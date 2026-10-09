Сводите его на Мамаев курган: на выборах в Перу победил Гитлер Муссолини

На выборах мэра в крошечном перуанском округе Керопалка, где живут всего семь сотен человек, победил гражданин по имени Гитлер Муссолини (по фамилии — Симеон Флорес). Фото: социальные сети.

Никогда такого не было, и вот опять: на выборах мэра в крошечном перуанском округе Керопалка, где живут всего семь сотен человек, победил гражданин по имени Гитлер Муссолини (по фамилии — Симеон Флорес).

Голоса ему отдали 229 избирателей. Примечательно, что этот персонаж баллотировался от левоцентристской партии «Аора Насьон», которая осуждает фашизм.

Откуда у свежеиспеченного мэра такое жуткое имя?

Симеон Флорес окончил только среднюю школу, ему 45 лет, он руководит семейной фирмой грузоперевозок. Гитлером Муссолини его при рождении, рассказал мэр, назвали родители.

Западные латиноамериканисты утверждают: дескать, бедные безграмотные перуанцы совершенно не знали истории, поэтому выбирали детям «просто громкие иностранные имена», где-то услышанные — для них, мол, не было разницы между Гитлером, Лениным и Цезарем.

В 2010-х годах в перуанском городе Юнгар мэром стал Гитлер Альба Санчес. Причем на выборах ему противостоял Ленин Владимир.

Санчес объяснял журналистам: назвать его столь одиозно решил отец, который даже ничего не слышал о преступлениях нацистов, просто ему показалось, что имя звучит «красиво». Сын все же бегло прочел историю Второй мировой и подумывал переименоваться, но решил, что это обидит папу.

«Для меня это имя — как Хуан, Лукас или Себастьян», — объяснял Санчес, утверждая, что он против нацизма. Лозунгом для выборной кампании политик выбрал слова «Я хороший Гитлер».

Депутатом перуанского парламента от центристской партии до недавнего времени был хирург Гитлер Сааведра, происхождение своего имени он объяснял примерно так же.

Но все ли столь просто? Бежавшие после разгрома фашисты, как известно, массово оседали в Латинской Америке. Перу не стало исключением.

Там, например, благополучно жил бывший штурмбаннфюрер СС Фридрих Швенд, который присваивал имущество евреев и курировал операцию по подрыву британской экономики с помощью печати фальшивых фунтов.

Швенд купил роскошную перуанскую виллу, на которой принимал беглых подельников. В их числе был «лионский мясник» Клаус Барбье, который санкционировал отправку в лагеря смерти 7500 человек.

Фридрих Швенд в Перу занимался контрабандой оружия, наркотрафиком и шантажом. Только в 1976 году его депортировали в ФРГ для суда, но вскоре по состоянию здоровья отправили обратно. Он умер в Лиме в 1980-м в возрасте 73 лет.

Без покровительства американцев спокойная жизнь нацистов в Южной Америке была бы невозможна. Тот же Швенд стал информатором контрразведки США, которая помогла ему скрыться в Перу в обмен на сдачу тайников с ценностями Третьего рейха.

Беглые фашисты нашли приют и в Намибии, которая была немецкой колонией до 1915 года. И — вот совпадение! — именно там в прошлом году (в пятый раз подряд) местные выборы выиграл Адольф Гитлер Уунона. После очередной волны внимания прессы он все же решился убрать из своих документов диктаторское имя и стал просто Адольфом.

Что на самом деле знали родители Ууноны и Санчеса о Гитлере, чего о нем наслушались, теперь уже не выяснишь.

Но есть простое предложение: пригласить названных в честь фюрера политиков из далеких стран в Россию и Белоруссию. Сводить в Музей обороны и блокады Ленинграда, на Мамаев курган, в мемориальный комплекс Хатыни. Чтобы потом хотя бы своим детям рассказали всю правду о роли Гитлера в истории.

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