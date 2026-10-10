Лучезарный огурец: физик из США сжег сотню пупырчатых овощей, чтобы получить лампу

Американский физик Мендес Харпер провел удивительный опыт с соленым огурцом. Фото: /Shutterstock/Fotodom

Соленый огурец вместо лампы? Не повторяйте это на кухне! Инженер из США Джошуа Мендес Харпер (трудится в Портлендском университете) не просто освещает огурцами свои тихие досуги. Он разобрался, что происходит внутри овоща (впрочем, ботаники говорят, что огурец – это ягода), и даже выступил с докладом на сессии Американского общества электростатики. Еще один кандидат на Шнобелевскую премию? Давайте изучим, ради чего Харпер переводит продукт почем зря.

ПОЧЕМ ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ, ДАЙТЕ ДВА

Подойдет и простой огурец, но лучше взять соленый. Нет, лучше, конечно, ничего не брать, а просто почитать об этом, сразу предупреждаем.

Дальше все очень просто. Вот у нас два электрода, подключенные к розетке. Мы суем их в огурец с разных сторон.

Бедный пупырчатый тут же начинает дымить и шипеть. Но примерно через минуту один (только один) его конец вдруг вспыхивает ярко-желтым светом.

Феерия продолжается около двух минут. После чего рекомендуется отключить установку от сети и убрать всякие следы своего эксперимента, чтобы не позориться.

Нет, конечно, можно и не отключать, а посмотреть, что будет (ничего хорошего). Огурец перестанет светиться, и вместо этого начнет буквально вариться изнутри под воздействием электричества. Если процесс не остановить и тут, он обратится в уголек, что сразу вызовет короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.

Харпер далеко не первый, кто мучает продукт питания. Видео с подобным экспериментом гуляют в сети. Фото: кадр видео Youtube.com

СИЛА ИОНОВ

Удивительно, но Харпер далеко не первый, кто мучает продукт питания. И немудрено: физика, которая стоит за безумным делом, начинает открываться только сейчас.

Понятно, почему лучше брать соленые огурцы. Они пропитаны раствором соли. Раствор соли проводит электричество, это знают даже двоечники с последней парты. И вот как: соль (натрий – хлор) в воде распадается на ионы. Это атомы, лишенные одного электрона (или с избытком оного), а значит, чувствительные к внешнему электрическому полю. И вот мы это поле через электроды им даем. Тут же начинается движение: отрицательные ионы идут к положительному электроду, и наоборот.

Таким образом, соленый огурец проводит ток, ведь движение носителей заряда (ионов) – это ток и есть.

Но это только начало истории. Почему он светится желтым, и только с одного конца?

ЛАМПОВАЯ СОЛЬ

Проще всего объяснить цвет. Желтым светится натрий, который входит в состав соли. Аккуратно насыпьте немного соли в пламя свечи – пламя пожелтеет. Понятно, что и здесь цвет задается натрием.

Почему с одного конца? Тоже не бином Ньютона. Дело в том, что вода также разлагается на водород и кислород (электролиз). Как мы увидим дальше, в процессе свечения критически важен именно водород. Физика говорит нам, что водород будет выделяться около отрицательного электрода. Именно там вы заметите свечение.

Но откуда оно само?

КОНКУРИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ

Есть две конкурирующие гипотезы (дай двум ученым любую задачу, у них появятся конкурирующие гипотезы, ну что за люди, не могут соглашаться ни в чем).

Согласно одной, жидкость внутри огурца сильно нагревается и кипит. В результате образуется паровой карман. Он перестает проводить ток. Но сила электричества рвется через этот зазор. В какой-то момент его пробивает. Проскакивает искра. Возникает свечение.

Вторая гипотеза как раз обращает внимание на водород. По мнению ее авторов, водород просто воспламеняется, потому что внутри огурца очень жарко. Мы по сути видим свечение водорода, окрашенное ионами натрия.

Харпер истратил около сотни огурцов, чтобы вынести свой вердикт: оба правы! Сначала возникает паровой карман. Потом его пробивает искра. И вот она уже зажигает водород.

Фу-ты ну-ты, это же водородный генератор какой-то, а не длинное зеленое с грядки. Шнобелевку в студию!

ИДЕЯ ОТ КП

Дорогой Харпер! Если вы читаете эти строки, то у нас, редакции KP.RU, к вам предложение. А не является ли ваш огурец радиопередатчиком? Проверьте, пожалуйста.

В самом деле, любая искра генерирует мощный импульс радиоизлучения. Даже та, что «кусает» вас в сухой холодный день, когда вы, пошаркав ногами по паласу, беретесь за металлическую ручку. Поэтому какие-то радиоволны вы точно заметите.

Но все намного интереснее, чем просто треск в приемнике. У вас по сути получилась автоколебательная система в духе Никола Теслы. Только Тесла придумывал всяческие колеса, которые крутились и замыкали контакты, а у вас все делает природа внутри огурца. Мы не удивимся, если в приемнике вы услышите гул, а не просто трески. Настоящую радиопередачу.

Шнобелевкой можно не делиться. Идею дарим.

КСТАТИ

А радио из картошки?

Продукты питания довольно активно применяются в радиоделе, и в лидерах тут, конечно, приемник из картошки. Его пытаются собирать пытливые дети, и у некоторых даже получается.

Крупную картофелину разрезают пополам, прокладывают между половинками тонкую полиэтиленовую пленку и плотно связывают. В обе половинки втыкают контакты. Один идет к длинной (чем длиннее, тем лучше) антенне, другой заземляют (например, о трубу центрального отопления). К этим же половинкам подключают наушники (но современные не подойдут, попросите у дедушки старинные). И в них, собственно, слышно радио. Если двигать половинки вдоль пленки, можно настраиваться.

Разочарованные граждане часто укоряют нас, популяризаторов: картошку испортили, ничего не услышали. Ну, во-первых, опыты надо ставить непременно ночью. Длинные и средние волны (именно их ловит картофелина) днем почти не слышны. А во-вторых, хитрый учитель физики забыл вам рассказать, что между половинками требуется воткнуть еще и диод. Крошечную радиодеталь, которая и превратит электричество в звук. На заре радиодела волны применяли такие длинные, что диод был не нужен. Но сейчас без него никак.

Выходит, радио из картошки – читерство? Почти. Картофель – это как топор, из которого варят суп. В рецепте вроде есть, но роли не играет. Хотя… Ведь разделенные полиэтиленом половинки в самом деле образуют настроечный контур. И, кстати, ничто не мешает сделать радио из огурца. То же самое получится.

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