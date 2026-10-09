В Черногории в городе Рисан был задержан основатель военно-политического российского Telegram-канала «Рыбарь» с полуторамиллионной аудиторией Михаил Звинчук. Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Ты виноват лишь тем, что поддержал Россию», — примерно так перефразировали известную басню власти когда-то «братской» Черногории. Сегодня ранним утром в отеле Mövenpick, в городе Рисан на берегу Боко-Которского залива, был задержан основатель военно-политического российского Telegram-канала «Рыбарь» с полуторамиллионной аудиторией Михаил Звинчук. Вместе с ним арестована его супруга Валерия и члены съемочной группы «Рыбаря».

Черногорский премьер Милойко Спаич связал задержание с «гибридным вмешательством» и попытками дестабилизации своей страны.

КАК АРЕСТОВАЛИ МИХАИЛА ЗВИНЧУКА

К Звинчуку с женой и его команде силовики нагрянули в 7:30 утра и отправили в Подгорицу на допросы. Им не дали даже забрать вещи из номеров, за которые группа еще не успела заплатить.

У россиян забрали всю технику, включая привезенные для документальных съемок коптеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза национальной безопасности».

Редакция «Рыбаря» подтвердила, что их руководитель задержан. Коллеги заверяют: группа находилась в Черногории совершенно легально, она, в частности, подавала официальный запрос на съемку Цетинского монастыря. Это черногорский мужской монастырь Сербской православной церкви, который считается духовным символом борьбы против Османской империи.

Огромную роль в освобождении Черногории от оманского ига сыграла Россия, когда в 1870 годах, после разгрома турецкой армии, добилась официального признания независимости страны…

Черногорский премьер Милойко Спаич связал задержание с «гибридным вмешательством» и попытками дестабилизации своей страны. Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

ПОЧЕМУ ЧЕРНОГОРИЯ АРЕСТОВАЛА ОСНОВАТЕЛЯ «РЫБАРЯ»

Черногория стремится стать членом Евросоюза в 2028 году, поэтому послушно выполняет все требования Брюсселя. С 1 ноября этого года для россиян отменяется безвизовый въезд (при том, что турпоток из России обеспечивал 4% черногорского ВВП, в стране живут около 20 000 граждан РФ).

Премьер Милойко Спаич в связи с арестом Звинчука не преминул подчеркнуть: «Никто не поставит под угрозу наше европейское будущее!»

Какую конкретно угрозу представлял Звинчук, политик уточнять не стал.

На связи с задержанными находится российский МИД.

Госдеп США предлагал за сведения о сотрудниках канала «Рыбарь» $10 млн. По версии ведомства, канал «вел информоперации в интересах России» и вмешивался в американские выборы.

Это объявление появилось на сайте Госдепа еще в октябре 2024 года, при президенте Джо Байдене. Страница до сих пор активна, хотя Дональд Трамп категорически отрицает российское вмешательство в выборы. Не нашлось этому и никаких доказательств по итогам американских расследований.

Михаил Звинчук находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. Как объяснял основатель «Рыбаря», пограничники беспрепятственно пропустили его в Черногорию после досмотра вещей.

Судя по всему, черногорское Агентство национальной безопасности несколько дней следила за группой «Рыбаря» перед задержанием.

Михаил Звинчук находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В ЧЕМ БЫЛА ОШИБКА ЗВИНЧУКА

Елена Гуськова, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, говорит в интервью KP.RU:

— Похоже, Михаил Звинчук недооценил влияние британских спецслужб в Черногории — стране, которая вступила в НАТО.

Еще в 2023 году против Звинчука, его жены и еще девяти сотрудников Telegram-канала «Рыбарь» Великобритания ввела санкции.

Очень жаль, что наш гражданин не принял во внимание информацию о влиянии британцев, которое постоянно усиливалось при лишь недавно отошедшем в тень многолетнем правителе Черногории — Мило Джукановиче.

Так, в 2016 году британская спецслужба МИ-6 провела операцию, в результате которой ряд российских граждан был депортирован из соседней Сербии по обвинению в том, что они якобы готовили госпереворот против стоявшего тогда у власти в Подгорице Джукановича. Дело было явно дутое, но англичанам удалось его провернуть даже в Сербии, используя Джукановича и других прозападных черногорских политиков как поставщиков «компромата».

У России в Черногории много друзей, в том числе есть влиятельная фракция в местном парламенте, которая выступает против проводимого Джукановичем и его нынешними сменщиками прозападного курса в стиле «вступление в ЕС любой ценой».

Мне кажется, если это настоящие наши друзья, они должны бы вступиться за Звинчука и других арестованных. Обратите внимание: задержавшие Звинчука люди обвиняют его во «вмешательстве в информационное пространство Черногории». Насколько я понимаю, он хотел описать ситуацию с визовым режимом, который черногорское руководство обещает ввести с Россией до конца осени. Но разве это преступление?

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ЗВИНЧУК: БИОГРАФИЯ

Михаилу Звинчуку 35 лет, он родился во Владивостоке. Поступил в Суворовское училище в Москве, затем в Военный университет Министерства обороны — стал дипломированным переводчиком-арабистом.

Будучи сотрудником пресс-центра Минобороны, Звинчук специализировался на Ближнем Востоке: например, координировал работу журналистов в Сирии.

Канал «Рыбарь» (название основатель позаимствовал из мира фэнтези, которым увлекался) Михаил стал активно развивать после увольнения из армии в звании капитана в 2019 году. Изначально на канале была ближневосточная и африканская тематика.

С началом специальной военной операции на Украине канал переключился на военные сводки и аналитические разборы боевых действий, значительно увеличив аудиторию. Сейчас в проект Звинчука входят каналы на нескольких языках, видеопродакшн, «Рыбарь» организует выставки плакатов и рисунков о героях СВО.

В ноябре 2022 года Михаил, который ранее вел канал анонимно, раскрыл свою личность в интервью.

Звинчук был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2023 год) за вклад в информподдержку специальной военной операции и орденом «За верность долгу», который ему в том же году вручили власти Республики Крым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Задержанных отпустили власти Черногории

Вечером 9 октября пришли хорошие новости. Администратор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, а также вся команда портала направляется домой. Их отпустили власти Черногории. Звинчук поблагодарил российских дипломатов и официального представителя МИД РФ Марию Захарову за помощь.

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