Награда присуждена Наванетхем «Нави» Пиллэй, юристке и правозащитнице из ЮАР Фото: EAST NEWS.

В Норвегии объявили лауреата Нобелевской премии мира 2026 года. Нет, им ожидаемо не стал Дональд Трамп. Награда присуждена Наванетхем «Нави» Пиллэй, юристке и правозащитнице из ЮАР с индийскими корнями.

КТО ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА-2026

Ей 85 лет, ее большой заслугой Нобелевский комитет посчитал борьбу с апартеидом в Южной Африке.

Детство Пиллэй прошло в бедном районе, ее отец был простым водителем автобуса, мать воспитывала восьмерых детей (Нави была пятым ребенком) и даже не умела читать. Дедушек и бабушек Наванетхэм из народности тамилов привезли в Южную Африку из Индии в конце прошлого века британцы, которые массово отправляли туда индийцев для тяжелой работы на плантациях. Этот труд был полурабским.

На сахарной мельнице дед Пиллэй в результате несчастного случая потерял обе руки.

Мать семейства мечтала, чтобы дети получили образование - она шила школьные тетрадки для младших и оставшихся чистых листов в тетрадях старших. Нави училась так хорошо, что у нее появился шанс поступить в университет. Но у семьи не было денег на учебный взнос.

Директор школы бросил клич в индийской общине, мама Пиллэй продала свое золотое свадебное ожерелье, и все получилось, Наванетхем стала учиться на юриста и получила диплом бакалавра, а затем окончила Гарвардскую школу права по программе обмена для южноафриканцев, которые подвергались апартеиду. Будучи адвокатом, Наванетхем Пиллэй защищала борцов с расовой сегрегацией, политзаключенных, при Манделе она стала первой темнокожей женщиной-судьей в Верховном суде страны.

Примечательно, что Пиллэй стояла у истоков одиозного МУС - Международного уголовного суда в Гааге, став одной из его первых 18 судей. Там она занималась делами, связанными с Конго, Угандой и Суданом.

Поэтому ее лауреатство можно считать шпилькой Дональду Трампу, который не раз называл МУС «беззаконным и одиозным» (США не подчиняются его юрисдикции, особенно Трампа возмутила выдача ордера на арест израильского премьера Нетаньяху). К тому же хозяин Белого дома ратует за права белых в ЮАР, которые, по его утверждениям, «подвергаются геноциду».

Ну а мы прекрасно помним, что именно МУС выдал незаконный ордер на арест президента России Владимира Путина. Свою деятельность Пиллэй продолжила в международных организациях и стала Верховным комиссаром ООН по правам человека. Этот пост она занимала шесть лет, до августа 2014 года. Одной из главных мишеней для нее стал президент Сирии Башар Асад, которого Пиллэй именовала «военным преступником». Обличала она и власти Северной Кореи. А защищала - секс-меньшинства*, возведя политику защиты ЛГБТ* в статус официальных приоритетов ООН.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ПОЧЕМУ ДОНАЛЬД ТРАМП СНОВА НЕ ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА

Прошлогоднее решение по Нобелевской премии мира вышло в некотором роде драматичным. Получить награду страстно мечтал любитель всего золотого, президент США Дональд Трамп. Себе в заслугу он ставил урегулирование 8 мировых конфликтов, от трений между Таиландом и Камбоджей до перемирия между Израилем и Ираном.

Однако премию присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. После захвата президента Николаса Мадуро американцами она не замедлила примчаться в Белый дом и передать Трампу свою нобелевскую медаль. В ответ получила сумочку с сувенирами типа брелоков. А потом ревнивый Дональд сказал: мол, слишком слабая она фигура, чтобы возглавить Венесуэлу. Сейчас Мачадо обретается в забвении где-то в Панаме, домой ее не пускают.

После вступления Соединенных Штатов в войну с Ираном говорить о Нобелевке для Трампа и вовсе абсурдно. На днях американский президент заявил журналистам в Белом доме насчет Нобелевского комитета премии: «Я не знаю их решения. У них такая репутация, что они, возможно, не дают её таким людям, как я».

Однако надежды политик не оставляет. На Нобелевку в этом году его номинировали сразу несколько человек, среди которых трое литовских политиков. Поводом они посчитали содействие Трампа в освобождении белорусских заключенных.

Напомнил о выдвижении президента США и президент Азербайджана Ильхам Алиев: по его словам, кандидатуру Дональда представили в Нобелевский комитет совместно Баку и Ереван.

ИСТОРИЯ И СУТЬ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА

Первый год, когда была вручена Нобелевская премия мира - 1901.

Шведский промышленник, изобретатель динамита Альфред Нобель (который, кстати, должен был быть благодарен России за свое огромное состояние - он вырос в Петербурге, прожил в Российской империи два десятка лет, его отец разбогател на царских военных заказах, сам Альфред сделал большие деньги на бакинской нефти) разделил Нобелевки географически.

Все премии, кроме премии мира, вручаются в Стокгольме. А вот для «мирной» награды был учрежден отдельный Норвежский нобелевский комитет, членов которого назначает местный парламент. Церемония вручения проходит в Осло.

Когда Нобель в 1895 году составлял завещание и описывал в нем «механизм» премии, его страна и Норвегия составляли унию под властью короля Швеции. Скорее всего, миллионер посчитал, что эмиссары норвежского парламента, который не вел собственную внешнюю политику, будут более объективными.

Суть критериев для вручения премии швед прописал так: лауреат должен существенно поспособствовать сплочению наций, разоружению и проведению конгрессов о мире.

Первую Нобелевку мира разделили основатель Международного комитета Красного Креста, швейцарец Жан Анри Дюнан, и француз Фредерик Пасси, создавший Межпарламентский союз - первую постоянную международную организацию для диалога между странами.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ЛАУРЕАТАМ

В 1901 году лауреатам Нобелевской премии мира заплатили 150 782 шведских крон на двоих (эквивалент 78 523 царских рублей). На эти деньги в Швеции, как и в Петербурге, можно было купить несколько имений или доходных домов в столице.

Нынешний размер Нобелевки для лауреатов во всех номинациях - 12 миллионов шведских крон (102 млн руб).

Со времен Нобеля завещанный им капитал вкладывали в акции, облигации и недвижимость - это позволило угнаться за ростом цен.

Получающим «мирную» Нобелевку вручают медаль из 18-каратного золота, покрытую золотым слоем в 24 карата. Вес награды - чуть меньше 200 граммов. На медали красуются портрет Нобеля и трое обнявшихся мужчин, символизирующих братство народов.

Деньгами лауреаты распоряжаются по-разному: Михаил Горбачев, например, большую часть направил на благотворительность. Мать Тереза все отдала своему монашескому ордену «Миссионерки милосердия» и даже потребовала отменить нобелевский банкет, чтобы вместо этого побольше досталось обездоленным. А вот президент США Вудро Вильсон забрал все деньги для обеспечения своей безбедной старости.

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА ИЗ СССР И РОССИИ

Первым в 1975 году Нобелевку получил академик, физик-ядерщик Андрей Сахаров «за поддержку фундаментальных принципов мира». На церемонию в Осло власти его не выпустили, награду получала жена Елена Боннэр.

В 1990 году премии мира удостоился президент СССР Михаил Горбачев.

В 2021 году награда досталась главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, признанному в России иноагентом. В 2022 ее дали на троих украинцам, белорусам и правозащитному центру «Мемориал», который был признан в России нежелательной и экстремистской организацией, его деятельность в нашей стране запрещена.

Выбор лауреатов с каждым годом становится все более ангажированным. Ну а как может быть иначе, если Норвегия - верный союзник киевского режима и классический поборник «западной демократии» в ее худшем смысле.

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