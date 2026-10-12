В руках самой женщины: как защитить грудь от рака и гормональных сбоев

Рак молочной железы остается главной онкологической проблемой у женщин. По данным Росстата, только за 2025 год в России выявили более 86 000 случаев этого заболевания. Но есть и позитивный момент. Благодаря современным технологиям врачи научились находить опухоли на самых ранних, «зародышевых» стадиях.
- Случаев выявляют больше, но это ранние формы, которые лечатся хирургической манипуляцией, а не тяжелой артиллерией онкологии. Главное здесь не цифра, а то, что люди живут дальше, - рассказал на пресс-конференции в «Известиях» Петр Никифорович, заместитель главного врача НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России по онкологии, онколог-хирург, к.м.н.
Грудь - очень чуткий орган, который мгновенно реагирует на любые гормональные сбои в организме. При этом наследственность играет роль в развитии опухолей лишь в 10% случаев. Все остальные риски связаны с нашим образом жизни и эндокринным здоровьем.
Врачи выделяют несколько главных факторов риска:
1. Женская история. Раннее начало менструаций, отсутствие родов, аборты и поздний климакс.
2. Гормональный дисбаланс. Главный защитник женской груди и «друг девочек», по выражению акушера-гинеколога Екатерины Шереметьевой, и.о. заведующей лечебно-диагностического отделения эндокринной гинекологии НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова, - гормон прогестерон.
Он контролирует рост клеток и вовремя запускает процесс гибели старых или поврежденных элементов. Если прогестерона не хватает, а другого гормона - эстрогена - становится слишком много, клетки начинают делиться неправильно.
3. Лишний вес и метаболический синдром. В онкологии не существует понятия «здорового избыточного веса». Риски начинают расти, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 27. Например, если женщина с нормальным весом набрала 8-12 кг и больше, то с высокой вероятностью она уже в зоне риска.
Жировая ткань работает как фабрика, которая сама производит лишние эстрогены и заставляет грудь годами находиться под их давлением. Ситуацию ухудшает избыток инсулина, который стимулирует рост опасных клеток и отключает защиту организма.
4. Эндокринные сбои. Заболевания щитовидной железы, поликистоз яичников и сахарный диабет 2-го типа (он повышает риски на 20–30%). В менопаузе молочная железа тоже не уходит из-под влияния гормонов. В жировой ткани есть все ферменты для местного синтеза эстрогенов.
Врачи единодушны в том, что женщина способна взять под контроль большинство этих рисков. Защитить себя помогут три простые привычки.
Шаг 1. Слушайте свое тело и ведите календарь цикла
Самый простой способ вовремя заметить неполадки - отслеживать свои ощущения. Анализ крови не всегда показывает нехватку прогестерона на тканевом уровне, но тело подскажет об этом само. Как заметить эти сигналы прогестерона?
*Грудь перед менструацией сильно отекает, болит и мучительно нагрубает.
- Некоторые пациентки говорят: «Я стою в метро и специально держу руки перед собой, чтобы никто меня не задел». Это уже сигнал прислушаться к себе, - рассказала Анна Веснина, акушер-гинеколог, маммолог лечебно-диагностического отделения эндокринной гинекологии НМИЦ эндокринологии, к.м.н.
* Менструальный цикл сбивается (происходят задержки или он укорачивается).
* Мучает тяжелый ПМС с отеками, потливостью по ночам и резкими сменами настроения.
- Предменструальный синдром - это не про характер. Это нарушенный баланс эстрогена и прогестерона. Кардиологи уже рассматривают выраженный ПМС как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний в менопаузе, - отмечает Екатерина Шереметьева.
Также врачи рекомендуют обязательно вести менструальный календарь. Не менее важно следить за режимом дня, ведь хронический стресс и недосып сильно бьют по гормонам, особенно в периоды больших жизненных нагрузок (экзаменов, перегрузок на работе).
Шаг 2. Освойте правильное самообследование
Раз в месяц, строго с 5-го по 11-й день от начала менструации, осматривайте грудь самостоятельно. В это время ткани наименее отечны.
- Правильно обследовать грудь в дни цикла с пятого по одиннадцатый, лежа или стоя, от соска двумя-тремя пальчиками по спирали. Это помогает в диагностике и самой женщине, и доктору, - объясняет Екатерина Шереметьева.
Шаг 3. Соблюдайте график чек-апа у врача
Ваш акушер-гинеколог здесь первый в связке. Именно он должен регулярно проводить осмотр груди на приеме.
Екатерина Шереметьева подчеркивает:
- Задача каждой женщины - прийти к акушеру-гинекологу и не только решить гинекологический вопрос, но и обратить внимание на молочную железу. Мы видим девочек, которые боятся идти к гинекологу, потому что когда-то попался «злодей». Но мы все не страшные.
График инструментального контроля выглядит так:
* До 40 лет
Регулярно делайте УЗИ молочных желез.
* После 40 лет
Каждый год проходите маммографию - это самый надежный метод. Маммография видит мелкие отложения кальция (микрокальцинаты) и изменения, которые может пропустить УЗИ. При плотной структуре железы исследование почти всегда дополняют ультразвуком.
* После 65 лет при отсутствии жалоб маммографию можно делать раз в два года.
Маммографию проводят в первую фазу цикла (с 5-го по 11-й день).
- Современные маммографы позволяют женщине самой контролировать степень сжатия, и процедура проходит комфортнее, - делится практическим опытом Анна Жданкина, врач-рентгенолог референс-центра лучевых методов диагностики НМИЦ эндокринологии, к.м.н.
Часто техническое совершенство медицины меркнет перед простой человеческой забывчивостью. «На приеме ты слышишь: «Я никогда не проходила обследование. Я проходила когда-то… я не знала», - рассказывает доктор Жданкина.
Как не забывать?
Прекрасной практикой врачи называют семейную преемственность. Если мама регулярно ходит на обследования, ей стоит взять с собой дочь или свою маму. Те, кто преодолел страх в первый раз, быстро привыкают заботиться о себе.
Собираясь на обследование, обязательно берите с собой прежние снимки или заключения - врачу важно сравнить их с новыми результатами.
И еще одно важное правило: обследовать грудь нужно до того, как вы начнете принимать любые гормональные препараты или контрацептивы.
Что еще важно знать:
Если у вас есть сахарный диабет, проблемы со щитовидной железой или лишний вес - не опускайте руки.
- При хорошем контроле диабета риск рака молочной железы не отличается от обычного. Женщина сама в своих руках держит эти риски, - напоминает Анна Веснина.
То же касается и избыточного веса.
А вот «онлайн-целителям», обещающим вылечить гормоны простыми упражнениями или биодобавками, доверять не стоит.
Екатерина Шереметьева подчеркивает: если есть эндокринное заболевание - это вдвойне повод убедиться, что молочные железы в порядке.
- Это не обязательно про рак. Чаще про изменения, которые мы умеем лечить, - говорит врач. - Регулярный контроль и осознанное внимание к себе - единственный надежный путь к здоровью.
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