Жанна Фриске с родителями. Фото: кадр Первого канала.

Жанна Фриске умерла 11 лет назад в возрасте 40 лет. У певицы диагностировали онкологическое заболевание через два месяца после родов — у Жанны была наиболее агрессивная форма опухоли головного мозга, глиобластома. Фриске умерла, когда ее сыну было всего два года, сегодня Платону Шепелеву уже 13 лет. Сын Жанны Фриске после ее смерти живет с папой телеведущим Дмитрием Шепелевым, который недавно женился.

РОДИТЕЛИ ЖАННЫ МЕЧТАЮТ УВИДЕТЬ ВНУКА

10 октября 2026 года в эфир выйдет программа «Сегодня вечером» 16+ на Первом канале, посвященная Жанне Фриске, в студии соберутся близкие и подруги покойной певицы.

KP.RU публикует трогательный фрагмент из программы. В квартире Жанны в центре Москвы записали сюжет с ее мамой Ольгой Владимировной. Ольга Владимировна сильно похудела за последний год.

Мама Жанны рассказала: «Я Платона не видела очень давно. Мы не общаемся вообще, нам не дают общаться. Если только где-то случайно услышим какие-то известия новости о нем только. От него закрывают ту программу, где говорилось о маме и тем более о дедушке или бабушке. Думаю, что внук меня не помнит. Дай Бог дожить, когда он может быть поймет, что есть еще одна у него бабушка, которая первые дни ухаживала за ним. Уже взрослый мальчик. Мы эту квартиру бережем для Платона, это его квартира...»

Ольга Владимировна Фриске в октябре 2026 года. Фото: кадр Первого канала.

Сестра Жанны Наталья Фриске добавляет: «Я хочу чтобы Платон гордился мамой, чтобы он знал какая мама у него крутая. Если он захочет — позову Жанкиных подружек, чтобы они ему о маме рассказали».

Крестная мама Платона певица и телеведущая Ольга Орлова скажет:

«Почти 11 лет прошло. Много что изменилось в нашей жизни. Я очень прошу если есть такая возможность — разрешить лично мне, разрешить родителям повидаться с моим крестником Платоном. Пусть случится хотя бы одно замечательное событие — я просто не понимаю какую угрозу мы можем нести этой встречей. Никто не будет ничего наперекор воспитанию… никто не будет ничего плохого рассказывать. Мне просто очень хочется увидеть моего крестника. Я очень прошу, если вдруг Дима передумал, я буду безумно счастлива если состоится наша встреча — при нем. Я готова полчаса в кафе, при его контроле. Просто поговорить, просто обнять, просто прижать к себе. Все-таки я его крестная мама. Если есть такая возможность — я очень прошу».

Ольга Владимировна Фриске с внуком Платоном в 2014 году. Фото: кадр Первого канала.

История спора вокруг сына Жанны Фриске Платона

У Жанны Фриске диагностировали онкологию в июне 2013 года, умерла она в июне 2015 года. Два года женщина, мать боролась за жизнь — лечилась в США, Германии. С ней рядом все время был Дмитрий Шепелев, часто их сопровождала в поездках мама Жанны, которая помогала нянчить Платона. Когда Жанна умерла, тогда у Дмитрия Шепелева возник конфликт с отцом певицы Владимиром Борисовичем. Поводы нашлись — родители Жанны хотели, чтобы внук проводил у них достаточно времени, а когда поняли, что так не будет, то Владимир Борисович посещал ток-шок, где наговорил много неприятного об отце внука.

Владимир Фриске, к примеру, рассказывал, что это его дочь устроила Дмитрия работать телеведущим на Первый канал: но Шепелев до знакомства с певицей уже вел передачу «ДОстояние республики» 12+. Или о том, что Шепелев не стремился вылечить Жанну, но именно Дмитрий искал клиники, был на связи с врачами, ездил с Жанной на курсы лечения. После смерти певицы Дмитрий Шепелев консультировался со специалистами, и написал книгу в помощь родственникам онкобольных обо всех этапах ее лечения.

Обид в первые годы после смерти Жанны было много. В том числе и из-за денег благотворительного фонда, которые остались после смерти Фриске и не были возвращены. Когда благотворительный фонд подал иск в суд, тогда в процессе заседаний выяснилось — весь остаток «благотворительных денег» в размере 21,6 млн. руб. сняла со счета мама Жанны за несколько дней до смерти певицы.

Суд обязал всех наследников в равных долях вернуть долг фонду… Если первое время после смерти Жанны, Шепелев не препятствовал встречам Платона с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. То мере выхода в эфир ток-шоу и интервью Владимира Борисовича, число встреч уменьшалось и они прекратились. Обид и претензий оказалось много. Шепелев первые годы после смерти Жанны советовался с психологами как воспитывать сына, что ему говорить о маме.

Сейчас Платон Шепелев уже подросток, отец обеспечил ему счастливое детство, в котором есть бабушка и дедушка со стороны отца. Хочется надеяться, что появятся и бабушка с дедушкой со стороны мамы. Возможно, что теперь и родители Жанны готовы оставить в прошлом конфликты и обиды.

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