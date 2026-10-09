«Она жестко бухала»: Надежда Сысоева вспомнила, как Марина Федункив ударила ее ногой в живот

Надежда Сысоева и Марина Федункив на сцене Comedy Womаn, 2013 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Комик Надежда Сысоева решила рассказать о давнем конфликте с Мариной Федункив. По словам юмористки, во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке коллега в состоянии алкогольного опьянения набросилась на нее после замечания. Теперь Сысоева утверждает, что долгое время они не возвращались к этой истории, однако ситуация изменилась, когда Федункив стала говорить о ней в интервью.

Как рассказала Надежда, неприятный эпизод произошел в последний день гастрольного тура. Команда собралась в автобусе и ждала Марину. Когда та наконец спустилась, она захотела покурить, а Сысоева не выдержала напряжения и сделала ей замечание. В ответ, по словам юмористки, коллега ударила ее ногой в живот. «Гастроли Comedy Woman. Владивосток. Последний город. На протяжении всего тура Марина жестко бухала. Я не пью, вы в курсе. И, как понимаете, весело от загулов Марины было только ей. Вся команда, весь состав очень устали. Тур — это нелегко, тур с бухающей Мариной еще сложнее», — написала Сысоева.

Надежда утверждает, что после замечания Федункив резко направилась в ее сторону и с разбега ударила ногой. Остальным участникам поездки пришлось вмешаться и разнять женщин. При этом юмористка уверяет, что могла ответить обидчице, но не стала этого делать. «Могла ли я дать отпор? Да. Но на полном серьезе бить возрастную пьяную женщину? Ну камон», — объяснила свою реакцию Сысоева.

По словам Надежды, после инцидента Марину исключили из проекта. Однако конфликт на этом не закончился: на протяжении девяти месяцев, как утверждает юмористка, Федункив звонила ей после очередных застолий и просила прощения. Сысоева считала, что они уладили разногласия, пока бывшая коллега не начала публично вспоминать произошедшее. «Мы закрыли этот вопрос, пока она не стала ходить по интервью и рассказывать об этой ситуации, выдуманной ее больной головой, истории», — заявила Надежда.

Сысоева также обратила внимание на то, что история с дракой продолжает всплывать в комментариях под ее видео. По ее словам, пользователи годами пишут, что Федункив якобы недостаточно сильно ее избила. Теперь юмористка решила изложить собственную версию событий и объяснить, почему снова заговорила о давнем конфликте.

Напомним, сама Федункив эту ситуацию рассказывала несколько иначе. «Конечно же, драться нельзя. Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — пояснила 50-летняя артистка.

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