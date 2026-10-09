Беременная жена все высказала 49-летнему Егору Бероеву: 22-летняя Анна раскрыла правду

Егор Бероев и Анна Панкратова скоро станут родителями Фото: Евгения ГУСЕВА.

Беременная жена обратилась к Егору Бероеву. Актер отмечает 49-летие. Анна Панкратова впервые разместила совместную фотографию, на которой запечатлена с мужем.

Молодая жена поздравила Егора Бероева с Днем рождения. "Сегодня День рождения празднует мой муж! Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля!.. Я буду продолжать тебя поддерживать, вдохновлять, а самое главное - любить", - высказалась в блоге Анна Панкратова.

Анна призналась в любви Егору Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Она опубликовала совместное фото с артистом. Примечательно, что комментарии к публикации беременная женщина отключила.

В настоящее время 22-летняя блондинка готовится к родам. При этом супруги о скором прибавлении в семействе предпочитают не распространяться. Хотя живот Панкратовой довольно внушительных размеров.

Для Анны ребенок станет первенцем. А для Егора - вторым. От первой жены Ксении Алферовой у него есть 19-летняя дочь Евдокия.

Напомним, Бероев и Панкратова поженились в феврале 2026 года. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.

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