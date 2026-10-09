Интернет станет быстрее в разы: Минцифры готовит реформу связи

Скорость интернета в квартирах увеличится. Фото: RerF_Studio/Shutterstock/Fotodom

Минцифры планирует ряд изменений в сфере связи. О некоторых из них стало известно по ходу форума информационных технологий «Цифровые решения», который проходит с 6 по 10 октября.

БОЛЬШЕ БИТ В КАЖДЫЙ ДОМ

В законопроекте о реформе отрасли связи, который готовит Минцифры и который может поступить в Госдуму до конца этого года, помимо множества других новых требований к операторам связи, предположительно будет содержаться и такое: обеспечивать скорость интернета в многоквартирных домах не ниже 1 Гбит/с в расчете на домохозяйство, то есть каждую квартиру. Правда, не прямо сейчас - это возможные планы на ближайшие 10 лет.

Для интереса измерила скорость интернета у себя в квартире прямо сейчас — в среднем примерно 0,5 Гбит/с. И как говорят эксперты, это очень хорошо даже для Москвы.

- В первом полугодии 2025 года средняя скорость скачивания у пяти крупнейших провайдеров Москвы составляла около 120 Мбит/с, - утверждает доцент Финансового университета Ирина Карапетова. - Гигабит примерно в восемь раз быстрее, и он позволяет скачивать файл размером 100 ГБ примерно за 13–14 минут, смотреть видео в 4K на нескольких устройствах и комфортно работать с большими файлами. Для обычного пользователя интернета такая скорость пока избыточна, но она создаёт запас на будущее.

- Требование минимальной скорости в целом понятно, потому что иначе управляющая компания будет вам подключать операторов со скоростью в один килобит, на которой ничего нельзя делать, и только “своему” оператору дозволять больший трафик. Это давняя история борьбы между жильцами и управляющими компаниями за конкурентный доступ в дом всех игроков рынка, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Напомним, в 2024 году был принят закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Жители могут выбирать любого оператора и заключать с ним индивидуальный договор (до этого, чтобы «впустить» в дом нового провайдера, требовалось решение собрания собственников жилья с 2/3 голосов «за»). Но борьба «за доступ» на этом не закончилась.

- Но важно понимать, что возможность подключить гигабит вовсе не означает, что каждый получит такую скорость и бесплатно, - предупреждает Ирина Карапетова.

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