Зарплата мечты за год уменьшилась: Финансовые ожидания россиян стали скромнее

Россияне готовы работать за меньшую зарплату, чем год назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще недавно на собеседованиях соискатели чувствовали себя хозяевами: вакансий много, выбирай да проси больше. Теперь ситуация другая. По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, год назад россияне в среднем хотели получать 154 тысячи рублей в месяц, а медианный запрос был 119 тысяч рублей (это цифра, которая делит опрошенных ровно пополам: половина хотели бы получать больше, половина — меньше этой суммы). Сейчас же планка заметно просела: в среднем до 151 тысячи рублей, а медианно — до 114 тысяч. Впервые с 2018 года зарплатные ожидания пошли вниз.

Всего год назад картина была противоположной: компаниям не хватало людей, и они переманивали сотрудников зарплатами. Теперь кадров в избытке, а вот мест мало. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов говорит, что перелом случился год назад.

— С конца 2025 года рынок стал рынком работодателя (это когда условия ставит компания, а не соискатель): количество свободных вакансий резко сократилось, а количество резюме увеличилось. Соотношение — 1 к 15. Это значит, что на одну вакансию сейчас приходится 15 человек. Еще год назад было ровно наоборот, — объяснил эксперт.

Сейчас люди стараются экономить - меньше тратить на товары и услуги Фото: Ольга ЮШКОВА.

По словам экономиста, зарплаты по-прежнему растут, но уже не так быстро. А кое-где людей и вовсе увольняют, чтобы сэкономить.

— Темпы роста заработной платы замедлились. В ряде отраслей идет оптимизация численности персонала, — сказал экономист.

Оптимизация численности — это когда компанию покидают лишние работники, чтобы сократить расходы. Почему так происходит? Потому что экономика страны растет уже не так бодро. И это сразу отражается на кошельках обычных людей.

— Потребительская модель у нас сберегательная, то есть люди сейчас стараются меньше тратить денег на приобретение товаров и услуг, — пояснил Сафонов.

Мы стали осторожнее: покупаем меньше, а откладывать стараемся больше. А раз товары и услуги не так хорошо расходятся, бизнесу не нужны лишние руки. Спрос на работников падает. И человек это видит — не по новостям, а по своей жизни.

— Он прекрасно понимает, что вокруг идет оптимизация, и на этом фоне ожидать, что заработную плату будут повышать, смешно. Это просто отражение тех реалий, которые происходят на рынке труда, — считает наш собеседник. - Средняя зарплата по стране, по подсчетам Росстата, — около 104 тысяч рублей. Получается, что средний желаемый доход в 151 тысячу превышает среднюю заработную плату в полтора раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продажи, транспорт и логистика: названы сферы, где проще всего найти работу

Удаленщиков возвращают в офисы: Число компаний с дистанционным форматом работы стремительно падает

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Москве устроены городские закупки, почему это касается каждого жителя столицы и как бизнесу — даже небольшому — войти в систему госзаказа