Теплая атмосфера и важные решения: Как прошел саммит СНГ в Туркменистане с участием Владимира Путина

Владимир Путин в своем выступлении сделал упор экономику Фото: REUTERS.

Как именно закончится вчерашний праздничный ужин саммита стран СНГ широкой общественности, конечно, не известно. Но хочется верить, что лидеры стран-членов Содружества прекрасно пообщались. Потому что утренние формальности - вроде общего фотографирования и приветственных речей были какими-то легкими и улыбчивыми. Александр Лукашенко (Беларусь) о чем то шутил с Пашиняном (Армения), хотя всем известны их натянутые отношения. А стоящий по соседству Ильхам Алиев (Азербайджан) с улыбкой наблюдал за настроениями лидеров Армении и Белоруссии. Чудеса, да и только.

Кстати, нельзя не отметить, что фотозона была оформлена очень по-восточному - темно-бордовый туркменский ковер перетекал со стены, на пол. Флаги стран Содружества максимально контрастно, конечно, смотрелись на этом пестром фоне. Но зал, в котором за круглым столом расселись 9 президентов выглядел вполне уже нейтрально.

Фотозона была оформлена очень по-восточному - темно-бордовый туркменский ковер перетекал со стены, на пол Фото: REUTERS.

Владимир Путин в своем выступлении (в публичной его части) сделал упор экономику и на то, что, по его мнению, мешает Содружеству двигаться быстрее. «СНГ сможет достичь больших успехов, если откажется от торговых барьеров», — заявил он. Президент добавил, что «некоторые национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в Содружестве», а одной из приоритетных сфер взаимодействия стран СНГ «была и остаётся экономика».

Путин напомнил, что товарооборот России со странами — участницами СНГ в прошлом году превысил 110 млрд долларов и в этом году продолжил расти. По его словам, это подтверждает, что у объединения есть прочная практическая основа.

Хочется верить, что лидеры стран-членов Содружества прекрасно пообщались Фото: REUTERS.

Отдельно Путин поблагодарил лидеров СНГ за поздравления с днем рождения, не забыв пошутить: «И, конечно, хотел вас поблагодарить за тёплые и дружеские поздравления с Новым годом, извините, с моим новым годом, с днём рождения», — сказал он. «Мы это делаем с каждым из нас, и мне кажется, что это добрая традиция», — добавил президент.

В завершение российский лидер пригласил всех на настоящий новый год - в предпраздничный Санкт- Петербург 21 декабря. В это время традиционно проходит неформальный саммит СНГ. По сути, именно там Содружество снова соберется, но в более камерном формате — как рабочем, так и дружеском.

В завершение российский лидер пригласил всех на настоящий новый год Фото: REUTERS.

Напомним, что в этом году СНГ - юбиляр, отмечает 35-летие. И в свете текущих геополитических передряг приобретает особый статус и «почву для новых интеграций», как выразился пресс-секретарь президента Песков.