Цена развода Оксаны Самойловой: Джиган заплатит алименты за 6 лет и может угодить в тюрьму на еще больший срок

В социальных сетях блогер Оксана Самойлова все эти годы демонстрировала счастливую жизнь — с Джиганом и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Идет подготовка к процессу, который будет резонансным, но закрытым — речь об иске Оксаны Самойловой к Джигану. Блогер Самойлова подала иск иск об ограничении в родительских правах бывшего мужа, отца своих детей Джигана (Дениса Устименко), и об определении места жительства детей с мамой.

Как стало известно KP.RU в интересах несовершеннолетних детей, сохранении неприкосновенности частной жизни адвокаты сторон будут подавать ходатайство о проведении заседаний суда в закрытом режиме. Рассказываем, что происходит в семье сейчас.

КАК САМОЙЛОВА ГОТОВИТСЯ К ПРОЦЕССУ

Напомним, что в сентябре 2026 года блогер Оксана Самойлова рассказала о семейной трагедии. Сообщила, что последние шесть лет она жила в страхе за свою жизнь. А когда возникла опасность для детей, тогда пошла с исками в суд. Оксана Самойлова и рэпер Джиган состояли в браке 14 лет, оформили развод в 2026 году. У пары четверо несовершеннолетних детей: 6-летний Давид, 9-летняя Майя, 11-летняя Лея, 15-летняя Ариэлла.

Самойлова — блогер, зарабатывает съемками в рекламе, онлайн-проектах. На этой неделе Самойлова вернулась из Франции, где посещала показы на неделе моды — говорит, что у нее обязательства перед брендами, а ей надо самой кормить большую семью. Пока она в отъезде — с детьми мама Оксаны, и няни. В доме, который Самойлова снимает за 1,5 млн руб. в месяц рядом со школой детей в Барвихе, также проживает домашний персонал, плюс усилена охрана.

Оксана Самойлова в минувшую пятницу успела в частную школу на мероприятие сына: прошло посвящение в первоклашки. А вечером все семья отправилась в баню: дети, Оксана, ее мама, отчим.

Параллельно идет подготовка к судебному процессу. В 2020 году у нотариуса тогда еще супруги Оксана Самойлова и Денис Устименко подписали у нотариуса брачный договор. Тогда они были на грани развода, и в 2020 году Оксана подавала в суд заявление о разводе. В тот период за срывом Джигана публика наблюдала в соцсетях: после рождения сына в США он вел себя неадекватно даже в прямых эфирах в своем блоге, ругался матом, сбривал брови и т.д. Мужчина рассказывал в интервью о том периоде: как прятался по ночам от «снайперов», утопил телефон в океане — думал, что за ним следят, преследуют. Самойлова в 2020 году забрала заявление о разводе, так как муж лечился в реабилитационном центре и обещал «завязать».

Но брачный договор остался действующим: а в нем было прописано несколько моментов. Первый — все совместно нажитое парой имущество до 2020 года принадлежит Самойловой, все нажитое после 2020 года принадлежит тому, кто его приобретал. Однако в бракоразводном процессе Джиган настаивал на том, чтобы все имущество разделить пополам, а не так, как указано в брачном договоре — и Самойлова согласилась. Второй момент — в брачном договоре было зафиксировано, что Джиган обязуется выплачивать алименты на несовершеннолетних детей. После того как Самойлова в 2020 году забрала заявление о разводе, пара продолжила совместную жизнь. Про алименты все «забыли». Однако алименты никто не отменял — если они назначены, то их выплачивают, даже находясь в браке. Во время бракоразводного процесса в 2026 году, место проживания детей не определяли, вопрос по алиментам не обсуждали. Тогда решили, что дети по желанию будут проводить время и с мамой, и с папой.

Сейчас в ходе подготовки к процессу — «подняли» брачный договор, в котором зафиксирована обязанность и согласие Джигана выплачивать алименты. Поэтому на этой неделе в базе должников по алиментам появился Денис Устименко — он имеет задолженность по исполнительному документу согласно нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от 08.07.2020 года. Сумма долга пока неизвестна.

Данные о задолженности Джигана с сайта Федеральной Службы судебных приставов.

В июле 2026 года Самойлова была в рабочей поездке за границей, у Джигана случился очередной срыв. По рассказам СМИ: около 10 часов Денис Устименко держал в страхе домашний персонал, стрелял, так как у него была мания преследования, мерещилось разное... Старшая дочь Ариэлла Самойлова вспоминает агрессию отца: «Он закрыл одного из охранников, казнить его хотел. Я пряталась, не вылезала. Боюсь, что он убьет маму, боюсь, что убьет детей, нас...» Повар, помощник по хозяйству в тот день сбежали. В доме осталось две няни, когда приехала охрана Оксаны, они вывели детей — так сбежали из дома. Няня Светлана вспоминает, как успокаивала детей: «Я говорила — вы его дети, он вас трогать не будет. Если убьет, то нас». Младших успокоили: мол, папа с оружием, так как защищает дом от воров. После этого ЧП Самойлова пошла с исками в суд.

Самойлова сообщила: «Он впал в измененное состояние уже в Израиле — приехал сильно в нем. Забрал Ариэллу насильно. Она поняла, что он не в себе, поэтому не стала накалять обстановку и сопротивляться. И дети были с ним. Я была за границей, и просто не знала, что мне делать. Дети звонили, им было страшно. После этого раза я уже не могу больше его жалеть. Мне жалко себя и детей. Это уже небезопасно для них в первую очередь… Я старалась много лет, чтобы как-то вырулить, сохранить, спасти, понять и так далее. Я обнимаю каждую женщину, которая узнала себя в моей истории».

В сентябре 2026 года блогер Оксана Самойлова рассказала, что последние шесть лет она жила в страхе за свою жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ДЖИГАН В ИЗРАИЛЕ

Оксана Самойлова решилась и осенью 2025 года объявила, что подает на развод во время записи реалити-шоу для одной из платформ, предварительно наняла охрану — боялась, что муж ее покалечит. Вскоре увеличила число телохранителей до десяти человек, так как Джиган угрожал.

Дети периодически проводили время с отцом. Но все дети сильно привязаны к матери, которая только последний год стала вести светскую жизнь, чтобы еще больше зарабатывать для своей большой семьи. В соцсетях Джигана картинки из активной жизни с детьми появились после развода. До этого он проводил свободное время чаще в качалке, на студии. Оксана всегда была рядом с детьми. В браке она выполняла требование Джигана: никаких подруг, жена проводит время только с семьей. Отдушиной для Оксаны была мама и отчим, которые всегда рядом.

Самойлова устала терпеть домашнее насилие со стороны мужа и в интервью рассказала о его неадекватном поведении. Слова Самойловой подтвердили: ее мама, няня детей, повар семьи, старшая дочь. Получается такая картина. Последние 6 лет Джиган периодически вел себя неадекватно. К примеру, Ариэлла Самойлова вспомнила, как папа в 2023 году устроил дома побоище: «Я вижу, что дедушка стоит, а папа целится в маму… Пока его ловили, мы возвращаемся домой, а там на коврах следы крови. Больше всего крови было у мамы в гардеробной, на ковролине, а рядом с туалетным столиком был след от выстрела».

Мужчина собрал коллекцию оружия, и когда начиналась мания преследования, тогда он «охранял» дом. Самойлова не заявляла в полицию: «После каждой такой ситуации казалось, что теперь он точно возьмет себя в руки и никогда это не повторится...» Дочь рассказала, что видела у отца запрещенные вещества.

Сейчас правоохранительные органы Подмосковья проводят доследственную проверку по публикациям в СМИ о стрельбе и угрозах от Джигана. Росгвардия начала проверять, имел ли мужчина все разрешения на оружие (как их получал). Сам Джиган отрицает все обвинения, а свои фото с оружием в руках комментирует так: «Клип снимал». Адвокаты музыканта говорят: «Утверждения о том, что Джиган якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности».

Дениса Устименко-Вайнштейна друзья сразу после ЧП в июле отправили в Израиль, где он проходит курс лечения. У Джигана есть гражданство Израиля. В этой стране у него влиятельные друзья. Джиган в частном реабилитационном центре в Ришон-ле-Ционе. Месяц пребывания в центре — от 1,5 млн руб. Какой диагноз у Джигана неизвестно. Центр специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, а также сопутствующих психических расстройств. Пациентам на сайте заведения обещают комфортное проживание, индивидуальную программу, которую составляют психиатры и врачи других специальностей, консультанты по зависимостям, диетологи и тренеры по фитнесу. Условия проживания как в хорошем отеле: комфортные комнаты, тренажерные залы, джакузи, ресторанное меню, арт-терапия, психодрама, массаж, есть поездки в Иерусалим, к Мертвому морю и в другие места. Ранее мужчина проходил лечение в реабилитационных центрах в других странах.

На этой неделе появились видеоматериалы и сообщения в СМИ о том, что Джиган в Израиле покидает реабилитационный центр, чтобы отдохнуть и покутить.

Эксперты прогнозируют — суд определит место жительства детей с мамой, Джигана ограничат в родительских правах. В случае возбуждения уголовного дела мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы, но такое развитие событий возможно только в том случае, если будет доказано незаконное хранение, применения оружие, угрозы и стрельба.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Мало у кого есть возможности арендовать дорогое жилье, нанять телохранителей и известного адвоката, если случилась такая беда, как в семье Самойловой.

Адвокат Валерий Панасюк рассказал KP.RU, как женщине вести себя согласно букве закона, если муж угрожает жизни или здоровью: «Если отец семейства бьет жену, угрожает ей, то необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы (ближайшее отделение) или вызывать полицию по номеру 112. Если это происшествие будет квалифицировано как мелкая бытовая история (просто поругались), то, скорее всего, будет передано участковому. Когда последствия серьезные (причинен вред здоровью), тогда — занимается уголовный розыск. Когда причинен вред ребенку, тогда можно инициировать вопрос об ограничении родительских прав. Необходимо будет приложить доказательства: медицинские документы, возможно видео и аудиозаписи, показания свидетелей. Если человек проходит лечение от наркомании или алкоголизма, тогда нужны соответствующие документы. Потому что отец может прийти в суд и заявить, что уже здоров и готов выполнять свои обязанности».

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