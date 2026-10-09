Пелагея о работе с Градским, наставничестве SHAMAN и конфликте с Куртуковой: «К народной песне она мало отношения имеет»

Певица Пелагея впервые за долгое время дала большое интервью. Фото: кадр из видео FAMETIME TV

Певица Пелагея впервые за долгое время дала большое интервью. Трехчасовой разговор с заслуженной артисткой России выпустила Лаура Джугелия. Среди прочего она высказалась о конфликте с Татьяной Куртуковой, работе с Александром Градским и успехе ее подопечного — SHAMAN.

Пелагея о Татьяне Куртуковой: «К народной песне она мало отношения имеет»

Пелагея высказалась об успехе Татьяны Куртуковой, которая прославилась благодаря песне «Матушка, земля». Певица считает, что популярности композиции способствовало удачное стечение обстоятельств, однако пока не спешит делать выводы о том, насколько долгой окажется слава коллеги.

«Я первый раз увидела ее в традиционном русском костюме, в платочке, практически без макияжа. Я подумала, что она хорошенькая и ей это очень идет», — вспомнила Пелагея.

При этом артистка не считает, что успех «Матушки, земли» объясняется исключительно образом исполнительницы. Важную роль сыграли музыкальное оформление и время, когда песня попала к слушателям.

«Это коммерчески успешная песня, своевременная. Она, вероятно, существовала давно, но сработала в конкретной аранжировке, сделанной одним из ведущих современных саунд-продюсеров. Много факторов совпало: общественная консолидация, потребность в свежем лице, противопоставление гламурному шоу-бизнесу», — объяснила певица.

Фото: кадр из видео FAMETIME TV

Отдельно Пелагея отметила слово «занозенька», которое, по ее мнению, тоже помогло композиции привлечь внимание публики. Однако объявлять Куртукову новой звездой народной музыки на долгие годы вперед Пелагея не торопится. Она считает, что артистка только начинает свой путь, а ее песни не совсем соответствуют традиционному фольклорному звучанию.

«К народной песне на самом деле мало отношения имеет», — высказалась Пелагея о стилистике композиций Куртуковой.

При этом певица не воспринимает успех коллеги как повод для соперничества. Она подчеркнула, что у них разные музыкальные подходы и сценическая подача, а ее собственные концерты по-прежнему собирают полные залы.

«Мне не обидно. У нас разные органика, артистический подход, аранжировки и стиль. Я много лет выступаю с фолк-рок-группой и переосмысляю народные песни, стараюсь заново запустить их в народ», — рассказала артистка.

Куртуковой Пелагея пожелала удачи, но подчеркнула, что после первого большого успеха начинается самое интересное. Теперь исполнительнице предстоит закрепить за собой узнаваемое имя и доказать, что у нее есть собственное творческое высказывание.

«Она только в начале пути. Дальше начинается самое интересное: нужно закрепить узнаваемость собственного имени, тембра и творческого высказывания», — считает Пелагея.

Пелагея объяснила конфликт с Татьяной Куртуковой из-за «Порушки Парани»

Отдельно Пелагея прокомментировала историю с песней «Порушка Параня», которую исполнила Татьяна Куртукова. Как объяснила артистка, ее собственная версия композиции появилась во время участия в «Подкаст-лабе» вместе с Антоном Лаврентьевым и Женей Трофимовым из группы «Комната культуры».

«Там была импровизация с музыкантами Антона, джипси-бэнд. Антон предложил спеть “Порушку Параню”. Я импровизационно придумала другую мелодию на народный текст. Это не моя инструментальная аранжировка, а аранжировка Антона», — рассказала певица.

Позже Пелагея услышала, что Куртукова исполнила эту версию. Вокруг ситуации разгорелась дискуссия, однако на «Интервидении» Татьяна сама пришла к коллеге в гримерку, чтобы прояснить ситуацию.

«Она не извинялась, но она пришла и проявила инициативу, и юридически этот вопрос был решен», — отметила Пелагея.

Фото: кадр из видео FAMETIME TV

Певица пояснила, что разрешила исполнение этой версии в контексте конкретного дуэта с Антоном Лаврентьевым. По ее словам, она очень любит музыканта и не хотела создавать ему препятствий. При этом артистка подчеркнула, что юридически вопрос был решен.

«Народная песня не принадлежит мне. Но если ты меняешь текст, например, “Не для тебя”, где “не для меня” стало “не для тебя”, или создаешь самостоятельную мелодическую линию из хорового произведения, как “Тихий омут”, — это уже творческий интеллектуальный труд», — объяснила артистка.

Пелагея считает, что для современного звучания фольклора недостаточно просто исполнить старую композицию. Необходимы собственная интерпретация, режиссура и драматургия. При этом она не возражает, когда другие певцы используют ее версии, если честно указывают источник.

«Меня устраивает, если исполнитель честно говорит, что услышал версию у Пелагеи и поет именно ее прочтение. Не устраивает, когда исполнитель выдает чужую версию за собственное авторское переосмысление», — подчеркнула певица.

Пелагея о SHAMAN: «Один из самых талантливых, с кем я работала»

Пелагея высоко оценила вокальные способности Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, который был в ее команде в третьем сезоне «Голоса» и в итоге занял второе место.

По словам артистки, за внезапным успехом певца стоит долгий путь, а справиться с обрушившейся славой способен далеко не каждый.

«Если честно, скромным, тихим в глубине души остался. Видимо, он представляет так артистическую задачу. Ярослав — я это всегда говорила, буду говорить и сейчас скажу, что он потрясающе талантливый певец. Один из самых талантливых певцов, с которыми я работала. Во всяком случае, в контексте проекта “Голос” это у меня исключительно положительные и приятные воспоминания о нем. И как он поет, кстати, народную музыку, а для того, чтобы классно петь народную музыку, ее тоже нужно чувствовать», — рассказала Пелагея в интервью Лауре Джугелии.

При этом Пелагея обратила внимание и на обратную сторону популярности. По ее мнению, творческому человеку непросто пережить момент, когда признание, к которому он шел годами, приходит практически мгновенно.

Фото: кадр из видео FAMETIME TV

«Что происходит с человеком, который всю жизнь живет с этим даром, тыкается, мыкается, пыкается? Все равно того результата, которого твой дар достоин, ты не получаешь. И потом в какой-то момент, опять же волшебный, вроде бы ты к нему готов, вроде бы ты как раз всю жизнь к нему и шел, на тебя обрушивается просто одним днем вот такая слава. Я же говорю, посмотри, мурашки, да, это же так страшно, это просто я не знаю», — рассуждала Пелагея.

Артистка добавила, что внезапное признание требует от исполнителя особой внутренней устойчивости.

О Градском: «Для него не существовало правил»

Во время интервью Пелагея с теплотой вспомнила Александра Градского, с которым несколько лет работала в шоу «Голос». Певица назвала мэтра выдающимся музыкантом и призналась, что его слова о ней и ее маме стали для нее важным признанием.

«Он абсолютно был грандиозный певец, но личность его — абсолютный нонконформист. Вообще для него не существовало правил, если их придумал не он, а даже если придумал он, он мог их и изменить. Но это все было настолько основано на его очень уверенной позиции», — рассказала Пелагея.

При этом сама артистка поначалу чувствовала себя неуверенно среди именитых коллег. До приглашения в проект у нее был конфликт с Первым каналом, и она признается, что оказалась в числе наставников с большим волнением.

«Я была в черном списке, да, в чернейшем, я бы сказала. […] Мне было очень страшно сидеть среди этих мастодонтов трех. Я до сих пор себя не считаю мастодонтом», — призналась певица.

Пелагея также объяснила, почему многие участники «Голоса» не становятся звездами после проекта. По ее мнению, исполнителям часто не хватает подходящего материала.

«Проблема-то не в участниках, а в том, что у нас отсутствует все-таки институт продюсерский. У нас есть продюсеры, но их мало, на всех не хватает, и мало у нас достойных композиторов. Артистов-то много, классных, петь-то нечего, вот в чем проблема», — резюмировала артистка.

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