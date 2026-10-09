Скандал в семье Арины Шараповой: молодая любовница родила от мужа телеведущей

Арина Шарапова молчит об измене мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Муж Арины Шараповой бьется за трехлетнего сына от молодой любовницы. Эдуард Карташов утверждает, что является отцом ребенка и потребовал доказать это через суд. Скандал в семье теледивы стал достоянием общественности.

Четвертый муж Арины Шараповой подал иск к Сергею Николаеву по оспариванию отцовства и определению места жительства. Эдуард Карташов уверяет, что является отцом мальчика, которого растит Николаев. Мужчин ждет генетическая экспертиза по установлению отцовства. О судебном разбирательстве пишет СтарХит.

Николаев подчеркивает, что для него генетические результаты не будут иметь никакого значения. Он считает отцом не того, кто "настругал" детей и не заявил свои права при рождении, а того, кто воспитывал и вкладывал свою душу и сердце в ребенка.

Шарапова уверяет, что 25 лет счастлива с Эдуардом Карташовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

А ведь буквально несколько дней назад 65-летняя Шарапова утверждала, что счастлива с мужем 25 лет. Капитан-лейтенант военно-морского флота в запасе до брака с Шараповой был женат. Когда познакомился с теледивой, занимался бизнесом. "Эдуард у меня человек очень терпимый, я должна каждый день свечку ему ставить. Он меня терпит, а это невозможно, как мне кажется", - говорила Арина. Общих детей у них нет.

У Шараповой есть сын Данила от первого брака. Будучи студенткой первого курса МГУ, Арина влюбилась в поэта Олега Борушко. Молодые люди поженились, а в 1981-м у них родился наследник. Потом был развод.

У телеведущей было четыре мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Вторым мужем звезды стал племянника жены Иосифа Сталина. Бурный роман привел к тому, что уже на третий день знакомства с Сергеем Аллилуевым теледива перевезла к нему вещи. А через год они расписались. Но и на этот раз семейная жизнь не сложилась. Арина терзала мужа ревностью, которую тот считал беспочвенной. Через семь лет они развелись.

Третий муж - продюсер Кирилл Легат. Когда отношения пары рухнули, общение бывших влюбленных оборвалось на корню.

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