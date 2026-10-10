В ночь с субботы на воскресенье, 11 октября, россияне смогут увидеть необычный звездопад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В ночь с субботы на воскресенье, 11 октября, россияне смогут увидеть необычный звездопад. Он не экстремально сильный, но полон тайн. Если вас пленят загадки космоса, и вы хотите увидеть своими глазами одну из них, есть смысл уехать подальше из города, благо выходной, и обратить глаза к небу. KP.RU собрал подробности о метеорном потоке Дельта-Ауригиды.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗВЕЗДОПАДЕ ДЕЛЬТА-АУРИГИДЫ

Метеорные потоки называют по имени того созвездия, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Но проблема в том, что берется латинское название созвездия. И если в случае с Драконидами и Персеидами все понятно (соответственно, созвездия Дракона и Персея), то в нашем случае за мудреным наименованием прячется созвездие Возничего. Которое на осеннем небе не заметит только ленивый. Ведь в нем — одна из самых ярких звезд всего неба, Капелла. И характерный «многоугольник» звезд вокруг нее четко выделяется на востоке в вечерние часы.

Тонкость, однако, в том, что искать глазами созвездие Возничего вовсе и не нужно. Это скорее для общего развития. Метеоры будут появляться по всему небу. Но, если вы мысленно продлите их путь назад, он как раз упрется в созвездие Возничего. Таким образом, вы будете точно уверены, что замеченное вами принадлежит именно этому потоку.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ

Метеорные потоки происходят из комет. Фото: Morrowind/Shutterstock/Fotodom

Но мы обещали раскрыть тайны, и теперь самое время.

Практически для всех метеорных потоков мы знаем, откуда они взялись. Астрономы могут установить так называемое родительское тело — как правило, это комета. Некогда комета развалилась, частично или полностью, и именно ее обломки мы и наблюдаем.

Но в случае Дельта-Ауригид установить родительское тело никак не получается. Поэтому его называют «поток-сирота». Эти метеоры взялись как бы из ниоткуда.

Конечно, так не бывает, и родительское тело в истории потока наверняка присутствовало. Согласно первой гипотезе, прародителем стала некая комета с периодом обращения вокруг Солнца примерно 115 лет. Проблема в том, куда она делась. И тут два варианта. Она либо полностью разрушилась (как, почему?), или покинула Солнечную систему. Например, ее выкинула гравитация Юпитера. Если верно второе, то она стала для кого-то тем же, чем для нас стало межзвездное тело 3I/ATLAS!

Согласно второй гипотезе, источником вещества выступает комета Брэдфилда, которую землянам посчастливилось увидеть всего один раз (1972 год), ведь ее период обращения составляет колоссальные 11 тысяч лет. По сути она почти межзвездная. И ее лишь условно удерживает солнечная гравитация.

Так или иначе, глядя на следы, которые оставляют метеоры, вы определенно прикасаетесь к чему-то межзвездному и вообще к загадке. А что, если вам повезет, и один из метеоров выпадет как метеорит? Да еще и у ваших ног? Вероятность такого ничтожна, но нулю-то не равна!

ГДЕ И КОГДА УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД ДЕЛЬТА-АУРИГИДЫ

Максимум потока приходится на ночь с 10 на 11 октября, и он размыт, активным поток будет всю ночь. Фото: Jan Garbers/Shutterstock/Fotodom

Итак, искать созвездие Возничего на небе не требуется (хотя это и полезное упражнение): надо просто уехать подальше от городских огней, найти темное, открытое место, и смотреть вверх.

Выбирать какое-то особое время для наблюдений тоже не нужно. Максимум потока приходится на ночь с 10 на 11 октября, и он размыт, активным поток будет всю ночь. Созвездие Возничего в северных широтах не заходит за горизонт. Так что когда хотите, тогда и смотрите.

Метеоры будут очень быстрыми, вжик, и все. Их скорость относительно Земли составляет колоссальные 64 километра в секунду. Все-таки сказывается межзвездный флер. Тела, как-то связанные с иными звездными системами, движутся быстрее, чем наши, «домашние», в системе Солнца. Достаточно вспомнить, что скорость 3I/ATLAS составляла 68 километров в секунду. Цифры сопоставимые (хотя напрямую их сравнивать не вполне корректно).

Загадать желание вы вряд ли успеете. И метеоров, предупреждаем сразу, много не будет — около пяти в час. Это значит, что вы успеете за час заметить 1–2. Ведь цифра «метеоров в час» рассчитана для неких идеальных условий.

Но для упорных есть лазейка увидеть больше. Возьмите хороший бинокль на штативе, и нацельтесь на область около звезды Дельта Возничего (вам ее покажет любая программа-планетарий в смартфоне). Дальше останется набраться терпения и наблюдать так называемые телескопические метеоры. Их больше, и они жмутся к точке излета (к радианту). Да, это забава для продвинутых, но забывать о такой возможности не стоит.

Что же, пожелаем нашим читателям ясного неба, и — шанса увидеть свою звезду!

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