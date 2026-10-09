Черные сомелье: в Италии похитили 30 тысяч бутылок элитного вина стоимостью 5 миллионов евро

Тосканский виноградник Фото: Евгений СУЧКОВ.

В ночь с воскресенья на понедельник в районе города Кортона (регион Тоскана) было совершено одно из самых необычных и дерзких ограблений в истории Италии. Добычей преступников стали не деньги или предметы искусства, а 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью более 5 миллионов евро (почти полмиллиарда рублей). Воры проникли на территорию элитной винодельни «Marchesi Antinori» и просто вывезли на двух грузовиках содержимое склада. При этом они заранее вывели из строя все системы сигнализации и видеонаблюдения, четко знали планировку помещений и даже в каком из ангаров припаркованы вилочные погрузчики, при помощи которых и производилась загрузка.

Более того, злоумышленники оказались не только умелыми «медвежатниками», но и настоящими «черными сомелье». Стеллажи с продукцией попроще они оставили нетронутыми, а вот поддоны с коробками «Solaia», «Tignanello» и «Guado al Tasso», цена бутылки которых по каталогу колеблется от 120 до 300 евро, вымели подчистую.

Кража была обнаружена только утром в понедельник, когда сотрудники, придя на работу, заметили исчезновение огромного количества товара. При этом, помимо прямых убытков, преступники создали владельцам винодельни еще одну серьезную проблему. Всего в год выпускается порядка 180 тысяч бутылок перечисленных выше марок, поэтому пропажа двухмесячных запасов не позволит компании выполнить договорные обязательства — ведь заказы на «рубиновое золото» уже были распределены.

Пока еще остается надежда на то, что похищенное удастся вернуть. Такое вино не попадает в сетевые магазины, а поставляется напрямую в винотеки и рестораны. Таким образом, массовое появление на рынке редких этикеток быстро привлечет внимание. Компания уже направила сообщение своим клиентам, призывая их обращать особое внимание на возможные предложения бутылок Antinori, поступающих из неофициальных каналов.

Однако такие меры не помогут, если элитный товар планировали реализовать за рубежом. В таком случае коробки с тосканской винодельни скорее всего уже покинули территорию ЕС.