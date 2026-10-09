После развода 52-летний Роман и 41-летняя Елена Товстики никак не могут поделить детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После развода 52-летний Роман и 41-летняя Елена Товстики никак не могут поделить детей. Напомним, что после расставания двое старших наследников по собственному желанию переехали жить к папе, а младшие остались с мамой. Самого старшему Андрею уже 19 лет, и он проживает с бабушкой и дедушкой. Елена, которая до сих пор не может пережить развод и не идет на примирение с бывшим мужем, регулярно делится эмоциями в своем личном блоге. А несколько часов назад Товстик сообщила, что экс-супруг украл ее дочь Алису из школы…

«Роман, нарушив определение суда, незаконно забрал Алису из школы перед судом! 2 часа назад! Отец оказывает психологическое давление на ребенка, заставляет записывать видео против матери. Украл Алису из школы во время уроков. Учительница лично была предупреждена вчера, что отдавать ребенка нельзя… Французская школа нарушила порядок общения ребенка с отцом и отдала во время уроков без согласия матери!… Отец нарушил порядок общения и выкрал ее. Я предпринимаю меры», — поделилась Елена Товстик.

Также Елена рассказала, что 16 октября должен состояться очередной суд — на этот раз по итогам проведенной экспертизы. Согласно полученным сведениям, 10-летняя Алиса уже выразила желание, с кем хочет жить.

Алиса Товстик с учительницей и мамой Еленой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мы связались с Романом Товстиком и попросили его прокомментировать ситуацию. Выяснилось, что завтра начинаются дни общения отца с дочерью, согласно предписанию суда.

«Я пошёл в секретариат (школы), написал заявление, что забираю её, и расписался. Я родитель и имею на это право. После этого мы сели в машину и уехали. В воскресенье утром я её верну и сам привезу обратно», — пояснил KP.RU Роман.

Товстик не раз говорил о том, что бывшая жена всячески препятствует его общению с младшими детьми.

«Папочка, я скучаю по тебе. А можно я с тобой поеду?» – «Конечно, можно. Почему нельзя?» — пересказал Роман диалог с дочкой.

По словам Товстика, экс-супруга ни разу не исполнила решение суда о том, чтобы он мог видеться с детьми. Напротив, она всячески препятствует его общению с наследниками.

«Я не могу к ним заехать и не могу их видеть. Даже после того, как Елена прилетела с Кипра, она не отвечала на сообщения и, по сути, полностью заблокировала моё общение с детьми», — поделился Товстик.

«Алиса попросила забрать её к папе. Завтра начинаются дни общения, установленные судом. Роман написал матери и сказал, что вернёт дочь в воскресенье — строго в соответствии с установленным порядком общения. Если дочь попросила его забрать, что он должен был сказать? Что приедет в субботу, будет сидеть под окнами, и его снова не пустят? За всё время после вынесения определения Елена ни разу его не исполнила и не передавала ни одного из детей так, как предписал суд. Поэтому её привлекли к ответственности, в том числе запретили выезд», — добавил адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.

Роман Товстик процитировал кое-какие цитаты из заключения недавно проведенной экспертизы:

«Елена Товстик сказала на экспертизе: «Отдай мне половину активов — и забирай ребёнка».

В распоряжении KP.RU оказался фрагмент, подтверждающий слова Товстик о том, что она готова отдать всех детей отцу, если получит половину имущества.

Фрагмент экспертизы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам адвоката, сама Алиса на той же экспертизе выразила желание жить с отцом. Таким образом, отец никак не мог повлиять на дочь.

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