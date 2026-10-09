Меган Фокс не скрывает, что страдает дисморфофобией. Из-за недовольства собственной внешностью 40-летняя актриса неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов и косметологов. Буквально на днях в Сеть попали фото и видео с Меган, на которых звезду не узнать. Фокс выглядела отекшей и расплывшимся. Казалось, что знаменитость, которая много лет тщательно следит за фигурой, заметно поправилась.
Мы обратились за комментариями к косметологу и пластическому хирургу Светлане Мороз.
«На этих снимках щёки звезды действительно выглядят полнее, а скулы — менее очерченными. Но списывать всё на работу пластического хирурга я бы не спешила. Лицо тоже может набирать вес: появляется дополнительный объём, контуры расплываются. Добавьте неудачное освещение и стоп-кадр посреди разговора — и вот уже весь интернет обсуждает неузнаваемую Меган», — рассказала KP.RU Светлана.
Также пластический хирург отметила, что Фокс могла переборщить с филлерами.
Фото: Личный архив.
«Избыток филлеров может давать похожую картину. Однако по фотографиям надёжно отличить его от изменения веса или отёчности нельзя. Но есть и важная деталь: оказалось, что эти кадры были сделана в 2025 году, уже после рождения четвёртого ребёнка. Этот контекст стоит учитывать, прежде чем выносить вердикт», — добавила Светлана.
Напомним, что Меган родила дочку от своего бывшего возлюбленного Machine Gun Kelly в марте 2025 года. Еще у актрисы есть трое сыновей от брака с актером Брайаном Остином.
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