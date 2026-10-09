Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика9 октября 2026 13:12

Зарплата мечты за год уменьшилась: Финансовые ожидания россиян стали скромнее

Профессор Сафонов объяснил снижение зарплатных ожиданий россиян
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Россияне готовы работать за меньшую зарплату, чем год назад

Россияне готовы работать за меньшую зарплату, чем год назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще недавно на собеседованиях соискатели чувствовали себя хозяевами: вакансий много, выбирай да проси больше. Теперь ситуация другая. По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, год назад россияне в среднем хотели получать 154 тысячи рублей в месяц, а медианный запрос был 119 тысяч рублей (это цифра, которая делит опрошенных ровно пополам: половина хотели бы получать больше, половина — меньше этой суммы). Сейчас же планка заметно просела: в среднем до 151 тысячи рублей, а медианно — до 114 тысяч. Впервые с 2018 года зарплатные ожидания пошли вниз.

Всего год назад картина была противоположной: компаниям не хватало людей, и они переманивали сотрудников зарплатами. Теперь кадров в избытке, а вот мест мало. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов говорит, что перелом случился год назад.

— С конца 2025 года рынок стал рынком работодателя (это когда условия ставит компания, а не соискатель): количество свободных вакансий резко сократилось, а количество резюме увеличилось. Соотношение — 1 к 15. Это значит, что на одну вакансию сейчас приходится 15 человек. Еще год назад было ровно наоборот, — объяснил эксперт.

Сейчас люди стараются экономить - меньше тратить на товары и услуги

Сейчас люди стараются экономить - меньше тратить на товары и услуги

Фото: Ольга ЮШКОВА.

По словам экономиста, зарплаты по-прежнему растут, но уже не так быстро. А кое-где людей и вовсе увольняют, чтобы сэкономить.

— Темпы роста заработной платы замедлились. В ряде отраслей идет оптимизация численности персонала, — сказал экономист.

Оптимизация численности — это когда компанию покидают лишние работники, чтобы сократить расходы. Почему так происходит? Потому что экономика страны растет уже не так бодро. И это сразу отражается на кошельках обычных людей.

— Потребительская модель у нас сберегательная, то есть люди сейчас стараются меньше тратить денег на приобретение товаров и услуг, — пояснил Сафонов.

Мы стали осторожнее: покупаем меньше, а откладывать стараемся больше. А раз товары и услуги не так хорошо расходятся, бизнесу не нужны лишние руки. Спрос на работников падает. И человек это видит — не по новостям, а по своей жизни.

— Он прекрасно понимает, что вокруг идет оптимизация, и на этом фоне ожидать, что заработную плату будут повышать, смешно. Это просто отражение тех реалий, которые происходят на рынке труда, — считает наш собеседник. - Средняя зарплата по стране, по подсчетам Росстата, — около 104 тысяч рублей. Получается, что средний желаемый доход в 151 тысячу превышает среднюю заработную плату в полтора раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продажи, транспорт и логистика: названы сферы, где проще всего найти работу

Удаленщиков возвращают в офисы: Число компаний с дистанционным форматом работы стремительно падает

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Москве устроены городские закупки, почему это касается каждого жителя столицы и как бизнесу — даже небольшому — войти в систему госзаказа