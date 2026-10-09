ТЦК в овечьей шкуре: под прикрытием газовщиков и сантехников военкомы проникают в дома харьковчан-призывников

Глава Харьковской области Виталий Ганчев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Харьковской области сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) стали привлекать работников местного Горгаза и Водоканала для того, чтобы с их помощью проникнуть в жилье харьковчан, дабы вытащить на свет божий сидящих по домам мужиков - и отправить их в украинскую армию.

Сообщивший об этом Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, дал комментарий Радио «КП».

- Какие у вас есть данные на сегодня - это единичные случаи, или речь уже идет о десятках насильно мобилизованных с помощью доброхотов-газовиков или сантехников-стукачей?

- Сейчас все это уже носит системный характер. Не только в Харькове — по всей Украине обострилась проблема с мобилизационным резервом. Привлекать газовиков и работников водоканала, чтобы открывать квартиры - это вынужденная мера ТЦК.

- Харьковские военкомы подстраиваются под ситуацию как могут?

- Да. Мужское население старается скрываться, по минимуму покидать свое жилье, либо покинуть территорию Украины. Это уже стало системой для украинских мужчин не только в Харькове. А в ТЦК подходят к этому вопросу с той точки зрения, что надо людей отыскать, установить их местонахождение, изловить любым способом и бусифицировать. Газовики и сантехники тут подходят как нельзя лучше...

- То есть, в Харькове, где до войны жило под два миллиона человек, сотрудник горгаза или водоканала приходит, звонит в дверь со словами «Откройте, горгаз!», человек сдуру открывает, его хватают военкомы - и на сборный пункт?

- Да, и такие случаи бывают, когда впрямую используют сотрудников коммунальных служб. Люди из ТЦК, по сути, уже действуют как бандиты. Жители в Харькове и райцентрах, с которыми мы общаемся разными способами, это мнение поддерживают. Мы от населения ничего другого о них не слышим.

- Что именно говорят вам харьковчане?

- Что эти бандиты из ТЦК ходят по домам, со слесарями или без них, врываются в частные домовладения и вытаскивают мужчин, отправляя на фронт. Иногда используют не людей из коммунальных служб, а волонтерские организации. Те собирают сведения о составе семьи, пытаются проникнуть в дом под разными предлогами. Потому харьковчане стараются как можно меньше общаться с незнакомцам, либо вообще не общаться ни с кем, понимая, что могут попасть в ловушку. И люди передают друг другу информацию о всяких изощренных хитростях, которые ТЦК сейчас внедряют в свою работу.

- Это происходит только в самом Харькове, или и в райцентрах, и в поселках?

- Можно говорить обо всей территории Харьковской области. Но мы получаем похожую информацию и из других регионов Украины.

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