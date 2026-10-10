Затянувшийся стресс или диагноз? Как не пропустить «красные флаги» психики

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10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Мы научились точно считать шаги и калории, но часто в упор не замечаем «красные флаги» собственной психики. Как понять, что обычная усталость переросла в клиническую проблему? Работают ли «таблетки для мозга»? Чего ждать от визита к психиатру? Рассказывает врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России Михаил Ответчиков.

Карта ментального здоровья: что происходит сегодня?

По данным Росстата и Минздрава РФ, заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами в России за последние годы выросла на 21,5%. Подавляющее большинство россиян, обращающихся за психиатрической помощью (более 2,29 млн человек) и получают ее в консультативно-лечебном формате. Это люди с легкими, пограничными и кратковременными непсихотическими расстройствами. Проще говоря те, кто столкнулся с затянувшимся стрессом, неврозами, выгоранием или паническими атаками.

- Если говорить о наиболее распространенных психических расстройствах, то, прежде всего, это тревожные и депрессивные расстройства, - отмечает Михаил Ответчиков. - Очень часто встречаются также расстройства адаптации и другие состояния, связанные со стрессом, нарушения сна. Отдельно стоит проблема зависимостей. При этом составить, скажем, универсальный топ-5 расстройств довольно сложно. Распространенность сильно зависит от возраста, пола и от того, считаем ли мы только установленные диагнозы или проявления в общем и целом.

Стало ли психических расстройств больше? Отчасти да, но картина сложнее. Мы гораздо лучше выявляем такие диагнозы, люди больше знают о них (в том числе благодаря СМИ) и чаще обращаются за помощью, а стигматизация постепенно уменьшается. В то же время современный человек действительно сталкивается с большим информационным потоком, неопределенностью и хроническим стрессом. То есть одновременно изменились и условия нашей жизни, и способность общества замечать психические проблемы.

Инструменты самодиагностики: польза или ловушка?

- Как вы относитесь к онлайн-тестам на тревогу и депрессию? Где проходит грань между полезной саморефлексией и накручиванием себя?

- К тестам для диагностики психоэмоциональных нарушений можно относиться нормально, если понимать их назначение. Высокий балл говорит не «у меня депрессия», а скорее «есть симптомы, которые стоит обсудить со специалистом». Диагноз устанавливается не по количеству баллов, а после клинической оценки.

Проблема начинается тогда, когда человек проходит десятки тестов, постоянно перепроверяет результаты и ищет подтверждение тому, что с ним обязательно что-то не так. Тест должен быть поводом разобраться в ситуации, а не бесконечно себя диагностировать.

Нейротехнологии и фармакотерапия: мифы и правда о лекарствах

- Когда проблема определена, встает вопрос лечения. Сегодня на слуху различные нейротропные препараты «для улучшения мозга». Работает ли фармакотерапия на самом деле при тревожности и депрессии?

- Эффективная фармакотерапия психических расстройств существует и хорошо изучена. В зависимости от конкретного заболевания используются антидепрессанты, препараты для лечения тревоги, нормотимики, антипсихотики и другие средства.

В психиатрии нет универсальной таблетки «от нервов» или «для улучшения мозга». Препарат выбирается под конкретное расстройство, симптомы, сопутствующие заболевания и индивидуальные риски. Поэтому гораздо важнее правильно установить, что именно мы лечим, чем искать препарат по собственным ощущениям.

По данным Росстата и Минздрава РФ, заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами в России за последние годы выросла на 21,5%. Фото: antoniodiaz/Shutterstock/Fotodom

Шаг навстречу помощи: как решиться на визит к врачу?

- Даже понимая свои симптомы, люди часто боятся идти к психиатру из-за старых стереотипов. Что бы вы сказали человеку, который боится сделать этот шаг?

- Первый прием психиатра обычно гораздо менее драматичен, чем человек себе представляет. Врач расспрашивает о жалобах, сне, настроении, тревоге, работе, отношениях, перенесенных заболеваниях, принимаемых препаратах и других обстоятельствах жизни. Сам факт обращения к психиатру не означает автоматически ни госпитализации, ни какого-то особого учета, ни обязательного назначения лекарств. В большинстве амбулаторных ситуаций это обычная медицинская консультация, по итогам которой врач предлагает варианты дальнейших действий.

Если же так случилось, что у вас имел место неудачный опыт общения с одним специалистом, то это не означает, что психиатрия или психотерапия в целом вам не подходят. Между врачом и пациентом должен существовать нормальный рабочий контакт. Пациент имеет право задавать вопросы о диагнозе, предлагаемом лечении, ожидаемом эффекте и побочных явлениях. Если такого контакта не получилось, совершенно нормально получить мнение другого специалиста. А если симптомы уже заметно ухудшают качество жизни, визит к врачу - это не признание собственной слабости, а способ понять, что происходит и что с этим можно сделать.

«Красные флаги» психики: когда пора к врачу

Наш эксперт рекомендует обращать внимание не на какой-то отдельный симптом, а на три ключевых фактора:

1. Продолжительность: тревога, сниженное настроение, раздражительность или нарушения сна мучают неделями (а чаще и больше).

2. Выраженность: человеку становится трудно работать, учиться, общаться, заботиться о себе.

3. Влияние на жизнь: исчезают привычные интересы и удовольствие от жизни, либо возникают иные переживания, выбивающие из колеи.

! Эксперт напоминает: не обязательно ждать момента, когда состояние станет совсем невыносимым.

Какие тесты можно пройти для самодиагностики?

Для бережной проверки своего состояния можно использовать клинические тесты, которые доступны онлайн, идут сразу с ключами (автоматическим подсчетом результатов) и официально адаптированы в России.

* Опросник GAD-7 (7 вопросов). Легкий экспресс-тест на уровень тревожности. Займет всего 1-2 минуты, не перегрузит лишними размышлениями, но покажет общую картину за последние недели.

* Шкала депрессии Бека / BDI (21 вопрос). Главный мировой инструмент для оценки наличия и тяжести депрессивных симптомов (займет 5-10 минут).

* Шкала тревоги Бека / BAI (21 вопрос). Отличный тест, если ваша тревога часто проявляется через тело в виде зажатости, учащенного сердцебиения или нарушения дыхания.

Важно! Ни один тест не ставит диагноз. Не нужно зацикливаться на набранных баллах или бесконечно перепроходить опросы. Высокий балл - это лишь объективная мотивация отложить дела и обсудить свое состояние со специалистом.

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