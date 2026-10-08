59-летняя Елена Воробей показала фигуру в пикантном боди

Елена Воробей. Фото: соцсети.

Елена Воробей в свои неполные 60 все еще может задать жару: в соцсетях артистка поделилась откровенным снимком, который вызвал бурную дискуссию среди ее подписчиков.

Юмористка опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует в черном концертном боди, расшитом стразами. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Заслуженная артистка России много гастролирует по стране – она играет в комедии «Мужчина с доставкой на дом». И это фото было сделано во время подготовки к очередному спектаклю.

«Кажется, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе… Идеальный концертный костюм для юга! А это я плюсанула полтора килограмма на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась», - сообщила Воробей.

Артистка похвасталась фигурой в откровенном боди. Фото: соцсети.

Мнения подписчиков разделились. Одни согласились с Еленой – да, это слишком, не стоит в таком возрасте столь откровенно демонстрировать свое тело. Другие восхитились фигурой артистки и осыпали ее комплиментами.

«И вовсе не вызывающе», «Фигура – шик», «Елена, вы прекрасны», - пишут пользователи Сети.

В 2022 году стало известно, что Елена рассталась с женихом. Избранник юмористки оставил ее накануне свадьбы. Артистка активно готовилась к бракосочетанию: демонстрировала журналистам массивное помолвочное кольцо и примеряла на камеру платья в свадебном салоне.

Со своим избранником Сергеем Евтуховичем Воробей познакомилась во время гастролей в Минске. Сергей, как и Елена, родом из Бреста, на три года младше. Артистка не спешила светить возлюбленного на публике, объясняя, что он – человек серьезный, госслужащий. Однако до загса влюбленные так и не дошли. Сергея испугало внимание прессы и публичность, которые неизбежно сопровождают отношения со знаменитой женщиной.

Артистка призналась, что в их отношениях ее тревожил еще один момент. Воробей намекнула, что ее возлюбленный был гораздо менее обеспеченным, поэтому она возила его на курорты за свой счет.

«Нужно стараться, чтобы мы были примерно одного уровня обеспеченности. Возить мужчину на отдых за свой счет – неправильно», - сетовала юмористка.

Елена рассказывала, что у нее было два фиктивных брака ради прописки. Ее третьим мужем стал актёр питерского театра «Буфф» Андрей Кислюк. Они прожили вместе 10 лет. Но свою единственную дочь Софию Воробей родила не от него, а от бизнесмена из Санкт-Петербурга. Мужчина был женат, у него были свои дети. Бизнесмен развелся с женой, но на Елене так и не женился. Тем не менее, он помог артистке купить квартиру в Москве. Через некоторое время после рождения дочери Игорь женился на другой женщине. Но с Софией он продолжал общаться.

Избранник звезды умер от последствий падения с лестницы, получив перелом основания черепа. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но предприниматель все же скончался. На его наследство Елена не претендовала.

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