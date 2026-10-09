Здание посольства РФ в Италии, Рим. Фото: clayton harrison/Shutterstock/Fotodom

В посольстве России в Италии обратили внимание общественности на непрекращающиеся попытки украинских загранучреждений по реабилитации гитлеровских коллаборационистов из рядов Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской и запрещена в РФ), по разным причинам оказавшихся на Апеннинах.

В размещенном сообщении, в частности, указывается на церемонию чествования украинского националиста, прошедшую 3 октября в городе Преоне (область Фриули-Венеция-Джулия). Речь идет о представителе УПА*, в 1943 году направленном украинским подпольем в Европу для налаживания связей со странами Запада, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе получения Украиной независимости. Выступавшему под псевдонимом «Тураш» националисту было поставлено задание выйти на связь с действовавшими в Италии английскими и американскими войсками. Его группа действовала под прикрытием представителей строительной фирмы и должна была присоединиться к одному из местных повстанческих отрядов. Однако агент в итоге нарвался на партизанский батальон «Сталин» и погиб.

-Случай в городе Преоне лишний раз подтверждает, что вдохновленные наци-фашизмом украинские националисты - это идеологическая раковая опухоль на теле современной Европы, которая пускает свои метастазы везде, куда только может дотянуться. А то, что в Италии таких метастаз уже предостаточно, свидетельствует церемония прославления украинских коллаборационистов, состоявшаяся в провинции Удине, - прокомментировали событие в посольстве. - этого украинского националиста главари УПА* направили на Апеннины ради поиска покровительства англо-американцев, когда дела их немецких хозяев пошли совсем плохо.

В публикации также приводятся выдержки из архивных документов, показывающих, как коллаборационисты на оккупированной немцами Украине в 1941-1944 годах восхваляли нацистскую армию и Гитлера.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ

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