Грипп 2026/2027: какие штаммы ожидаются и почему состав вакцин обновляют

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Глава Роспотребнадзора сообщила о возможной циркуляции обновленных вариантов вирусов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) в предстоящем сезоне [8]. При этом речь идет не о двух неизвестных заболеваниях, а о сезонных подтипах гриппа A.

Ниже – о вакцинах против гриппа в сезоне 2026/2027, терминологии, механизме прогноза и значении иммунитета. Эта статья не предназначена для самодиагностики. Точный диагноз определяет врач.

Что известно о сезоне гриппа 2026/2027

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по составу вакцин против гриппа для Северного полушария на сезон 2026/2027 [1,2]. В них указаны три компонента трехвалентной вакцины:

• вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09;

• вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2);

• вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Эти штаммы рекомендованы для вакцин, произведенных на куриных эмбрионах. Для вакцин на основе клеточных культур и других технологий обозначения отдельных референсных штаммов (эталонных образцов вируса) могут отличаться. Смешивать эти списки нельзя. Полный перечень есть в рекомендации ВОЗ [1].

При включении конкретного штамма в вакцину специалисты опираются на прогноз циркуляции, а не на гарантию доминирования в каждом регионе. Какой грипп ожидается в России, определяет эпидемиологический мониторинг – его ведет Роспотребнадзор [6]. Новые штаммы гриппа 2026 – это обновленные варианты уже известных подтипов, а не совершенно незнакомые вирусы.

Что значит «обновлены все три компонента»

Трехвалентная вакцина защищает от трех вариантов вируса: двух подтипов гриппа A и одного компонента гриппа B. В сезоне 2026/2027 ВОЗ рекомендовала обновить все три. Компонент B представлен линией B/Victoria.

Вирусы постоянно меняются, поэтому прошлогодний состав может хуже соответствовать актуальным вариантам. Обновление – это плановая процедура, а не признак чрезвычайной ситуации.

Почему смотрят на Южное полушарие

В Северном и Южном полушариях грипп активен в разное время. Когда у нас лето, в умеренных широтах Южного полушария – зима, и заболеваемость там уже на подъеме. Это дает специалистам возможность наблюдать за тем, какие варианты вируса циркулируют, и учитывать это при подготовке к сезону гриппа 2026/2027 в Северном полушарии, то есть работать «на опережение».

Данные для такого прогноза собирает Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер (GISRS) – сеть лабораторий, которая отслеживает типы, подтипы и антигенные характеристики вирусов [3].

Однако динамика Южного полушария – лишь один из источников данных, а не точный сценарий для России. Ожидаемая картина в конкретном регионе может отличаться. Прогноз всегда вероятностный: он описывает возможные варианты, а не гарантирует, что ситуация сложится именно так.

Что означают «свиной» и «гонконгский» грипп

Что означает H1N1pdm09? Это подтип гриппа A, вызвавший пандемию 2009 года. Вирус был новым для большинства людей, поэтому распространился так широко. В быту его называют «свиной грипп H1N1» – поскольку первые случаи связывали с контактом со свиньями. Но сейчас он циркулирует как обычный сезонный грипп [3].

Гонконгский грипп H3N2 – другой подтип гриппа A, а не отдельный штамм. Такое бытовое название связано с пандемией 1968 года, начавшейся в Гонконге [3]. С тех пор он циркулирует как сезонный и ежегодно обновляется. Буквы H и N обозначают поверхностные белки вируса: гемагглютинин помогает прикрепиться к клетке, нейраминидаза помогает новым вирусным частицам выйти из клетки. По их сочетанию различают подтипы, например, H1N1 и H3N2.

*Для вакцин, произведенных на куриных эмбрионах. Полный состав и варианты для других технологий в рекомендации ВОЗ [1].

Почему состав вакцин меняется и что происходит с иммунитетом

Постепенное накопление мелких изменений в поверхностных белках (H и N) вируса называют антигенным дрейфом. Это можно сравнить с ситуацией, когда человек сменил прическу: его узнают, но не сразу. Так и антитела: распознают измененный вирус, но менее эффективно.

Это не значит, что иммунитет к новым штаммам гриппа исчезает полностью. У большинства людей, переболевших гриппом A(H1N1) или A(H3N2) ранее, сохраняется определенный уровень защитных антител. Но если вирус сильно изменился, эта защита может работать хуже.

Вот почему меняют состав вакцины от гриппа каждый сезон: ВОЗ обновляет его дважды в год, отдельно для Северного и Южного полушарий [4]. Цель – чтобы вакцина максимально соответствовала актуальным вариантам вируса.

Симптомы и диагностика: что можно сказать корректно

Типичные проявления гриппа, по данным ВОЗ, включают острое начало, повышение температуры, головную боль, ломоту в мышцах и суставах. Также могут наблюдаться выраженная слабость, боль в горле, насморк и сухой кашель, который может быть сильным и длиться до двух недель [3].

Клинические проявления разных подтипов гриппа и других ОРВИ во многом пересекаются. По симптомам нельзя точно определить, какой именно подтип вызвал заболевание.

Окончательное подтверждение возможно лабораторно, если исследование назначает врач. При подтвержденном диагнозе специалист может назначить противовирусную терапию — например, препараты на основе молнупиравира (Эсперавир) [9] - активный в отношении ОРВИ, ГРИППа и COVID-19, нирматрелвира/ритонавира (Паксловид) – для лчения COVID-19 [10] или осельтамивира (Гриптеру) [11] - применяющийся для лечения вируса ГРИППа. При появлении выраженных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Кто в группе риска по гриппу

По данным ВОЗ, тяжелое течение гриппа и осложнения после него чаще возникают у следующих групп [3]:

• беременные женщины;

• дети младше 5 лет, особенно до 2 лет;

• люди старше 65 лет;

• люди с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, легочными, обмена веществ, почек, печени, неврологическими;

• люди с ослабленным иммунитетом;

• медицинские работники.

Речь идет о повышенном риске, а не о неизбежности тяжелого течения.

Профилактика и когда требуется врач

ВОЗ и Роспотребнадзор рекомендуют следующие меры профилактики гриппа [4,5]:

• ежегодная сезонная вакцинация – основной способ защиты;

• регулярное мытье рук;

• проветривание помещений;

• соблюдение респираторного этикета – прикрывать рот и нос при кашле и чихании;

• ограничение контактов при заболевании – оставаться дома, чтобы не заразить других.

Вопрос вакцинации стоит обсуждать с врачом – с учетом возраста, состояния здоровья и противопоказаний.

Тревожные признаки, требующие срочной медицинской помощи

При появлении следующих признаков необходима срочная медицинская помощь [7]:

• одышка в покое или при движении, затрудненное дыхание;

• синюшность губ или лица;

• кровянистая мокрота, боль в груди;

• спутанность сознания, сонливость, трудности с пробуждением;

• судороги;

• высокая температура, которая держится более 3 дней без улучшения;

• признаки тяжелого обезвоживания – слабость, головокружение, редкое мочеиспускание;

• ухудшение состояния после временного улучшения.

При выраженных или ухудшающихся симптомах, а также у людей из групп риска необходима своевременная медицинская консультация.

Часто задаваемые вопросы

Какие штаммы гриппа ожидаются в сезоне 2026/2027?

Для вакцинации ВОЗ рекомендовала три компонента: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-подобный, A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-подобный и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria)-подобный [1]. Какой штамм будет доминировать, покажет эпидемиологический мониторинг.

Что такое гонконгский грипп H3N2?

Это бытовое название подтипа гриппа A(H3N2), который был выявлен в Гонконге. Сейчас это сезонно циркулирующий подтип, а не название конкретного штамма [3].

Что означает обозначение H1N1pdm09?

Это подтип гриппа A, вызвавший пандемию 2009 года. После нее он стал обычным сезонным вирусом. В быту его называют «свиной грипп H1N1» [3].

Чем H1N1 отличается от H3N2?

Это два разных подтипа гриппа A. Они различаются сочетанием поверхностных белков H и N [3]. По симптомам надежно различить их нельзя.

Правда ли, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам?

Нет. Ранее сформированная защита может быть неполной, но это не значит, что иммунитета нет совсем [3,4].

Можно ли определить штамм гриппа по симптомам?

Нет. Проявления разных подтипов гриппа и других ОРВИ пересекаются [3]. Точное подтверждение требует лабораторного исследования, которое назначает врач.

Почему состав вакцины от гриппа меняют каждый год?

Вирусы гриппа постоянно мутируют [3]. Из-за этого прошлогодняя вакцина может хуже соответствовать актуальным вариантам.

Какие противовирусные обычно назначают при гриппе и ОРВИ?

Противовирусные препараты бывают узконаправленными (только от гриппа) и широкого спектра (от гриппа, ОРВИ и COVID-19). Конкретный препарат и схему подбирает врач с учетом времени от начала симптомов, возраста и сопутствующих заболеваний.

Заключение

Каждый год вирусы гриппа немного меняются, и специалисты заранее обновляют состав вакцин. Это привычная, плановая работа, а не повод для тревоги. Медики следят за ситуацией по данным эпидемиологического мониторинга.

По симптомам определить подтип нельзя, поэтому не стоит ставить диагноз самостоятельно. Соблюдение простых рекомендаций – вакцинация, гигиена рук, проветривание – помогает снизить риск заболевания. При выраженных симптомах, ухудшении состояния или наличии факторов риска нужно обратиться к врачу.

Источники:

1. Рекомендуемый состав вакцин против гриппа на сезон 2026–2027 гг. в Северном полушарии. ВОЗ, 27.02.2026. URL: https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2026-2027-northern-hemisphere-influenza-season

2. Рекомендации ВОЗ по составу вакцин против гриппа на сезон 2026–2027 гг. в Северном полушарии (пресс-релиз). ВОЗ, 27.02.2026. URL: https://www.who.int/news/item/27-02-2026-recommendations-for-influenza-vaccine-composition-for-the-2026-2027-northern-hemisphere-season

3. Грипп (сезонный). Справочный материал ВОЗ. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-%28seasonal%29

4. Сезонный грипп: вопросы и ответы. ВОЗ, 04.03.2026. URL: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/how-can-i-avoid-getting-the-flu

5. О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2026/2027 годов. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2026 № 22. Роспотребнадзор. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-surveillance/?ELEMENT_ID=32770

6. Материалы об эпидемиологическом надзоре. Роспотребнадзор. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-surveillance/

7. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых». Минздрав РФ, 21.10.2025. URL: https://apicr.minzdrav.gov.ru/api.ashx?op=GetClinrecPdf&id=604_1

8. Попова предупредила о возможном приходе в РФ новых штаммов гриппа. ТАСС, 02.09.2026. URL: https://tass.ru/obschestvo/28069191

9. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эсперавир® (молнупиравир). – https://www.rlsnet.ru/drugs/esperavir-87777.

10. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Паксловид® (нирматрелвир/ритонавир) https://medside.ru/pakslovid?ysclid=mmuqxjkfra470177704

11. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Гриптеру® (осельтамивир) https://www.vidal.ru/drugs/griptera?ysclid=mmur1mro8u560380573