«Выкинул меня из квартиры!»: Что прописано в брачных договорах Оксаны Самойловой, Полины Гагариной, Прохора Шаляпина и других звезд

Скандальный развод Джигана с Оксаной Самойловой заставил задуматься о брачном договоре Фото: Даниил ОПАРИН.

Скандальные многомесячные хождения по мукам рэпера Джигана и Оксаны Самойловой — со стрельбой, разделом имущества, разводом и прощением, запуганными детьми, подстреленными таджиками, а также загадочным побегом в израильский рехаб (откуда музыкант, как пишут, опять сбежал — вот неуловимый мститель!) — подтвердил правоту Виктора Цоя: «Любовь — это не шутка». И когда на кону стоят не просто какие-то там эфемерные чувства, но вполне осязаемые обстоятельства — в виде недвижимости, денег, машин, дач и, главное, детей — знаменитости все чаще идут на циничную сделку под названием «брачный договор*».

Да, вроде как стыдно и странно, когда еще до начала совместной жизни вроде бы как любящие друг друга люди прописывают по пунктам, как будут разводиться и кому достанется холодильник, но проза жизни диктует это прагматичное письмо. И KP.RU изучила брачные договора звезд, чтобы понять — чего же они боятся больше всего.

Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН.

Встреча Оксаны Самойловой и Джигана случилась в 2009 году. В 2012 году пара расписалась (уже после рождения старшей дочери Ариелы, которой уже 15 лет). Потом девушка развивала личный бренд, прокачивала соцсети, а Джиган пел (до сих пор самый известный хит — не дерзкий рэп, но поп-дуэт с Юлией Савичевой на песню «Отпусти» 2011 года). Но Самойлова по подписчикам и объемам рекламы ушла далеко вперед — и, очевидно, обеспечивала финансовые потребности большой семьи. И необходимость отпуска по пять-шесть раз в год.

Одновременно с этим Оксана еще успела родить мужу троих детей: Лею (12 лет), Майю (9 лет) и Давида (6 лет). Но проблемы копились. И слухи о предстоящем разводе поползли еще в 2020 году, когда музыкант снова загремел в рехаб. Тогда, как говорят, Джиган вымолил у Оксаны прощения — под строгие обязательства: брачный договор, где все благородно отписал жене.

— Брачный договор был подписан в присутствии нотариуса — все было по закону, — вспоминала Самойлова. — Никакого давления на него никто не оказывал. В этом брачном контракте все достается мне: все, что было до 2020 года, все, что после — кто что приобрел, тому и остается. Самое ценное — это дом, который Денис хочет у меня забрать. Люди называют меня сейчас брачной аферисткой.

И все же гром грянул в 2025 году. Блогер подала на развод — тогда Джиган, которому в очередной раз не удалось добиться прощения жены, подключил адвокатов, включивших позицию стратегию «он не понимал, на что соглашается». Рэпер попытался оспорить брачный договор с Самойловой, потому что якобы подписывал договор «после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу». Но нотариус, который удостоверял договор, подтвердил, что состояние рэпера на тот момент было вменяемым.

1 апреля 2026 года суд развел пару. Брачный договор, который оспорил Джиган, не был реализован в полном объеме — по встречным претензиями стороны пришли к компромиссу: рэпер сохранит квартиру в Москве и загородный дом, но компенсирует Оксане часть стоимости жилища. Самойловой отошли две квартиры в Москве. Однако что будет теперь — после вскрывшегося скандала со стрельбой — неизвестно, ведь в октябре 2026 года Самойлова подала иск в Савеловский районный суд об ограничении музыканта в родительских правах на четверых детей, а также об исполнительном производстве из-за долгов по алиментам.

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Профессиональный гедонист и прожигатель жизни Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков) в последнее время начал потихоньку дрейфовать от образа милфхантера и альфонса к амплуа амбассадора лени. А еще не так давно, напомним, он был женат!

В 2021 году в разгар пандемии коронавируса в Лас-Вегасе скончалась Татьяна Клаудиа Дэвис, обеспеченная супруга певца — юрист и владелец сети адвокатских бюро. Только после ухода женщины стало известно, что Прохора обязали подписать перед свадьбой целый талмуд обязательств. Это США, что поделать!

— Не знаю, что подписал (брачный договор был на английском), — признавался вокалист. — Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул и все. Для меня это была формальность. Ну, кто думал, что такое горе случится? Я этот договор и все свои летние вещи небрежно оставил в доме в Лас-Вегасе, потому что собирался туда вернуться.

Как потом раскрыл Шаляпин, в договоре было прописано, что «каждый останется при своем», и он благородно ни на что не рассчитывал. Так и вернулся восвояси ни с чем.

Полина Гагарина

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Брак с фотографом Дмитрием Исхаковым для Полины Гагариной был вторым. И, разумеется, популярная певица, зарабатывавшая намного больше мужа, сразу захотела подстраховаться. Потому и склонила возлюбленного к подписанию документа. И, как оказалось, была права. Ведь брак прожил всего 6 лет — с 2014 до 2020 года. И даже рождение дочери Мии (9 лет) не спасло отношения.

Согласно брачному договору, за каждым из супругов осталось имущество, приобретенное на их имя — вне зависимости от того, когда оно было куплено: до брака или нет. Именно это условие помогло избежать тяжелых имущественных разборок.

Ольга Бузова

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой повезло в меньшей степени. Хотя поначалу все казалось сказкой — востребованный футболист сборной России, высокий и атлетичный Дмитрий Тарасов бросает семью и уходит к блондинке, выходящей на пик формы. Светловолосые, молодые и красивые. Она поддерживала его во время тяжелой травмы и операции, он одаривал дорогущими подарками — «Мерседес» за 8 миллионов рублей, дом в Подмосковье за 100 миллионов рублей (для нее, как думала Ольга).

«Ты моя», — говорил он. «А ты — мой», — шептала она в ответ.

Предложение в Дубае, красивая свадьба в Москве, торжество на теплоходе и куча звезд. Ну, а потом локомотив Тарасова вышел на новый вираж: футболист познакомился с новой красоткой — моделью Анастасией Костенко из Ростовской области — и проследовал без остановок к ней.

В 2017 году суд развел Ольгу и Дмитрия. А потом блондинка узнала, что после расторжения брака по условиям договора ей не досталось ничего.

— Какие деньги? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил! — сокрушалась Бузова. — Он приехал с кавказцами, чеченцами... «Отдавай все, отдавай все!».

Ничуть не смутившийся Дмитрий этого и не отрицал.

— С Ольгой мы заключали брачный договор, — говорил он. — Потому что у нас изначально не было доверия. Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил — давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы.

Яна Рудковская

Яна Рудковская и Виктор Батурин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Перед удачным браком с олимпийским чемпионов Евгением Плющенко продюсер Димы Билана Яна Рудковская состояла в браке с влиятельным предпринимателем Виктором Батуриным. И уже тогда понимала, что договор совсем не помешает при потенциальном бракоразводном процессе. Как в воду глядела.

После семи лет брака Яна и Виктор развелись. Процесс сопровождался мучительным разделом имущества и принуждением коммерсанта выполнить условия весьма солидного брачного договора.

— В 2007-м я подписала с Батуриным брачный контракт, хотя могла бы претендовать на половину имущества, нажитого в браке, — подробно объясняла Рудковская. — Но я посчитала, что так как я решила от него уйти сама, то буду претендовать только на мизерную часть того, что у нас было нажито. А именно — на пять миллионов долларов и часть имущества. Этот жест Виктор Николаевич не то что не оценил, а просто им пренебрег. Согласно брачному контракту мне отошло еще и здание в городе Сочи. А Батурин перепродал мое здание своей нынешней теще. Хотя прекрасно знал, что в этом здании мой бизнес - салон красоты, который функционирует уже 12 лет. И пять миллионов, что полагались по нашему брачному контракту, не отдал. Тогда судебные приставы начали арестовывать его имущество.

В итоге все закончилось тем, что Рудковская отсудила у бывшего супруга положенные контрактом 5 миллионов долларов, права на профит и продвижение Димы Билана (выиграл «Евровидение» в том же 2008 году), а еще недвижимость в Сочи, которую на момент развода оценивали в 20 миллионов долларов.

— Я более чем довольна решением суда, — резюмировала Яна. — Считаю, что оно справедливо.

*Брачный договор — соглашение между супругами, которое определяет имущественные права и обязанности в браке и после его расторжения. По умолчанию в России действует режим совместной собственности: все нажитое в браке делится пополам, однако брачный договор позволяет это изменить и прописать условия, на которые согласны будущие муж и жена.

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