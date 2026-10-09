«Главное достояние СНГ — дружба наших народов» Глава Казахстана призвал развивать сотрудничество и беречь русский язык

Фото: www.akorda.kz/ru

В саммите приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В своём обращении к коллегам Токаев призвал сосредоточиться на углублении экономического сотрудничества и совершенствовании индустриально-технологического партнёрства, развивать культурно-гуманитарные связи, а также отметил огромное значение русского языка в отношениях между странами.

Фото: www.akorda.kz/ru

«Формируется новая архитектура международных отношений»

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало судьбоносным моментом в истории государств Содружества, поскольку создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на постсоветском пространстве. Консолидирующая миссия СНГ, считает президент, особенно ярко проявилась в период обретения независимости, когда в условиях обострения центробежных процессов удалось сохранить исторические связи, выстроить принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия и с годами утвердиться в качестве эффективного многостороннего механизма укрепления доверия и сотрудничества, получить широкое признание в мире.

«На наших глазах формируется новая архитектура международных отношений, разрушается система глобальных экономических связей, обостряется технологическая конкуренция, усиливаются неопределённость и непредсказуемость. На этом фоне критически важное значение приобретает прямой и доверительный диалог, позволяющий находить согласованные решения с учётом интересов каждого государства. Убеждён, именно этим объясняется устойчивая востребованность Содружества. А главное достояние СНГ — дружба наших народов, общее культурное и духовное наследие», — подчеркнул Токаев.

Фото: www.akorda.kz/ru

По мнению казахстанского лидера, общая задача на новом историческом рубеже — это усиление потенциала Содружества как авторитетной международной организации, его адаптация к новым геополитическим реалиям и фиксация долгосрочных приоритетов СНГ. В этой связи он предложил Исполнительному комитету совместно с правительствами стран Содружества приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года.

«Важно сосредоточиться на приоритетах, имеющих фундаментальное значение для наших государств — это экономика, энергетика, инфраструктура, высокие технологии, человеческий капитал. Кроме того, особое значение приобретает углубление экономического сотрудничества и совершенствование индустриально-технологического партнёрства. Такой подход будет способствовать согласованности и преемственности наших усилий в достижении устойчивого прогресса», — считает президент Казахстана.

Фото: www.akorda.kz/ru

В качестве успешного взаимодействия в рамках Содружества Касым-Жомарт Токаев привёл Казахстан, для которого рынки стран СНГ традиционно имеют большое значение — на них приходится более четверти внешнего товарооборота республики.

Токаев привёл красноречивую статистику: по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Только с участием России сейчас в работе 178 промышленных проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы. С Узбекистаном ведётся работа по 80 проектам на сумму порядка двух миллиардов долларов. С Беларусью налажено совместное производство специальной и сельхозтехники. Кроме того, проинформировал президент, Казахстан создаёт сеть приграничных индустриально-торговых центров на российском направлении, на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном.

«В основе — взаимное доверие и русский язык»

Следующими перспективными направлениями для расширения сотрудничества Токаев назвал развитие транспортных связей и укрепление транзитного потенциала, а также развитие так называемой «мягкой инфраструктуры» (цифровизации перевозок, электронного документооборота и согласованности процедур на границах), в идеале ведущей к формированию «единого цифрового коридора».

Фото: www.akorda.kz/ru

Подчеркнув возрастающую роль цифровизации и использования искусственного или суперинтеллекта как ключевого фактора конкурентоспособности экономик стран СНГ, глава Казахстана выступил с инициативой наладить механизм обмена опытом и лучшими практиками в области стратегий искусственного интеллекта, законодательства и мер государственной поддержки с участием научных центров, университетов, компаний и стартапов. Он также предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане специальный форум с участием специалистов в сфере ИИ под эгидой СНГ.

Отдельно казахстанский лидер высказался по поводу усиления культурно-гуманитарных контактов, поскольку «именно тесные человеческие связи, взаимное доверие, идентичный менталитет, а также русский язык лежат в основе уникального характера СНГ».

«По предложению Казахстана принято Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры. Учреждён Форум волонтёров СНГ, который впервые прошёл в Астане в августе этого года. Важно отметить и огромное значение русского языка в отношениях между нашими странами. Этот язык способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Это неоспоримый факт. Поэтому прошу уважаемых коллег поддержать деятельность Международной организации по русскому языку, учитывая, что в мире около 300 миллионов человек владеют этим языком в разной степени. В то же время крайне важно сохранить бережное отношение к языковому и культурному многообразию государств СНГ, проявлять должное уважение к истории, традициям, культуре всех народов, а также вести поиск более эффективных форм сотрудничества в гуманитарной сфере для сближения наших народов», — сказал Токаев.

В заключение президент Казахстана призвал расширять международные связи Содружества. В частности, он напомнил, что по предложению Казахстана были учреждены институты Наблюдателя при СНГ, Партнёра СНГ, а в продолжение этой линии был создан формат «СНГ плюс».

«Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого Саммита «СНГ плюс». Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба. Казахстан намерен продолжить совместную работу в конструктивном духе над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, имея в виду положительный, неконфронтационный характер данного документа», — пообещал Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана подчеркнул, что за 35 лет Содружество «стало неотъемлемой частью жизни наших государств и народов», и приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.