На Украине посмеивались над дончанами, пока не пришла их очередь запасаться водой Фото: EAST NEWS.

Судя по прилежной и системной работе ВКС РФ, Киев вступает в важный период своей жизни — «эпоху баклажек». С этими пятилитровыми «баклажками» Донбасс живет уже 12 лет. У каждого приличного «сепара» из Новороссии, в доме есть целая коллекция емкостей с технической водой. Как правило, для смыва унитаза. Мало кто знает такую деталь — для полноценного промывания унитаза, в сутки нужно 15 литров технической воды. Если не хочешь, чтобы в квартире пахло подворотней у пивного ларька. Если ты живешь высоко, а лифт не работает, доставка воды - огромная проблема даже для сильного и здорового мужчины. Старики в Донецке тихонько добывали техническую воду из батарей отопления…последствия понятны.

На Украине посмеивались над этими особенностями нашей жизни, пока не пришла их очередь. И совершенно заслуженно. Заработали, выпросили.

Военкор «КП» Дмитрий Стешин показал донецкую «игру» под названием «баклажки»

У каждого приличного «сепара» из Новороссии, в доме есть целая коллекция емкостей с технической водой Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Нет сомнений, что этой зимой «Киеву быть пусту». Украинские пропагандисты призывают запасаться продуктами, уточняя: «без паники, время еще есть». «Легендарный» мерзавец нардеп Гончаренко*, прославившийся полученными оплеухами в Крыму-2014 и селфи с погибшим в одесском Доме Профсоюзов, выпустил целую методичку на тему: «как ходить в туалет, когда в городе нет воды».

Нет сомнений, что этой зимой «Киеву быть пусту» Фото: EAST NEWS.

В городах украинской «Западенщины» резко подскочили цены на аренду жилья, а в Киеве, наоборот, опустились. Наконец, бессменный, еще «майданный» мэр Киева Кличко призвал горожан искать друзей за пределами «Матери городов русских» и уезжать, пока не поздно. Причина — грядущая коммунальная катастрофа. Нет сомнений, что в ближайшие недели Киев будет обесточен полностью, все к этому идет. Городские власти официально заявили:

«На случай коммунального кризиса Киев подготовил около 1120 генераторов, 69 мобильных котельных и 1300 пунктов обогрева». Это капля в море и очень проблемный ресурс — жизнь с генератором. Я достаточно пробедовал на Донбассе без электричества, очень хорошо знаю все тонкости автономного энергоснабжения. То, что пишут на самом генераторе, типа «мощность 11 киловатт», как правило, не соответствует действительности, это пиковая нагрузка. А еще в генераторе нужно постоянно менять масло. Первая замена уже через 20 часов работы. И горючее генераторы «жрут как не в себя». А вот с этим у Украины большие проблемы. Тут и системное уничтожение АЗС сыграло свою роль, и морская блокада черноморских портов, и уничтоженный практически полностью парк железнодорожных локомотивов… Одно тянет за собой другое. Итог предсказуем.

Нет сомнений, что в ближайшие недели Киев будет обесточен полностью, все к этому идет Фото: REUTERS.

Никакие генераторы не смогу обеспечить подачу воды в многоэтажки миллионного города. Никакие генераторы не смогут питать насосы канализации и станций аэрации. Наконец, обогреваться от генераторов — топить печку гривнами или долларами. Кому как больше нравится.

Горючее генераторы «жрут как не в себя» Фото: Дмитрий СТЕШИН.

За кадром остаются пока не просчитываемые риски техногенных катастроф. Сопутствующие эпидемии из-за антисанитарии, серьезные ограничения в еде для горожан. Для тех, кто все-таки останется в Киеве. Я не радуюсь мучениям людей, как радовались киевляне водной блокаде Крыма и Донбасса. Я радуюсь, что административный центр бандеровского режима будет парализован.

Киев подготовил около 1120 генераторов, 69 мобильных котельных и 1300 пунктов обогрева Фото: EAST NEWS.

Прошлым летом, когда в Донецке опять начались серьезные перебои с водой из-за перекрытого Украиной Северско-Донецкого водовода, меня посетила одна оригинальная идея. Отлить на ДМЗ из бронзы памятник пятилитровой баклажке. Как зримое напоминание о тяжелых временах. Не удивлюсь, если на ДМЗ отольют два памятника — еще один для Киева. Тоже для памяти.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в Киеве: Жители бегут из столицы, готовится эвакуация посольств, мосты перекрыты

Блокировать Киев — значит победить: военкор объяснил, к чему приведут удары по украинским мостам

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму