Призыв женщин - самое очевидное для Киева решение по пополнению состава ВСУ Фото: REUTERS.

Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, который ранее заявлял, что Киев планирует в Харьковской и Одесской областях этой осенью в тестовом режиме начать мобилизацию женщин, на Радио «Комсомольская правда» рассказал, начат ли уже призыв харьковчанок в ряды ВСУ.

— Есть ли у вас актуальная информация, смогли ли харьковские ТЦК уже мобилизовать женщин в армию?

— Нужно отметить: это требование не просто киевского режима. Это требование их западных кураторов. А конкретнее — европейских кураторов.

— С чем это связано?

— Мобилизационный резерв, который сейчас из мужского состава бусифицируется на улицах всех городов Украины, а не только Харькова и Одессы — недостаточен. Его надо кем-то пополнять. Призыв женщин — самое очевидное для них решение.

— Но на уроне Верховной рады это разве успели провести?

— Не то, чтобы это решение уже окончательно принято. Сейчас отработана только часть механизма, которая касается мобрезерва из женского состава. В правительстве Украины разработано решение о мобилизации женского медперсонала. Они организовали курсы для офицерского состава запаса — женщин, которые являются медиками. И в образовательных учреждениях с 2026 года введены курсы подготовки офицеров запаса — для подготовки мобилизационного резерва из женского состава. Эти курсы являются обязательными для всех.

— Так есть ли уже харьковчанки, которых в сентябре—октябре призвали в украинскую армию?

— Есть так называемые добровольцы. Есть факты, когда в состав вооруженных формирований Украины попадают женщины, в том числе, в Харьковской области. Мы это видели и слышали от наших жителей неоднократно. Люди видели женщин в форме ВСУ и с оружием в руках — в том числе, на территории Харьковской области.

— Почему именно Харьковская и Одесская области попали в число тестовых регионов для мобилизации женщин?

— Всегда восточные и южные регионы Украины считались более пророссийскими. Там проживало и проживает много людей, которые говорят по-русски и считают себя русскими людьми. Их даже до 2014 года, еще до переворота, старались украинизировать. Я с этим лично столкнулся, потому что всю жизнь прожил в Харькове и знаю, как это там развивалось и как эта национализация, украинизация людям навязывалась. Потому Харьков и Одесса и стали тестовыми регионами для мобилизации женщин.

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