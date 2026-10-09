Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Полгода назад светские сплетники разузнали горячую новость о том, 70-летний бизнесмен Араз Агаларов, отец Эмина, давно уже развелся с его мамой Ириной Агаларовой и взял в жены красавицу из Саратова -27-летнюю Алену Иванову. После свадьбы девушка по традиции взяла фамилию мужа. Как оказалось, Алёна и Араз уже давно семья, они воспитывают двоих совместных детей.

Минувшим летом Алёна дала первое интервью, в котором рассказала о своей сфере деятельности. Как выяснилось, у Алены свой бренд домашнего текстиля.

- Работу я начала, конечно, с постельного белья — это была моя личная история и главная причина создания бренда, - призналась молодая супруга Араза Агаларова. - Но первыми в продаже появились полотенца, потому что их производство оказалось немного проще. По качеству это были те же полотенца, которые обычно продаются в несколько раз дороже. Нам удалось предложить их по совсем другой цене, - рассказала жена бизнесмена.

На открытие Tissagio Алена пригласила близких друзей семьи.

В торговый центр Араза Агаларова, где теперь расположен бутик его молодой жены, одной из первых приехала Яна Рудковская.

Яна Рудковская оценила интересный декор презентации молодой жены Агаларова. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Продюсер и телеведущая призналась, что проявляет интерес качественному текстилю, поскольку они с мужем, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко решили открыть бутик-отель, где будет выставлена их семейная коллекция антиквариата, которую они собрали за годы совместной жизни. А там и личные вещи Наполеона, и другие экспонаты с историей.

Хозяйка вечера Алёна Агаларова встречала гостей в элегантном черном комбинезоне. Рядом с молодой женой весь вечер был Араз Агаларов. На праздничном ужине в честь открытия бутика компанию супругам за дружеским столом составила Татьяна Навка.

Татьяна Навка приехала поздравить семью Агаларовых с репетиции своего нового шоу «Пиковая дама». Татьяна дополнила вечерний образ стильными очками в черной оправе. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Чуть позже на вечер заехала Ксения Собчак, которая вместе с гостями отужинала под виртуозное выступление красавчика Алексея Воробьева, который спел свои лучшие хиты и старую добрую классику.

Алексей Воробьев спел свои лучшие хиты. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Напомним, Араз Агаларов - президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2020 году Агаларов занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в $1,7 млрд.

Звезда сериала «Большая фарма» Сергей Горошко приехал в голливудском образе Джонни Деппа. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Ксения Собчак похвасталась обновками, привезенными с мировых дефиле. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Актриса и продюсер Марина Ермошкина выбрала для вечера мини цвета бургунди. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

Севиль появилась на ужине Алены Агаларовой в стильном брючном костюме. Фото предоставлено пресс-службой Алены Агаларовой

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