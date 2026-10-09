Три гигантских облака плазмы стремительно летят к Земле, первый удар уже в пятницу

К Земле стремительно приближаются сразу три облака солнечной плазмы. Фото: Elena11/Shutterstock/Fotodom

К Земле стремительно приближаются сразу три облака солнечной плазмы. Первый удар мы ощутим на себе уже в пятницу, 9 октября, после 18 часов по московскому времени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ожидаются магнитные бури и полярные сияния. Все это стало неожиданностью для ученых: в прогнозе ничего подобного не было.

ПОДРОБНОСТИ О МАГНИТНЫХ БУРЯХ

Итак, к Земле стремительно летят сразу три облака плазмы: Солнце решило устроить нашей планете знатную «бомбардировку».

Первое облако, рассказывают в Лаборатории, светило выбросило еще во вторник, 6 октября. Тогда земляне стали свидетелями не экстремально мощной, но достаточно заметной солнечной вспышки. Именно оно столкнется с магнитосферой Земли вечером в пятницу.

— Ожидаются магнитные бури уровня G2 (средние — КП) и, предположительно, интенсивные полярные сияния на широтах от 55–60 градусов и выше, — сообщает Лаборатория.

Таким образом, при удачном стечении обстоятельств, сияния можно увидеть даже в Подмосковье.

Два других облака светило исторгло 7 и 8 октября. Событие 8 октября особенно примечательно, это была самая сильная солнечная вспышка с начала осени.

Эти облака, поясняют в Лаборатории, должны слиться в единый «кулак» и ударить по Земле около полудня в воскресенье, 11 октября. Итогом может стать магнитная буря примерно такого же уровня, что начнется в пятницу.

Таким образом, нас ждет череда жестких событий, и продлится эта череда все выходные, захватив наверняка и понедельник. Вот и отдохнули…

Ученые никак не могут понять, что происходит на нашей звезде: активность заканчивается или нет? Фото: Jurik Peter/Shutterstock/Fotodom

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Ученые никак не могут понять, что происходит на нашей звезде: активность заканчивается или нет?

Формально пик текущего цикла (он длится, напомним, 11 лет) пройден ровно два года назад, осенью 2024-го. Это значит, что активность должна стремиться к закату.

Но минувший, 2025 год, был отмечен экстремальными магнитными бурями. Что вроде бы тоже укладывается в наше понимание реальности: обычно всплеск магнитных бурь происходит вскоре после пика (что кажется нелогичным, но легко объяснимо специальными математическими моделями).

Но сентябрь вроде бы показывал, что Солнце пошло на спад. Рано радовались.

— В целом, солнечная и геомагнитная активность начала октября показывают заметный рост по сравнению с на редкость спокойным первым месяцем осени, — отмечает Лаборатория.

Однако бурные события этих выходных еще не означают, что и остаток октября, а далее ноябрь будут такими же неспокойными.

— В настоящий момент активность имеет неуверенный рваный характер и выглядит больше как сжигание случайно доставшихся запасов энергии, чем как системный отрыв ото дна. Тот факт, что вчера была зарегистрирована самая сильная вспышка, начиная с августа, никак не меняет эту оценку. Событию предшествовал перерыв во вспышках продолжительностью почти сутки, и энергия просто могла накопиться, — пишет Лаборатория.

На это указывает и скромное количество пятен на диске, а также их малые размеры.

— Два ожидающихся удара по Земле в этом случае станут последним завершающим аккордом, после которого солнечная активность снова рухнет на дно, — верят в Лаборатории.

Буря перед затишьем? Бывает и так.

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