Звезды, которые роскошны после 50: Елена Воробей хвастается фигурой в боди, а Валерия демонстрирует идеальный пресс

Елена Воробей и Валерия в купальниках выглядят прекрасно Фото: социальные сети.

Для артиста внешность — это его визитная карточка. Наши сегодняшние героини — зрелые красавицы, которым есть что показать не только в плане творчества. Так, буквально на днях 59-летняя Елена Воробей восхитила своих подписчиков фигурой в боди.

Елена Воробей, 59 лет

Артистка неожиданно выложила в соцсетях снимок в откровенном боди и босоножках на платформе. Отметим, что для 59 лет Елена выглядит шикарно.

Елена Воробей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе… Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора кг на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась», — поделилась с поклонниками Воробей.

Также артистка поделилась, что на Дальний Восток она прилетела со спектаклем «Мужчина с доставкой на дом». Вероятно, откровенное боди — это сценический костюм или его часть.

Реакция публики не заставила себя долго ждать.

«Ну, это отпад результат. Умница!», — не удержался Прохор Шаляпин.

«Леночка, как круто», — прокомментировала образ Елена Захарова.

Добавим, что Воробей скинула почти 15 кг благодаря известным «уколам» для похудения, к которым прибегают многие звезды. Правда, позже Елена призналась, что столкнулась с нежелательными последствиями — головокружениями, обмороками и обвисанием кожи. В итоге звезде пришлось обратиться к косметологу. Но, кажется, что такой стройной, как сейчас, артистка никогда не была.

Валерия, 58 лет

Валерия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица регулярно радует поклонников снимками в бикини. В 58 лет Валерия может похвастаться не только стройностью, но и идеальным прессом с настоящими кубиками. В отличие от многих коллег по цену, которые худеют на различных препаратах, артистка на протяжении многих лет тщательно следит за питанием и занимается спортом. В списке активностей: йога, бег, силовые и функциональные тренировки, пилатес. Фото и видео с занятий звезда регулярно делится в соцсетях.

Валерия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ. Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц», — ранее рассказывала в интервью KP.RU Валерия.

Разумеется, в рационе артистки отсутствуют вредности в виде фаст-фуда, копчёностей, жареной пищи, выпечки и тд. При росте 172 см Валерия уже давно поддерживает вес 55 кг.

Светлана Бондарчук, 57 лет

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Конечно, не 90/60/90, но жить можно», — так однажды бывшая модель и известная журналистка подписала серию снимков в купальнике в личном блоге и явно поскромничала.

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Форме длинноногой Светланы позавидует любая. В прошлом Бондарчук работала моделью и к ограничениям в питании привыкла давно. Звезда следит за рационом и практикует отказ от сладкого и избыточных быстрых углеводов. Также она поддерживает форму с помощью йоги и пилатеса, которые помогают сохранять гибкость и осанку. И еще один важный пункт в бьюти-рутине журналистки регулярный массаж — как тела, так и лица.

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