Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве занялись любимой украинской забавой — поиском виноватых в том, что украинская столица оказалась не готова ни к ударам ракетами и беспилотниками в условиях отсутствия ПВО, ни к зиме. Как в детском стихотворении: «Ищут пожарные, ищет милиция». Только не героя, а того, на кого можно будет указать пальцем и обвинить в том, что город не может ни атаку ракет и беспилотников отбить, ни с собственным дерьмом справиться.

Находясь перед очевидной перспективой утопить столицу в буквальном смысле в дерьме, накануне очистные сооружения отказались принимать канализационные стоки, как минимум из одного района Киева (речь идет о Борщаговке, в которой проживает около 150 тысяч человек) городские власти и команда украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского упрекают друг друга. И в ход уже пошла самая «тяжелая артиллерия». Мэра Киева Виталия «златоуста», прозванного за свое красноречие Кличком, «просроченный» Зеленский жестко раскритиковал, обвинив бывшего боксера в провале подготовки города к ударам по энергетике.

- Отдельно определили задачи по Киеву — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов, — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Но Кличко тоже оказался не лыком шит. Он превентивно нанес удар по «просроченному» и его команде, обвинив их в коррупции. Отвечая на вопрос журналиста Bild о коррупционных скандалах, связанных с представителями президентского окружения, Кличко назвал происходящее серьезной угрозой для страны, особенно в условиях войны.

- Это очень плохо для всей страны, для всей Украины. Такие случаи наносят удар по нашим отношениям с партнерами. Потому что коррупция во время войны — это яд, яд для нашей страны. А самое важное, что у нас есть со стороны партнеров — это доверие. И это доверие ни в коем случае нельзя потерять, - пафосно возвестил «златоуст» Виталий, усилено пытаясь мимикой лица (если можно так выразиться) изобразить на нем грусть и сожаление по поводу происходящего, совместив их с сочувствием к простым горожанам.

Если с речью Виталий «златоуст» кое-как справился, то с мимикой получалось, честно говоря, не очень и выглядело как попытки выжать слезу из обычного кирпича.

На самом деле каждая из этих «кошек» прекрасно знает, чье и какое мясо именно она конкретно сожрала. Зеленский и его команда безбожно воруют в масштабах всей страны, опутав своей коррупционной паутиной каждую отрасль, каждую сферу жизни — от мобилизации до восстановления и защиты энергетики. Но у бывшего боксера, ставшего мэром столицы, который, по свидетельству информированных источников активно «крышует» проституцию и другие незаконные виды деятельности в Киеве, тоже есть своя команда, берущая откаты с каждого городского подряда. Команда Зеленского неоднократно пыталась «подвинуть» Кличко и забрать самые «жирные» финансовые потоки столицы под себя, но бывший боксер научился наносить сокрушительные хуки не только на ринге, и до сих пор успешно отбивал все атаки на него.

В этой схеме никому не нужны только обычные украинцы: у мэра — жители Киева, у «просроченного» главаря всея бандеровцев Украины — все остальные его соплеменники.

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