Познер: Мне кажется, никто не думал, что Украина может одержать победу над РФ

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

— …Владимир Владимирович, здравствуйте! Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская Правда».

— Здравствуйте.

— Все обсуждают интервью Владимира Познера, который много месяцев старался не высказываться о том, что происходит… А в ходе нового интервью телеведущий (вас называют телеведущим, а я бы назвал еще и журналистом, прежде всего) высказался «о причастности стран Запада к эскалации конфликта на Украине…» Указав на «активную роль НАТО, а также выразил уверенность в неизбежной Победе России на поле боя». Вот такие слова Владимира Познера приводят. У меня первый вопрос. Почему вы столько месяцев молчали? И я к вам раза три как минимум обращался, чтобы вы прокомментировали сложившуюся ситуацию, вы говорили, что — не будете. Почему сейчас Владимир Познер решил все-таки высказаться и нас поддержать?

— Во-первых, не несколько месяцев, а четыре с половиной года. Давайте будем более точными.

— Хорошо.

— Во-вторых, почему я не давал интервью никому? Потому что никто не мог мне гарантировать, что оно будет опубликовано полностью, без какой-либо редактуры, без какого-либо сокращения.

Это было несколько раз, когда обращались ко мне с этим. Каждый раз я ставил это условие, и каждый раз говорили, что, к сожалению, гарантировать это мы не можем.

— «Комсомолка» всегда Познера публиковала без купюр…

— Не знаю. Когда мне данная компания, которая называется (Познер называет определенную компанию. — А.Г.) позвонила и попросила дать им интервью… Я поставил те же условия, и они мне прислали гарантийное письмо, тогда я согласился на это интервью. Это первое.

(Интервью вышло на YouTube 30 сентября. — А.Г.)

Второе. Тот перевод, который вы, вероятно, читали или слушали, он сделан искусственным интеллектом, он сделан очень плохо и неточно, к большому сожалению. Это просто чтобы вы имели в виду.

Не надо, так сказать, поручать такие вещи искусственному интеллекту, который еще довольно слабо переводит, надо прямо сказать. Ну вот, собственно, все, что я могу ответить вам.

— Мы всегда — я повторяю — Владимира Познера без купюр печатали. Тогда расскажите, что вы на самом деле говорили?

— Послушайте, было большое интервью, полчаса. Я не буду повторять то, что там говорил. Если у вас есть конкретные вопросы в отношении интервью, пожалуйста, задайте их, а повторять то, что я уже тогда говорил, я не стану.

— Меня, прежде всего, вот что интересует. Я так понял, вы не сомневаетесь в Победе Российской Федерации в этом конфликте.

— Мне кажется, что никто не думал, что Украина, которая значительно меньше России, население которой в три раза меньше, может одержать военную победу над Россией. Я не слышал ни одного такого высказывания ни на Западе, ни у нас. (В России. — А.Г.)

Так что тут ничего такого особенного я не сказал.

Владимир Познер: "Мне кажется, что никто не думал, что Украина, которая значительно меньше России, население которой в три раза меньше, может одержать военную победу над Россией". Фото: Александр ГЛУЗ.

— Так что искусственный интеллект вот этот момент перевел правильно. Второй вопрос. Все цитируют ваши слова о том, что Владимир Познер считает, что «в эскалации этого конфликта на Украине повинны, прежде всего, Запад и страны НАТО».

— Во-первых, я не понимаю вашего «прежде всего». Во-вторых, я говорил о том, что со стороны Запада, конкретно стран НАТО, происходило…

Как бы это сказать? Я говорил о том, что речь идет о провокации, о том, чтобы провоцировать российскую сторону… Которой (российской стороной. — А.Г.) неоднократно говорилось, что если не решится вопрос, главным образом о НАТО, то Россия будет вынуждена принять меры.

На это не обратили внимания, продолжали свою политику и, как я считаю, собственно говоря, спровоцировали эту войну.

— Правильно ли я понял ваши слова, Владимир Владимирович, что речь шла о том, что у Украины должен быть нейтральный статус, и там не должно быть войск НАТО? А сейчас получается, что НАТО силами Украины воюет с Россией, по сути, поставляет оружие.

— Ну, я так не выразился. Действительно, российское руководство рассматривает членство Украины в НАТО как экзистенциальную угрозу, реальную угрозу безопасности России.

Всякая страна имеет право заботиться о своей безопасности. Речь именно о том, что, видимо… По крайней мере, на сегодняшний день еще со стороны Запада это условие неприемлемо, поэтому мы имеем то положение, которое мы имеем.

Вообще говоря, вопрос о безопасности, вопрос о реальной, я бы сказал, экзистенциальной угрозе — это вопрос чрезвычайно сложный. В свое время он возник между США и СССР во время Кубинского кризиса… (Речь о Карибском кризисе 1962-го. Тогда возникло острое военно-политическое и дипломатическое противостояние между Советским Союзом и США, которое могло привести к глобальной ядерной войне. — А.Г.)

…Когда Кеннеди назвал размещение советских ракет среднего радиуса действия на Кубе экзистенциальной угрозой. То есть угрозой, которая могла бы уничтожить Соединенные Штаты.

Соответственно, сказал, что если Советский Союз не развернет свои корабли обратно, то их, так сказать, разобьют, разбомбят, и если это начало третьей мировой войны, значит, это начало третьей мировой войны.

И никто не сомневался, что Кеннеди не шутит.

Когда Владимир Путин говорит, что вхождение Украины в НАТО — это для России экзистенциальная угроза, на это почему-то решили не обращать внимания, в результате чего мы имеем то, что мы имеем.

— Ну и, наверное, завершающий вопрос. Очень многие ваши прогнозы всегда сбываются. Как дальше будет развиваться ситуация? Некоторые говорят, что речь идет вообще о разрастании конфликта в более масштабных размерах. Вы как считаете, как дальше будут события развиваться?

— Я вообще не большой любитель прогнозов. Как раз я с вами не согласен, что я это делаю часто.

Я считаю, что опасность войны, несомненно, это есть, то есть разрастание этой войны, эта опасность есть.

Я надеюсь, что она не станет реальностью, но лично я очень этого опасаюсь.

— Спасибо вам огромное. Мы очень признательны, и я обещаю, что никаких… (купюр) Мы никогда ничего не вырезаем.

— Пожалуйста. До свидания.

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