Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Договоренность Путина и Трампа о поставке Россией на экспорт «лишних» объемов дизельного топлива вызвала жестокую истерику украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского.

- Мира благодаря слабости никогда не бывает. Сегодня в Киеве были представители Конгресса США – двухпартийная делегация, и я благодарен им за визит в Украину в такое сложное время. Они спросили: «Что нужно, чтобы закончить войну?» Ответ должен быть сильным. Должны быть санкции по закону Линдси Грэма*, должна быть поддержка для Украины в защите жизни, и должно быть давление на Россию за войну, - начал «просроченный» излагать свои ожидания от разговора с Трампом, которые не оправдались ни на йоту и ни в чем. - И сегодня был разговор лидеров Америки и России. Разговор, ведущий к чему-то другому.

Какое разочарование! Крах всех усилий «просрочки», а он ведь так старался, выпрашивая ракеты у Вашингтона и пытаясь «нагнуть» Трампа на введение санкций по закону Линдси Грэма*! Но почему, для него это так и остается тайной. Как мог Трамп поздравить Путина с днем рождения, ведь сам Зеленский считает президента России своим врагом? Почему у других стран и лидеров есть иные интересы, не связанные с тем, как чувствуют себя Украина и лично ее главарь? Почему они считают дружественными поступки и соблюдение договоренностей, а не пустые заявления и просьбы «просроченного» попрошайки? Загадка, которую мозг наркомана в Киеве не сможет разрешить.

Договоренность Путина и Трампа о поставке Россией на экспорт дизельного топлива вызвала жестокую истерику Владимира Зеленского. Фото: REUTERS.

- В этом году Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны. Именно поэтому Путин... полагается на попытки закулисных договоренностей о том или ином ослаблении давления на Россию, чтобы купить еще времени и возможности для войны, - начал учить «просроченный» Трампа в очередной раз о том, что ему надо делать, и чего делать президенту США категорически нельзя. - Любое ослабление санкций против России без четкой и долгосрочной договоренности о деэскалации с Россией — это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру.

С чего «окурок» (как его справедливо прозвали в криворожской школе одноклассники — видно было за что) взял, что Россия в этом году «слабее на фронте», он не рассказал, не привел ни одного факта, очевидно, предлагая верить ему на слово. Только такой подход не работает для него уже даже с европейскими партнерами. Не то что с Трампом. Как перестало срабатывать ябедничество Зеленского о том, что русские не уважают и оскорбляют Америку. Наоборот, именно поведение и регулярные заявления «просрочки» и его подчиненных про Трампа и США, их поучения и распоряжения лучше всего остального свидетельствуют, что оскорбления и унижения Америки сыпятся, как из рога изобилия, из Киева, а не из Москвы.

- Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и американская команда знает эту нашу позицию. Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на ее уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса, - пошел Зеленский врать дальше, называя ответные действия террором и рисуя себя и своих террористов «белыми и пушистыми». Рассматривать его заявления как заслуживающие внимания скоро перестанут абсолютно везде. Он не может выдавить из себя ни слова правды, полагая, что такая тактика с его стороны оправдана. Впрочем, даже не так. Он, как и многие украинцы совершенно уверовал в украиноцентричную картину мира. Настолько гипертрофированную, что все объясняется в нем связанными с Украиной причинами — солнце заходит над миром, потому что украинцам надо поспать и отдохнуть. А все, что не укладывается в эту картины — це «лживая пропаганда». И когда украинцы сталкиваются с реальностью, в которой Украина и они сами никому не нужны, им становится очень, просто непереносимо больно. А уж если речь идет о каких-то уступках русским ...

- Подарки Путину не приведут к миру и никакой пользе для цивилизованного мира. Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате, - потребовало это хрипатое недоразумение и бросило еще одно обвинение в адрес Трампа. - Это несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров.

Для Дональда Трампа упрек в несправедливости — как слону дробина. Он сам, как и Зеленский, считает, что справедливо только то, что он считает справедливым. Но вот обвинение в «слабости» от «просроченного», которое ему уже передали, он явно не простит.

- Кто это сказал? — спросил Трамп репортера, рассказавшего о реакции Зеленского на его разговор с Путиным, и получив ответ, ограничился только одним словом, что для него несвойственно. — Хорошо.

Очень, знаете ли, многозначительно получилось. Впрочем, для Зеленского договоренность о поставках из России на мировой рынок дизельного топлива стала не единственным вчерашним разочарованием. Его идея о трехсторонних переговорах Украина — США- Россия также отложилась в долгий ящик. Американская сторона приняла аргументацию Москвы о невозможности проводить такие переговоры в данный момент. Но наверняка больше всего его потрясло сообщение помощника президента России Юрия Ушакова о том, что «разговор имел насыщенный» и настолько «дружественный» характер, что никто из президентов «не хотел класть трубку».

В этот момент он мог бы вспомнить известный советский мультфильм, в котором главный герой растерянно вопрошает: «А как же я? Я же лучше собаки!»

Нет, «просрочка» ты несравненно не хуже не просто собаки, а самого шелудивого пса. Если он не бешеный. В этом случае сравнивать, наверное, можно. И то, если говорить честно, я не уверен.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В украинских ракетах украинское только название: Чья на самом деле компания Fire Point и как Запад реально воюет с Россией

"Это называется нежеланием": Зеленский отчитал Трампа как мальчишку и дал ему очередные указания