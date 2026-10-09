Лазерная установка комплекса «Пересвет». Кадр из видео Министерства обороны РФ

В сети ходит много небылиц и россказней про лазерное оружие России, а точнее сказать, лазерное ПВО. Пишут и пугаются западные СМИ, в соцсетях пересказывают легенды. А что в реальности?

Во-первых, лазерные комплексы действительно защищают российское небо – об этом сообщает даже Минобороны. Кроме того, они могут стать залогом колоссального экономического перевеса в современной войне.

Чтобы развеять все легенды, KP.RU собрал факты.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ: ОГНЕННЫЙ МЕЧ ДОЛЖЕН ЗАЩИТИТЬ НЕБО

Сегодня борьба с беспилотниками противника — одна из самых сложных проблем на поле боя. Ее пытаются решить наши военные, ученые и конструкторы, инженеры и технологи. В ходе специальной военной операции (СВО) появился целый «выводок» новых средств поражения вражеских дронов. Самые «экзотичные» среди них — установки боевых лазеров. Их спецы еще называют лазерным оружием (ЛО).

Из лабораторий, конструкторских бюро, НИИ, академий, испытательных полигонов просачиваются сообщения о сенсационных возможностях некоторых типов нашего ЛО. О том, как работает оно, уже мелькали репортажи и на ТВ.

Но как оно работает? Какие у него технические характеристики, пределы возможностей и защитит ли лазер наше небо?

Обо всем этом военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец поговорил с одним из инженеров-конструкторов лазерного оружия, кандидатом физико-математических наук Алексеем Фроловым.

Корабельное лазерное оружие LY-1 на военном параде в Пекине. Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАЙНЫ ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ РОССИИ: ЧТО МОЖЕТ «ОГНЕННЫЙ МЕЧ»?

- Алексей Иванович, совсем недавно президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что «наше лазерное оружие показало высокую эффективность». И добавил, что сегодня «большие работы ведутся над тем, чтобы увеличить мощность и дальность луча, а время сопровождения лазером цели уменьшить». А вам что известно об этом?

- Геннадий Яковлевич в этих словах обозначил не только действительный наш прорыв в эффективности ЛО, но и указал на «центровые» проблемы в его дальнейших разработках. Над этим бьются все лазерщики мира. Ибо поражающие способности «огненного меча» во многом зависят от мощности генератора установки. А это, скажу так, очень объемная штука… Чтобы быстро и эффективно сбить дрон врага, нужна супермощная энергетическая установка.

- В западной прессе проскальзывали сообщения, что американцы пытаются создать портативную ядерную установку для энергии боевых лазеров. А у нас ведь появился уже ядерный движок для ракеты «Буревестник», да и подводный наш дрон «Посейдон» тоже имеет ядерную энергетическую установку. Так почему?...

- Понимаю, понимаю ваш вопрос. Но от комментариев воздержусь. У нас свой путь - чтобы ответить, я должен «открыть карты». Не имею права.

Повторюсь, что от мощности энергетической установки зависит главное: эффективная дальность лазерного удара и время, за которое луч этот может прожечь корпус цели. Но есть одна проблема…

- И какая же?

- Рассеивание луча. Чем длиннее он, тем слабее его температура в другом конце. А рассеивание зависит не только от мощности генератора, но и от погодных условий. Одно дело, когда лазер стреляет при видимости «миллион на миллион», и другое, - когда дождь, снег, туман… Это тоже проблема всех боевых лазеров мира. Но в нашем случае лазерный луч может поражать вражеские дроны на такой высоте, куда не добивают ни пулеметы, ни артиллерийские установки, ни ракеты переносных зенитных ракетных комплексов. Потому что наш луч имеет более дальнюю фокусировку.

И какое-то время его «пятно» необходимо удерживать на обнаруженном вражеском беспилотнике. Чтобы гарантированно его уничтожить. Но это делает уже не человек, а автоматика. Поэтому особых проблем у наших бойцов "лазерных войск" не возникает.

- «Какое-то время» - это сколько?

- Среднее время воздействия на цель - от нескольких секунд до минуты, пока вражеская цель не потеряет управление, не сдетонирует или упадет. Сейчас боевые лазерные установки проходят испытания не только на полигонах, но и в реальной боевой обстановке. И результаты отличные.

Один из офицеров рассказывал мне, что на защищаемый объект недавно была совершена массированная атака. В зону поражения вошли сразу четыре беспилотника. И все они были сбиты.

РЕКОРД РОССИЙСКОГО ЛАЗЕРА: ЖЕЧЬ ВРАГА С 6 КИЛОМЕТРОВ

- А что касается ракет?

- Против крылатых и баллистических ракет или артиллерийских снарядов ныне существующие системы пока не рассчитаны. Для поражения их прочного корпуса необходимы гораздо более мощные лазеры. Но уже ведется подготовка к испытаниям установок следующего поколения. Заявленная их цель - как раз перехват высокоскоростных целей, включая самолеты тактической авиации и крылатые ракеты противника.

- И тем не менее, наше Минобороны сообщило, что во время недавних стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на Чебаркульском полигоне, в Челябинской области, наш лазерный комплекс «Заря» уничтожил средние и тяжёлые беспилотные летательные аппараты на расстоянии до 6 километров! Не менее внушительные результаты были показаны и во время испытаний ЛО на полигоне в Ленинградской области.

- Все этот так. И такой рекорд действительно зафиксирован. Дальность до 6 километров — это всего лишь один из открыто опубликованных параметров «Зари». Другие основные характеристики комплекса — мощность излучения, скорость сопровождения целей, время их поражения и состав оборудования обнаружения и наведения, — Минобороны пока не сообщало. И правильно сделало. Иностранные военно-технические разведки, особенно американская, тотально «пасут» наши разработки по ЛО.

Поражение средних и тяжёлых беспилотников на расстоянии до 6 километров показывает, что российские лазерные системы уже испытываются не только против небольших аппаратов, но и как отдельный эшелон противовоздушной защиты от более крупных беспилотных целей.

ПОБЕДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

- В последние месяцы украинские ударные беспилотники атакуют наши НПЗ. Говорят, что на их защиту тоже встают наши боевые лазерные комплексы. Это так?

- Скажу вам так: несколько лазерных установок несколько месяцев используются для прикрытия одного из стратегически важных объектов. И за все это время ни один украинский дрон поразить его не смог. Лазеры сбили уже несколько сотен БПЛА, включая как крупные дроны типа «Лютый», так и небольшие FPV-коптеры.

Украинский дрон-камикадзе большой дальности Ан-196 "Лютый". Фото: John Keeble/Getty Images

Тут важно обратить еще и на экономическую сторону вопроса. Понятно, что лазерные системы отличаются от традиционных зенитных средств тем, что воздействуют на цель направленным излучением, а не запускают к ней ракету или снаряд. И цена одного лазерного «выстрела», при наличии мощного источника электроэнергии, — это буквально копейки. Судите сами: мощность российских лазерных установок варьируется от 4 до 90 кВт. Берем самую дорогую стоимость 1 кВт — 10 рублей. Пусть даже 1 лазерный выстрел сожрет за раз все 90 кВт.

Это…900 рублей (для сравнения ракета немецкого комплекса IRIS-T стоит 320 тысяч евро, или 30,5 млн рублей, - ред.). Вот и считайте выгоду лазерного оружия.

К тому же — это оружие многократного поражения воздушных целей. Сейчас надо решать сразу три важнейших стратегических задачи: дальше совершенствовать лазерное оружие, насыщать им оборону военных и промышленных объектов, и заодно — готовить кадры «боевых лазерщиков». И это уже делается.

ЧТО ЕЩЕ ЗАЩИЩАЕТ НАШЕ НЕБО?

Облако-убийца

Активное включение российских боевых лазеров в борьбу с вражескими дронами — всего лишь одно из средств ведения войны. А за время СВО появились десятки таких «инструментов» нападения и защиты. Начиная с примитивных, но колоссально эффективных «мангалов» над башнями танков, и заканчивая новыми (и дешевыми) малогабаритными ракетами и системами РЭБ, выжигающими электронные мозги дронов противника. Чего только не придумали наши «золотые головы» в государственных и частных КБ, да и «самоделкины из народного ВПК». Тут вам и многопульные патроны, и кевларовые сети над дорогами, и патроны с краской, ослепляющие оптику БПЛА, и суперпрочные капроновые «неводы», выстреливаемые в небо.

Постоянно совершенствуются и способы применения боевой техники против дронов. Тот же президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказывал о специальных снарядах, которые после разрыва «распадаются на небольшие высокоэнергетичные осколки, и их облако выводит из строя беспилотники противника». О методике использования таких боеприпасов я попросил рассказать инженера-конструктора «номерного» оборонного завода «Ростеха» Алексея Воейкова. И вот что он сказал:

- Идея дистанционного подрыва боеприпасов не нова - ей сотни лет. Но сейчас, когда в ходе СВО наши войска подвергаются нападению целых роев беспилотников, нам пришлось такую идею реанимировать применительно к этой «напасти». Суть тут такова: наши радары засекают подлет «стада» вражеских дронов и передают информацию на орудийные расчеты. Автоматика определяет количество этих дронов, направление, высоту и скорость их полета, вносит необходимые поправки. Орудие открывает огонь. Снаряды разрываются на необходимой высоте. Образуется большое «облако» из тех самых «высокоэнергетичных осколков», а точнее — поражающих элементов. Их тысячи. Они не оставляют шанса ни одному дрону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заключена дизельная сделка, Зеленский в ярости, Мосбиржа взлетела до небес: Итоги разговора Путина и Трампа 9 октября

Одна челюсть у ВСУ уже выбита: что Россия сделала с первым украинским ракетным проектом «Сапсан»

Тайны русского «Старлинка»: что умеет «Рассвет», когда заработает и чем лучше детища Маска

На сколько Владимир Путин увеличил армию и для чего: разбор указа президента об изменении численности вооруженных сил России

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму