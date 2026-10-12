В руках самой женщины: как защитить грудь от рака и гормональных сбоев

Грудь - очень чуткий орган, который мгновенно реагирует на любые гормональные сбои в организме. Фото: Serhii Bobyk/Shutterstock/Fotodom

Рак молочной железы остается главной онкологической проблемой у женщин. По данным Росстата, только за 2025 год в России выявили более 86 000 случаев этого заболевания. Но есть и позитивный момент. Благодаря современным технологиям врачи научились находить опухоли на самых ранних, «зародышевых» стадиях.

- Случаев выявляют больше, но это ранние формы, которые лечатся хирургической манипуляцией, а не тяжелой артиллерией онкологии. Главное здесь не цифра, а то, что люди живут дальше, - рассказал на пресс-конференции в «Известиях» Петр Никифорович, заместитель главного врача НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России по онкологии, онколог-хирург, к.м.н.

Факторы риска: как гормоны и вес влияют на грудь

Грудь - очень чуткий орган, который мгновенно реагирует на любые гормональные сбои в организме. При этом наследственность играет роль в развитии опухолей лишь в 10% случаев. Все остальные риски связаны с нашим образом жизни и эндокринным здоровьем.

Врачи выделяют несколько главных факторов риска:

1. Женская история. Раннее начало менструаций, отсутствие родов, аборты и поздний климакс.

2. Гормональный дисбаланс. Главный защитник женской груди и «друг девочек», по выражению акушера-гинеколога Екатерины Шереметьевой, и.о. заведующей лечебно-диагностического отделения эндокринной гинекологии НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова, - гормон прогестерон.

Он контролирует рост клеток и вовремя запускает процесс гибели старых или поврежденных элементов. Если прогестерона не хватает, а другого гормона - эстрогена - становится слишком много, клетки начинают делиться неправильно.

3. Лишний вес и метаболический синдром. В онкологии не существует понятия «здорового избыточного веса». Риски начинают расти, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 27. Например, если женщина с нормальным весом набрала 8-12 кг и больше, то с высокой вероятностью она уже в зоне риска.

В онкологии не существует понятия «здорового избыточного веса». Риски начинают расти, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 27. Фото: aslysun/Shutterstock/Fotodom

Жировая ткань работает как фабрика, которая сама производит лишние эстрогены и заставляет грудь годами находиться под их давлением. Ситуацию ухудшает избыток инсулина, который стимулирует рост опасных клеток и отключает защиту организма.

4. Эндокринные сбои. Заболевания щитовидной железы, поликистоз яичников и сахарный диабет 2-го типа (он повышает риски на 20–30%). В менопаузе молочная железа тоже не уходит из-под влияния гормонов. В жировой ткани есть все ферменты для местного синтеза эстрогенов.

Три простых шага к безопасности, которые под силу каждой

Врачи единодушны в том, что женщина способна взять под контроль большинство этих рисков. Защитить себя помогут три простые привычки.

Шаг 1. Слушайте свое тело и ведите календарь цикла

Самый простой способ вовремя заметить неполадки - отслеживать свои ощущения. Анализ крови не всегда показывает нехватку прогестерона на тканевом уровне, но тело подскажет об этом само. Как заметить эти сигналы прогестерона?

Самый простой способ вовремя заметить неполадки - отслеживать свои ощущения. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

*Грудь перед менструацией сильно отекает, болит и мучительно нагрубает.

- Некоторые пациентки говорят: «Я стою в метро и специально держу руки перед собой, чтобы никто меня не задел». Это уже сигнал прислушаться к себе, - рассказала Анна Веснина, акушер-гинеколог, маммолог лечебно-диагностического отделения эндокринной гинекологии НМИЦ эндокринологии, к.м.н.

* Менструальный цикл сбивается (происходят задержки или он укорачивается).

* Мучает тяжелый ПМС с отеками, потливостью по ночам и резкими сменами настроения.

- Предменструальный синдром - это не про характер. Это нарушенный баланс эстрогена и прогестерона. Кардиологи уже рассматривают выраженный ПМС как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний в менопаузе, - отмечает Екатерина Шереметьева.

Также врачи рекомендуют обязательно вести менструальный календарь. Не менее важно следить за режимом дня, ведь хронический стресс и недосып сильно бьют по гормонам, особенно в периоды больших жизненных нагрузок (экзаменов, перегрузок на работе).

Шаг 2. Освойте правильное самообследование

Раз в месяц, строго с 5-го по 11-й день от начала менструации, осматривайте грудь самостоятельно. В это время ткани наименее отечны.

- Правильно обследовать грудь в дни цикла с пятого по одиннадцатый, лежа или стоя, от соска двумя-тремя пальчиками по спирали. Это помогает в диагностике и самой женщине, и доктору, - объясняет Екатерина Шереметьева.

Освойте правильное самообследование. Фото: beauty-box/Shutterstock/Fotodom

Шаг 3. Соблюдайте график чек-апа у врача

Ваш акушер-гинеколог здесь первый в связке. Именно он должен регулярно проводить осмотр груди на приеме.

Екатерина Шереметьева подчеркивает:

- Задача каждой женщины - прийти к акушеру-гинекологу и не только решить гинекологический вопрос, но и обратить внимание на молочную железу. Мы видим девочек, которые боятся идти к гинекологу, потому что когда-то попался «злодей». Но мы все не страшные.

График инструментального контроля выглядит так:

* До 40 лет

Регулярно делайте УЗИ молочных желез.

* После 40 лет

Каждый год проходите маммографию - это самый надежный метод. Маммография видит мелкие отложения кальция (микрокальцинаты) и изменения, которые может пропустить УЗИ. При плотной структуре железы исследование почти всегда дополняют ультразвуком.

* После 65 лет при отсутствии жалоб маммографию можно делать раз в два года.

Регулярно делайте УЗИ молочных желез. Фото: Nomad_Soul/Shutterstock/Fotodom

НА ЗАМЕТКУ

Маммографию проводят в первую фазу цикла (с 5-го по 11-й день).

- Современные маммографы позволяют женщине самой контролировать степень сжатия, и процедура проходит комфортнее, - делится практическим опытом Анна Жданкина, врач-рентгенолог референс-центра лучевых методов диагностики НМИЦ эндокринологии, к.м.н.

Часто техническое совершенство медицины меркнет перед простой человеческой забывчивостью. «На приеме ты слышишь: «Я никогда не проходила обследование. Я проходила когда-то… я не знала», - рассказывает доктор Жданкина.

Как не забывать?

Прекрасной практикой врачи называют семейную преемственность. Если мама регулярно ходит на обследования, ей стоит взять с собой дочь или свою маму. Те, кто преодолел страх в первый раз, быстро привыкают заботиться о себе.

Прекрасной практикой врачи называют семейную преемственность. Если мама регулярно ходит на обследования, ей стоит взять с собой дочь или свою маму. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Собираясь на обследование, обязательно берите с собой прежние снимки или заключения - врачу важно сравнить их с новыми результатами.

И еще одно важное правило: обследовать грудь нужно до того, как вы начнете принимать любые гормональные препараты или контрацептивы.

Что еще важно знать:

Если у вас есть сахарный диабет, проблемы со щитовидной железой или лишний вес - не опускайте руки.

- При хорошем контроле диабета риск рака молочной железы не отличается от обычного. Женщина сама в своих руках держит эти риски, - напоминает Анна Веснина.

То же касается и избыточного веса.

А вот «онлайн-целителям», обещающим вылечить гормоны простыми упражнениями или биодобавками, доверять не стоит.

Екатерина Шереметьева подчеркивает: если есть эндокринное заболевание - это вдвойне повод убедиться, что молочные железы в порядке.

- Это не обязательно про рак. Чаще про изменения, которые мы умеем лечить, - говорит врач. - Регулярный контроль и осознанное внимание к себе - единственный надежный путь к здоровью.

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