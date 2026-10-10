Владимир Путин Фото: REUTERS.

«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений..»

(Об этом говорится в оперативном заявлении главы Российского государства - документ опубликован на сайте kremlin.ru поздно вечером в пятницу, 9 октября. )

О ЧЕМ ЕЩЕ СООБЩИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике».

«Подтверждена договорённость о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств».

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Подробный комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова читайте на нашем сайте.

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