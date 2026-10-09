Продажи, транспорт и логистика: названы сферы, где проще всего найти работу

Больше всего компании сейчас нуждаются в сотрудниках, имеющих компетенции в сфере продаж и обслуживания клиентов, а также в различном рабочем персонале и в специалистах в области транспорта и логистики. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Больше всего компании сейчас нуждаются в сотрудниках, имеющих компетенции в сфере продаж и обслуживания клиентов, а также в различном рабочем персонале и в специалистах в области транспорта и логистики. Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного сервисом hh.ru.

Эксперты проанализировали более 74 миллионов приглашений на собеседования, которые российские работодатели сделали потенциальным сотрудникам за 9 месяцев 2026 года и выяснили, работники из каких профессиональных сфер получают больше всего внимания от компаний.

Первую строчку рейтинга заняли представители сферы продаж и обслуживания клиентов: компании выслали им более 28,4 млн приглашений. На втором месте по объему потенциальных офферов — рабочий персонал — 11,2 млн приглашений. На третьем месте по числу приглашений на работу в этом году оказалась сфера транспорта и логистики, здесь работодатели выслали соискателям более 10,8 млн офферов.

— Большее по сравнению с другими индустриями количество приглашений на собеседования и работу в этих сферах объясняется более высокой потребностью в кадрах, где-то переходящей даже в дефицит. Если по многим позициям в категории офисного персонала количество вакансий неуклонно снижается, то на рабочих, специалистов отделов продаж, работников в розничную торговлю, в строительство, на транспорт, в логистику и перевозки спрос остается стабильным, — рассказала KP.RU HR-консультант, профориентолог Галина Бобкова.

Первую строчку рейтинга заняли представители сферы продаж и обслуживания клиентов. Фото: Drazen Zigic/Shutterstock/Fotodom

Эксперт объяснила, что наиболее востребованы в данный момент линейные и рабочие профессии, а самой «легкой для входа остается сфера продаж и обслуживания клиентов».

— Причем от возраста потенциального сотрудника спрос почти не зависит — рассматривают и подростков, и 40-летних. Единственное исключение — люди старше 60: их менее охотно берут на работу в продажи, потому что считают, что с годами активность человека снижается, — рассказала Галина Бобкова.

По ее словам, примечательно то, что при этом в розничной торговле и сегменте рабочего персонала наблюдается довольно низкий уровень конкуренции за рабочее место — 2,3 — 4,4 активных резюме на вакансию (по данным сервиса hh.ru за сентябрь 2026), а в продажах и обслуживании клиентов этот показатель приближается к высокому — 7,1 соискателя претендуют на одну позицию.

— То есть мы видим здесь обоюдный интерес как стороны ищущих работу, так и со стороны предлагающих, — резюмирует Галина Бобкова.

Топ профессиональных сфер, где проще всего найти работу в 2026 году (по количеству приглашений от работодателей):

1. Продажи, обслуживание клиентов — 28,4 млн.

2. Рабочий персонал — 11,2 млн.

3. Транспорт, логистика — 10,8 млн.

4. Розничная торговля — 10,7 млн.

5. Домашний, обслуживающий персонал — 9,2 млн.

6. Административный персонал — 6,6 млн.

7. Строительство и недвижимость — 5,1 млн.

8. Производство, сервис, обслуживание — 4,4 млн.

9. Гостиницы, туризм, рестораны — 4,1 млн.

По данным hh.ru

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