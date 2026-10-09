Пелагея откровенно рассказала о разводе с Телегиным, травле и алиментах: «Жадность фраера сгубила»

Пелагея дала трехчасовое интервью Лауре Джугелии

«Он готовился к уходу заранее»

Заслуженная артистка России Пелагея дала трехчасовое интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала, почему не жалеет о браке с хоккеистом, как пережила публичную травлю и готова ли к новым отношениям.

Пелагея объявила о расставании с Иваном Телегиным 26 декабря 2019 года. Тогда певица надеялась, что им удастся сохранить уважение друг к другу и достойно решить все вопросы. Однако развод обернулся затяжными судебными разбирательствами и публичным конфликтом. Артистка призналась, что не ожидала такого развития событий. По ее словам, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь.

«Я не хочу все подробности раскрывать, чтобы сберечь дочь. Я буду рассказывать дочери свою версию по мере взросления, а она сможет выслушать и другую сторону. У нас дома не принято плохо говорить ни о папе, ни о маме. Мне кажется, это базовая настройка здоровой личности», — объяснила певица.

По словам Пелагеи, раньше дочь спрашивала, где отец и почему он не звонит. Мать объясняла это большой занятостью Ивана. Но со временем Таисия стала понимать, что даже при плотном графике можно найти время для ребенка. Певица признает, что есть нюансы, о которых она пока не готова говорить публично.

«Я считаю, что он готовился к уходу заранее, а я не ожидала я разрыва. После того как я узнала о некой ситуации, он воспользовался ею, и мы разошлись», — рассказала Пелагея.

«Жадность фраера сгубила»

Певица уточнила, что брачного договора у них не было: она выходила замуж по любви, а крупные контракты Телегина появились уже после того, как они стали парой.

После расставания бывшие супруги договорились, что каждый останется при своем, а также об алиментах. Пелагея понимала, что карьера спортсмена может закончиться довольно рано, и не считала собственное профессиональное будущее гарантированным: голос тоже не вечен. По ее инициативе половину алиментов стали перечислять на счет дочери, которым Таисия сможет распоряжаться после совершеннолетия. Сама певица доступа к этим деньгам не имеет.

Позже, по словам артистки, Телегин прислал ей сообщение, в котором заявил, что у бывшей супруги больше денег, чем у него, и предложил пересмотреть договоренности. Он пригрозил судом и претензиями на половину квартиры и гонораров за три года совместной жизни.

«Я была удивлена. Сначала у меня был только юрист, я подала на алименты, затем другая сторона подала иски, и в итоге я выиграла все суды. Алименты выплачивались, когда суд присудил их», — рассказала певица.

Пелагея описывает происходившее как настоящую войну: одновременно юридическую и информационную. По ее словам, ей угрожали уничтожить репутацию, если она не согласится делиться деньгами. Во время пандемии, когда артистка не работала, ей пришлось жить на накопления и содержать не только себя и дочь, но и мать, бабушку и дедушку.

Лаура Джугелия спросила певицу о сообщениях, согласно которым в феврале этого года у Телегина арестовали имущество на 71 миллион рублей. Пелагея подтвердила, что ситуация была связана с судебной историей, однако не стала утверждать, что бывший муж полностью выплатил долг.

«Все закончилось», — коротко ответила артистка, уточнив затем: «Ну, арестовали имущество на эту сумму».

Когда Лаура Джугелия спросила, вернул ли Телегин в итоге все деньги, Пелагея ответила коротко:

«Получается, знаешь, жадность фраера сгубила. Он хотел обогатиться почему-то за счет меня, но не получилось. У него было много возможностей остановиться, много возможностей. Но вот, опять же, наверное, так сложились обстоятельства, что рядом с ним были настолько уверенно говорящие ему люди, что мы сейчас все, мы сейчас все сделаем, мы знаем, как мы, мы все сделаем, что вот он им, к сожалению, поверил».

Последний относительно нормальный разговор с бывшим мужем, по словам певицы, состоялся около пяти лет назад. Тогда он вскользь извинился. Пелагея уверена, что без вмешательства окружающих им, возможно, удалось бы сохранить человеческие отношения после расставания.

«Я уверена, что нам бы удалось сохранить человеческое лицо после развода. И то, с чего ты начала этот разговор, вот этот мой пост, он сейчас слушается просто как насмешка Господня, понимаешь, над тем, что по итогу мы имеем один из самых некрасивых разводов, который, наверное, наблюдала вся страна.

Мне очень жаль, что это так произошло со мной, что мое имя теперь будет ассоциироваться с этой историей. Так или иначе. И его имя. Мне жаль, его карьеру, мне очень жаль вот эту всю историю», — призналась Пелагея.

Пелагея откровенно рассказала о разводе

Певица особенно тяжело переживала то, как развивался конфликт после развода. Она вспоминает публикации, в которых Телегин называл себя жертвой домашнего насилия, и признается, что в тот период не понимала, как реагировать на происходящее.

«Я сидела просто в темной комнате, несколько дней, просто сидела на полу, и я даже не то чтобы сильно плакала. Я просто вообще не понимала, как так, как это, за что, почему, что мне с этим делать, как это остановить, как объяснить, что это неправда, что это несправедливо вообще, и почему? Самое главное, как некогда близкий, очень любимый мной человек так себя ведет?» — заявила Пелагея.

Несмотря на пережитое, артистка не считает брак ошибкой. Она признает, что ей жаль, как все закончилось, однако не готова отказаться от прошлого, поскольку именно в этих отношениях родилась Таисия.

«При этом я сожалею, но не жалею настолько, чтобы отмотать и сделать как-то по-другому. Потому что раз в результате такой истории, которая началась вот так и закончилась вот так, родилась моя дочь. Просто самый потрясающий человек, которого я встречала в своей жизни, и самая моя большая любовь.

Я бы, даже зная, что вообще меня ждет и что я там пройду и буду чувствовать, я бы сделала это еще просто миллионы, миллиарды раз. Потому что все равно она такая вследствие и этого генетического наборчика, и все-таки вследствие того, что она действительно рождена-то в любви», — заключила артистка.

«Ей хватило широты души, чтобы меня услышать»

Одним из самых неожиданных поворотов этой истории стала новость о том, что Пелагея подружилась с Женей — бывшей девушкой, а впоследствии супругой Телегина. Когда женщины начали общаться, выяснилось, что у каждой была собственная версия произошедшего. Позже они многое обсудили и смогли услышать друг друга.

Лаура Джугелия спросила певицу о словах Жени, которая в одном из интервью рассказывала о финансовой поддержке со стороны Пелагеи. Однако артистка не стала вдаваться в бытовые и денежные подробности чужой жизни, подчеркнув, что подобные вещи человек должен рассказывать самостоятельно.

«То, что у нас действительно классные, с ней очень теплые и близкие отношения. Несмотря на то что мы живем в разных странах, для меня это имеет невероятную ценность. Это, безусловно, говорит о том, что ей хватило вот этой широты ее души для того, чтобы меня услышать и услышать мою все-таки версию, которая не совпадала с тем, что у нее было в голове, и не совпадала с ее реальностью. Но все-таки она мне поверила, и я очень ей благодарна», — рассказала певица.

Певица признает, что есть нюансы, о которых она пока не готова говорить публично Фото: скриншот видео.

«Он должен любить мою дочь»

После тяжелого развода Пелагея не разочаровалась ни в мужчинах, ни в браке как таковом. Однако, по ее словам, ей потребовалось время, чтобы понять, как теперь строить отношения и кому можно доверять.

Раньше певице казалось, что ее главное предназначение — быть прекрасной женой, любить мужчину и служить ему. Теперь она по-прежнему верит в верность, счастливые семьи и любовь, которая может длиться бесконечно, но больше не считает романтические отношения главным смыслом жизни.

«Я просто больше не считаю, что это самое главное. Как будто бы и мне это так нравится, если честно, потому что любви во мне меньше не стало, но я перестала ждать ее. Ну когда же? Ну где же? Ну где же моя любовь, ну где же этот, ну где же этот человек? Ну почему же мне не попадается? И мне стало настолько проще, легче дышать», — объяснила Пелагея.

Певица не отрицает, что у нее случаются романы. Но привести мужчину домой и познакомить его с дочерью — это совсем другой уровень близости. Сейчас артистка чувствует себя спокойнее, чем во время брака, в котором, по ее признанию, часто была несчастна.

«Надо сначала стать целым самому, чтобы найти такого же целого», — сформулировала певица.

Она допускает традиционное распределение ролей в отношениях и готова быть слабее мужчины, если между ними есть гармония. Важны для нее и общие взгляды на Бога и Родину. Еще одно принципиальное условие — отношение к Таисии.

«Но он, конечно же, должен любить мою дочь, во всяком случае, стараться, как минимум», — подчеркнула певица.

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