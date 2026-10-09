Виктор Бут: «Рыбарю» повезло, что его депортировали, а не выдали Украине

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 9 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». И начали мы разговор с самых заметных событий минувшей недели.

А.Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Недавно Виктор Бут получил мандат депутата Государственной Думы. Еще раз поздравляем. Вы человек разносторонний, у вас будет масса обязанностей, массу вопросов будете решать. Буквально несколько часов назад закончился саммит Содружества Независимых Государств, он довольно активно и подробно освещался. Но меня прежде всего заинтересовала встреча Владимир Путин на полях этого саммита с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Что это за знак?

В. Бут:

- Саммит СНГ прошел в Туркмении, а также он совпал с Каспийским форумом. Поэтому вполне было уместно президенту Ирана присутствовать, потому что каспийский формат сотрудничества уже доказал свою довольно хорошую эффективность. Сейчас это очень важный стратегический регион и те программы, которые начинались уже давно, сейчас начинают обретать реальные очертания. Это, прежде всего, развитие коридора Север – Юг, и, конечно, сотрудничество прикаспийских государств. Именно это, скорее всего, было весомым поводом пригласить президента Ирана.

С моей точки зрения не менее важен был важен был и разговор нашего президента с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

А. Гамов:

- Можно ли предположить, что на предстоящих саммитах СНГ наш президент захочет встретится, например, с лидерами КНДР, Вьетнама ?

В. Бут:

- Я думаю, для этого есть другие форматы. Все-таки СНГ изначально создавался как замена СССР, в составе его бывшие республики Советского Союза, кроме Прибалтики и сейчас уже Украины, остальные еще хотя бы как-то формально понимают важность этой площадки.

Очень много было подписано соглашений, которые упрощают жизнь всех граждан бывшего Советского Союза. Я думаю, этот формат нужно развивать, ни в коем случае нельзя его списывать на свалку истории, он себя еще в будущем проявит.

А. Гамов:

- Прошла информация о задержании в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Она, с одной стороны, подтвердилась, с другой стороны, сообщают, что он вроде как освобожден, постаралось наше посольство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как я понял, уже прокомментировал событие. Черногория – это же страна НАТО.

В. Бут:

- Конечно. И там сейчас очень активно работают спецслужбы. С тех пор, как руководство Черногории предало свой же народ и решило, что они на той стороне заработают больше, стала нарастать враждебность государственной политики по отношению к России. Несмотря на то, что, может быть, большинство полумиллионного народа Черногории хорошо относятся к России, но руководство – точно не наши друзья. И было удивительно, зачем Михаилу Звинчуку туда ехать. Ладно еще в Сербию, все-таки не страна НАТО с сильными дружественными традициями и здоровым прагматизмом в политике. А ехать в Черногорию, причем, будучи под санкциями, это, будем так говорить, недальновидный поступок. Слава богу, что все разрешилось заявлением правительства Черногории о его депортации.

Могло быть хуже. Он мог попасть в руки не только каких-то европейских спецслужб, а мог быть выдан на Украину, как едва не произошло с нашим ученым-археологом Бутягиным в Польше. Только титаническими усилиями удалось вырвать ученого из застенков и не допустить выдачи на Украину.

А. Гамов:

- Предлагаю сейчас запустить в эфир фрагмент одного из брифингов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

- Дмитрий Сергеевич, во Франции уже вторую неделю бунтуют старшеклассники. Наш президент постоянно общается с нашими детьми и подростками не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей, или в связи с Елкой желаний. У Владимира Путина более регулярные встречи, постоянное общение с ребятишками. Интересно, как Владимир Владимирович относится к масштабным протестам школьников во Франции?

И второй вопрос напрашивается. Надо ли нам из этого тоже делать какие-то выводы?

- Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции. У нас есть свои школьники, российские, которыми мы дорожим и для которых и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Совсем недавно Путин открывал в Якутии образовательный центр, который был построен на частные деньги. Это ли не пример заботы о школьниках? А количество новых школ? Тысячи, которые ежегодно вводятся, ремонтируются, об этом неоднократно докладывал министр просвещения. Это реальные действия, для того чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне. А судя по тому, что происходит во Франции, даже опережала мировой уровень, если систему образования во Франции можно как-то ассоциировать с мировым уровнем. У нас свои школьники, и за них наша душа и болит.

- И слава богу. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Я еще хочу в этой связи сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.

- Согласен. Спасибо.

В. Бут:

- Не все так просто во Франции с этими протестами. Я не верю, что просто спонтанно школьники взяли и начали жечь собственные школы, устраивать стычки с полицией. Это все скоординировано, скоро, видимо, будет понятно, в чьих интересах это происходит. Для Франции это такая традиция еще со времен де Голля, когда школьников, студентов используют в таких политических целях, чтобы, так сказать, расшатать власть, заставить кого-то подать в отставку. Видимо, с такой целью это и было спланировано.

Понятно, что школьники выдвигают резонные требования. Сейчас Макрон отдает деньги, которых у них нет, на Украину, 10 миллиардов в год, а на всю систему образования – 6 миллиардов. Вот одно из требований школьников – вы нам дайте, сколько надо. Не хватает учителей реально во французских школах, не хватает школ, там очень много накопилось каких-то проблем, а у Франции сейчас какой-то огромный долг, почти в триллион долларов уже. Страна фактически на грани банкротства.

А. Гамов:

- Я знаю, что вы тоже часто общаетесь с нашими школьниками, студентами. Что это вам дает?

В. Бут:

- Буквально позавчера была очень интересная встреча в Махачкале со студентами Политехнического университета. Общение позволяет понять, какое растет у нас будущее поколение. По крайней мере, после этой встречи я уверен, что у нас достойная смена.

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