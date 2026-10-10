«Мы рыдали всю свадьбу!»: солистка «Город 312» вышла замуж за саксофониста

Диана Макарова и её супруг Иван. Фото: Личный архив Дианы Макаровой / Авторство - Нино Уртмелидзе

Из-за болезни Аи у «Город 312» два года назад появилась новая солистка — 23-летняя звезда шоу «Голос», крымчанка Диана Макарова.

На этой неделе на свадьбе Дианы пела и плясала вся группа, а тяжелобольная Ая записала своей коллеге душевное видеообращение с поздравлениями.

Фото: Личный архив Дианы Макаровой / Авторство - Нино Уртмелидзе

Несмотря на приход новой солистки, «Город 312» не оставили в беде заболевшую Аю и поддерживают ее всеми силами. Да и Диана успела за это время подружиться с Аей, так что вся группа была рада, что Диана нашла свою любовь.

Молодожены с коллегами Дианы по группе "Город 312". Фото: Личный архив Дианы Макаровой / Авторство - Нино Уртмелидзе

Избранником Дианы стал музыкант, саксофонист Иван. Свадьбу отпраздновали в усадьбе Царицыно. На торжество прилетели родители жениха из Южно-Сахалинска и семья Дианы из Крыма.

Фото: Личный архив Дианы Макаровой / Авторство - Нино Уртмелидзе

Невеста была в элегантном платье-рыбке с оголенными плечами и белой фатой.

Как говорит невеста, в магазине она не нашла подходящего наряда, поэтому заказала платье у дизайнера Анастасии Лазаренко.

Фото: Личный архив Дианы Макаровой / Авторство - Нино Уртмелидзе

— И платье вышло шикарное. Даже без примерок! — говорит KP.RU Диана Макарова. — Что касается подарков, то самое главное, что нам подарили гости, — это свои эмоции. Мои родители написали нам песню, а родители Вани сделали фильм о нас и подарили плед, сделанный из наших фотографий. Это было так трогательно! Мы рыдали всю свадьбу! Еще один оригинальный подарок — книга об истории футбольного клуба «Спартак».

Вся наша группа болеет за «Спартак», так что с подарками гости угадали.

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