Новая тактика ударов и новые красные линии: что сейчас происходит в зоне СВО, где Россия выбивает опоры государственности Украины

Военкор KP.RU, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц Фото: Личный архив.

В пятницу, 9 октября, в 20.00 мск в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

И начали мы разговор с самых заметных событий минувшей недели…

Затем к беседе подключился военкор KP.RU, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц…

СВО: НОВАЯ ТАКТИКА УДАРОВ, НОВЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Саша, ты недавно с фронта. Как там дела, как настроение, как проходит Специальная военная операция? Чья берет, что ты увидел? Потому что репортажи и интервью Саши Коца, они чем подкупают? Они непосредственно с передовой, о тех людях, которые сейчас делают историю…

А. Коц:

- Знаешь, мне кажется, что сейчас основные события происходят даже не на линии боевого соприкосновения, а в целом по всей Украине. Новая тактика ударов, новые средства поражения, новые красные линии, которые мы перешагиваем, переступая через какие-то прошлые линии, которые мы сами себе чертили.

Линия боевого соприкосновения, она вязкая, она тяжелая, на некоторых участках она вообще статичная. Очень тяжело сегодня продвигаться вперед, когда в небе огромное количество дронов. Очень тяжело нам, журналистам, работать в этих условиях, а каково воевать?

Я, честно говоря, преклоняюсь перед ежедневным будничным подвигом нашего солдата… Который в условиях, когда тебя снабжать невозможно, еще умудряется выгрызать каждый день какие-то квадратные километры у противника. Это титанический труд, и я даже не знаю, с чем его можно сравнить… Ну, разве что с шахтерским, только здесь он еще больше сопряжен с риском для жизни.

Конечно, и проблемы есть, это подвоз к переднему краю. У нас бывают позиции, на которых невозможно эвакуировать раненых просто потому, что туда нельзя подъехать – сожгут моментально. И при этом надо еще туда забрасывать по воздуху патроны, продукты, медикаменты и прочее… В этих условиях русский солдат продолжает идти вперед, продолжает наступать.

Сложно сказать про настроение. Нет же какой-то средней температуры по больнице, люди все разные. Есть те, которые только что пришли, у них, конечно, есть какой-то задор, азарт, может быть, даже спортивный.

Есть мобилизованные в 2022 году, которые, конечно, устали, конечно, хотят домой к своим семьям… Но при этом продолжают с честью выполнять свой долг.

Я встречаюсь иной раз с моими героями, о которых писал три года назад во время частичной мобилизации. А сейчас это уже офицеры. Один командиром батальона стал. Он никогда до этого не думал, что свяжет свою судьбу с армией.

Другой стал начальником разведки полка. Это тоже такая серьезная должность для человека, который в 2022 году пришел рядовым… Который автомат не держал в руках 20 лет… А тут вот так судьба распорядилась, что они должны были встать тогда, буквально пожертвовав своей гражданской жизнью, помочь стране, и продолжают это делать на протяжении нескольких лет.

Но в целом я отметил, что если мы говорим о штурмовых действиях, то там все-таки взрослые мужики. Ну, понятно, что у нас идут сейчас в армию добровольно, мобилизации сейчас нет. Молодежь не так охотно идет, как люди, которые уже пожили. И они мне это объясняют тем, что у нас уже семья есть, мы уже в жизни состоялись, пойдем защищать Родину.

А вот в беспилотных силах, там огромное количество молодых людей. Меня приятно поразила 50-я бригада «Варяг», это наша такая уникальная бригада беспилотных сил, которая напрямую подчиняется Верховному Главнокомандованию.

Я несколько дней работал с ними на Запорожье и на Ореховском направлении, которое сейчас часто появляется в сводках, и по трассе Р280 «Новороссия». И у меня такое ощущение, что я там старше 25 лет не видел никого. При этом основной возраст – 20-22 года, в том числе такие ботаны, очкарики, которые на спецназовцев совсем не похожи, но фору дадут любому матерому какому-нибудь ССОшнику по результату. Потому что сегодня, как они шутят, мы работаем на удаленке, сегодня беспилотная авиация, она, конечно, диктует ситуацию и на поле боя, и, естественно, в тылу. И когда ты встречаешь человека, который учился в вузе или в колледже, взял академический отпуск и решил на год поехать повоевать… Ну, сейчас есть такие спецконтракты, которые ты заключаешь исключительно с беспилотными силами, тебя никуда не переведут из них, и ты через год можешь вернуться на гражданку и продолжить свое обучение.

И вот огромное количество молодых людей, у которых действительно глаза горят, которые схватывают налету все эти новые технологии… А еще и сами что-нибудь добавляют, какую-нибудь свою смекалку… Быстро осваивают все эти джойстики, дистики, то, что взрослому мужику, который последний раз играл, наверное, в Dendy в начале 90-х, ему, конечно, тяжело все это освоить. А эти ребята очень быстро меняют эту роль, надевают на себя новый костюм.

Да, они, конечно, больше гражданские в душе. Мне там командир отряда говорил, что иногда приходится им (для них. - А.Г.) быть и папой, и мамой… Потому что, чего уж там говорить, это новое нынешнее поколение, оно, наверное, все-таки более инфантильно, нежели, условно, мое поколение, поколение людей, которые воевали в первой и во второй Чечне. (Речь о первой и Второй Чеченской войне. - А.Г.)

ПЛЮС - НАЧАЛИ БИТЬ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКЕ, ПO МОСТАМ

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- Саша, так как есть понимание, что происходит, от ребят на месте… Ты видишь, во-первых, что поменялся сейчас сезон (тактически. - А.Г.), наши активно применяют новую тактику… И уже центр тяжести сместился по ударам с передовой - по логистике - на центры принятия решений, на дата-центры, по хранению, производству ракет. Как это поменяло динамику? И твой прогноз на то, что будет происходить хотя бы в ближайшие 30 дней, какая будет динамика? Мы будем дальше выносить и добьемся, когда уже такая точка сборки всей логистики на Украине начнет рушиться именно в тылу? И это приведет к тому, что схлопнется возможность поддерживать этот уровень, то, что ВСУ до сих пор делали с массовым применением беспилотников? Как ты ощущаешь это, каково твое понимание ситуации?

А. Коц:

- Честно скажу, что по земле мы так будем идти еще долго. Поэтому мне кажется, что акцент сейчас будет сделан как раз на дальние удары, на выбивание опор украинской государственности.

Потому что, условно говоря, море – это опора украинской государственности. Мы эту опору выбили. Металлургия – безусловно. Они за последний месяц не выплавили ни тонны стали. Железная дорога – конечно, это одна из опор, и они уже жалуются на то, что у них не хватает локомотивов. Сельское хозяйство… Зерно они вывезти не могут.

Мы говорим о валютной выручке. Потому что деньги-то все равно нужны, не всё им спонсируют их западные партнеры. Один дрон «Лютый» стоит порядка 200 тысяч долларов, один дрон FP-2 - порядка 60 тысяч долларов.

То есть эти налеты (вражеских дронов. - А.Г.), которые были у нас летом, они «влетели» в десятки миллионов долларов, которые сейчас экспортной выручкой не восполнить.

Плюс - начали бить по логистике – по стратегической логистике, по мостам. Все-таки бесперебойная связь регионов, бесперебойная логистика – это тоже один из столпов государственности, который мы тоже сейчас начали, наконец, выбивать.

Четыре с половиной года у меня подписчики, зрители, читатели спрашивают: почему мы не бьем по мостам через Днепр? У меня не было ответа. Мы понимаем, насколько это сложная задача. Мы не можем загнать фуру со взрывчаткой на Южный мост, это не наши методы... Но при этом, видимо, надо было дождаться, пока наша оборонка раскрутится на такие обороты, когда она может в ежедневном режиме восполнять необходимые для таких постоянных, системных ударов ресурсы.

* * *

- У нас же идет двусторонняя такая война на истощение, на изматывание, - особо отметил в прямом эфире Александр Коц. - Безусловно, нам в этой ситуации, с одной стороны, проще, потому что у нас есть свое производство, мы не зависим от настроения в западных столицах. Но при этом у нас и экономика своя - в отличие от Украины…

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