания с марта продаёт отдельно, как авиационный тариф. Машине такой потолок не мешает, он мешает тому, что летает.

Если перебои подтвердятся, значит, украинские военные терминалы лишились исключения, которое позволяло им работать быстрее общего предела. Что именно двигалось на такой скорости, Стерненко не уточняет. Догадаться несложно - скоростные беспилотники.

Фон у истории подходящий. Накануне Politico писал, что Трамп может надавить на Маска, если Зеленский продолжит упираться. Маск публично поддержал требование Трампа не бить по российским НПЗ.

Пазл складывается.

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