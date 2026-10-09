От консультации стоматолога и психолога до современных тестов: что полагается будущим мамам по ОМС

Поддержка материнства и детства — один из приоритетов в нашей стране. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

На этой неделе отмечается Всероссийский день беременных. Он посвящен будущим мамам и семьям, которые готовятся к рождению ребенка. Поддержка материнства и детства — один из приоритетов в нашей стране. Здоровье беременных женщин нуждается в повышенной защите, регулярном наблюдении, ему уделяется особое внимание в российском здравоохранении, отмечают специалисты.

В рамках ОМС для будущих мам предусмотрена продуманная система медосмотров, обследований, анализов и других мер. Навигатор по ключевым видам такой медпомощи — в материале KP.RU, подготовленном вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Полис ОМС дает беременным право на бесплатное медобслуживание в рамках базовой программы на всей территории России. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

До 11–12 недель беременности будущим мамам рекомендуется обратиться в женскую консультацию и встать на учет. Это важно для полноценного наблюдения за здоровьем, обследований, консультаций и т. д.

— Полис обязательного медицинского страхования дает беременным женщинам право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках базовой программы на всей территории России, — поясняют в ФОМС. — При этом для получения услуг в другом регионе (не по месту жительства. — Ред.) может потребоваться прикрепление к местной женской консультации.

Постановку на учет проводит врач акушер-гинеколог. Он оформляет два документа. Первый — индивидуальная медицинская карта беременной и родильницы. Это максимально полная медкарта, внутренний рабочий документ врача. Она хранится в женской консультации, затем в архиве медучреждения.

Второй документ — обменная карта беременной, роженицы и родильницы. Выдается будущей маме, рекомендуется носить с собой постоянно. Слово «обменная» в названии означает, что карта передается от одного учреждения к другому (женская консультация — роддом — педиатр поликлиники), обеспечивая преемственность данных о состоянии здоровья.

Сроки постановки на учет и оформления/выдачи карт такие:

- в день обращения женщины или не позже, чем через 14 дней после первого визита, если срок беременности составляет от 4 до 7 недель;

- не позднее, чем через 7 дней, при сроке беременности больше 7 недель.

СПРАВКА «КП»

Чем «роженица» отличается от «родильницы»

* «Роженицей» в акушерстве называют женщину, которая находится в процессе родов.

* «Родильница» — это женщина, которая уже родила ребенка и находится в послеродовом периоде. Клинические рекомендации Минздрава России «Нормальный послеродовый период» определяют, что он длится в течение 42 дней после родов.

В рамках ОМС беременным гарантируются регулярные консультации различных врачей. Фото: Starik_73/Shutterstock/Fotodom

ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ

В рамках ОМС будущей маме гарантируются как регулярные осмотры профильного врача — акушера-гинеколога, так и консультации других докторов. Далеко не все знают, что среди них не только врач-терапевт.

Приказ Минздрава России от 19 декабря 2025 г. № 747н «О Порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» гарантирует беременной женщине приемы (осмотры, консультации) таких медицинских работников:

* врач-акушер-гинеколог — не менее пяти раз за период наблюдения во время беременности;

* врач-терапевт — не менее двух раз;

* врач-стоматолог — не менее двух раз;

* врач-офтальмолог — не менее одного раза;

* медицинский психолог (или просто психолог) — не менее двух раз;

* другие врачи-специалисты — по медицинским показаниям после выявления сопутствующих заболеваний (состояний).

В рамках ОМС будущим мамам бесплатно полагаются три обязательных УЗИ-скрининга. Фото: Juice Flair/Shutterstock/Fotodom

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ПО ОМС: УЗИ, АНАЛИЗЫ, ТЕСТЫ

Для будущих мам предусматривается самое безопасное инструментальное исследование: УЗИ. В рамках ОМС бесплатно полагаются три обязательных УЗИ-скрининга:

* в I триместре (11–14 недель беременности) — скрининг на хромосомные аномалии;

* во II триместре (19–21 неделя) — исключение врожденных аномалий развития плода;

* в III триместре (34–36 недель) — оценка кровообращения в плаценте и состояния плода (по назначению врача).

Кроме того, регулярно проводится кардиотокография (КТГ) — с 32 недель беременности один раз в две недели. Это безопасный метод исследования, при котором с помощью ультразвуковых датчиков одновременно регистрируют сердцебиение плода и сокращения матки, чтобы оценить состояние малыша и его реакцию на изменения в организме матери.

Также беременным женщинам бесплатно по ОМС гарантируется широкий круг лабораторных исследований (анализов). В их числе общие анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис, мазки на флору и онкоцитологию, анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон) и др.

ВАЖНО

С 2026 года в ОМС включен неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Он позволяет по крови матери с высокой точностью оценить риск хромосомных аномалий плода (синдром Дауна и др.).

НИПТ бесплатно проводится беременным женщинам со средним и высоким риском хромосомных аномалий, выявленным по результатам скрининга I триместра, поясняют в ФОМС.

Беременная женщина может выбрать любой роддом, оказывающий медпомощь по ОМС. Фото: Pressmaster/Shutterstock/Fotodom

РОДДОМ ПО ОМС: ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР

Женщина имеет право выбрать любой роддом, оказывающий медпомощь по ОМС, вне зависимости от регистрации по месту жительства. Эта гарантия подтверждается родовым сертификатом — документом, на основании которого медицинское учреждение получает оплату за оказанные услуги.

— Сертификат оформляется (с 2021 года — в электронной форме) в женской консультации, где наблюдается будущая мама, — поясняют в ФОМС. — Если женщина параллельно посещает частную клинику, нужно обратиться в женскую консультацию по месту прикрепления до 32 недель беременности — в этом случае сертификат оформляется на основании обменной карты из частной клиники. В дальнейшем сертификат обеспечивает оплату наблюдения ребенка в детской поликлинике в первый год жизни. Для этого малыша нужно поставить на учет в поликлинике в течение первых трех месяцев после рождения.

НА ЗАМЕТКУ

Что из документов взять с собой в роддом?

Список небольшой. Это: паспорт, полис ОМС (если он в бумажной или пластиковой форме), обменная карта из женской консультации, СНИЛС. Можно также взять распечатку родового сертификата, но это необязательно — сотрудники роддома сами проверяют данные в единой информационной системе (ЕИС).

Если у женщины уже начались роды, то ближайший роддом обязан принять ее даже при отсутствии документов.

При выписке из роддома нужно получить обменную карту ребенка и прививочную карту (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза). Также рекомендуется попросить выписку из медицинской карты о состоянии здоровья мамы.

Страховые специалисты всегда придут на помощь в трудные моменты будущей маме, помогая справляться со сложностями и находить нужные решения. Фото: Garun .Prdt/Shutterstock/Fotodom

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще важно знать

* Эпидуральную анестезию при родах проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний.

* В России по ОМС возможны партнерские роды — то есть в присутствии отца ребенка или другого члена семьи. Такое право предоставляется при наличии согласия женщины и отсутствии медицинских противопоказаний (согласно Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

* Если будущая мама сталкивается с трудностями при получении медпомощи, прикреплении к женской консультации, роддому и т. д., нужно обратиться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Ее специалисты по закону обязаны бесплатно защищать интересы пациентов. Также можно обратиться за помощью в территориальный фонд ОМС.