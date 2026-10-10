Могилу скрывают даже от родных: Сын Кашпировского приехал в Винницу, чтобы проститься с отцом

Алексей Фуштей: "Я сходил на кладбище, где похоронены дедушка, бабушка и моя сестра Елена"

8 октября в Москве прошла церемония прощания с известным психотерапевтом Анатолием Кашпировским, но его так и не похоронили. После прощания гроб увезли с кладбища. Место захоронения стало тайной. Причем не только для поклонников, но и для родных психотерапевта.

По одной из версий, тело Кашпировского сейчас везут на Украину. Такой была его последняя воля – Анатолий Михайлович просил похоронить его рядом с матерью в Виннице.

По словам Алексея, Кашпировский назвал его сыном в прямом эфире

Чтобы проводить отца в последний путь, в Винницу приехал его внебрачный сын Алексей Фуштей, который живет в Киеве.

Алексей Фуштей - внебрачный сын Анатолия Кашпировского

- Я приехал, сходил на кладбище, где похоронены дедушка, бабушка и моя сестра Елена. Там немного места, я не знаю, будет ли возможно туда подзахоронить отца, - рассказал Алексей KP.RU. – Гулизар после смерти отца перестала брать трубку и отвечать на сообщения, она скрывает от меня место захоронения. Наверное, боится, что сделаю тест ДНК. А я очень этого хочу. Я знаю, что Анатолий Михайлович мой отец, но хочу, чтобы это было официально.

Гулизар — вдова Кашпировского. Они прожили вместе больше 20 лет. Алексей же заявил о себе, как о наследнике психотерапевта, еще в 2019 году. Его мама когда-то была помощницей Кашпировского.

Как оказалось, отношения с сыном психотерапевт поддерживал по телефону. В распоряжении KP.RU есть их переписка, где мужчины поздравляют друг друга с праздниками и периодически созваниваются.

Переписка Алексея с отцом

- Мы могли разговаривать по два часа. Отец говорил мне, какие книги читать. Он обучал меня, хотел, чтобы я стал его преемником, продолжил дело. Ради него я поступил в этом году на психолога в университет, - говорит Алексей. – Я могу лечить людей, это дар, который мне передался от отца.

Алексей уверяет, что сам способен снимать чужую боль

Сейчас мужчина работает детским спортивным тренером и уже воспитал двух чемпионов мира и чемпионку Европы. Говорит, что своим подопечным тоже постоянно снимает боль.

В Виннице Алексей будет ждать похорон отца и надеется, что вдова выйдет на связь и сообщит о месте и времени.

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