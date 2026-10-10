Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Еще в июне в Европе радовались, что США встали на сторону Украины и «похоронили», как выразился президент Франции Эммануэль Макрон, соглашения, достигнутые в прошлом году Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Тогда в ходе саммита НАТО европейцы, как они посчитали, смогли убедить президента США выступить «единым фронтом против России». И вот всего через три месяца этот фронт рухнул. Вернее, его обрушил сам Трамп.

Соглашение о дизельной сделке с Россией вышедший из себя от негодования из-за «коварства» Вашингтона Владимир Зеленский тут же назвал «второй Аляской». Но она принципиально отличается от первой. На этот раз Трамп выступает не как некий благодетель, помогающий двум сторонам заключить соглашение о мире и стать за это нобелевским лауреатом, а как защитник интересов американцев, которых буквально грабят взлетевшие цены на топливо. Пожалуй, впервые решение острой внутренней проблемы США связано с помощью из России, за что Трамп даже выразил российскому лидеру благодарность: «Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступают огромные объёмы нефти. И это дизельное топливо, именно то, что нам нужно. Так что спасибо».

Но Зеленский, уверовав, что он пуп Земли и что цель всего мира — обеспечить победу Украины над Россией, этого понять просто не способен. «Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру, — написал он в соцсети Х. — Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно прекратить, а не затягивать».

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Трамп пока сдерживается и не ставит зарвавшегося главаря киевского режима на место. В комментариях о сделке с Кремлем он не упомянул ни о санкциях, ни о конфликте на Украине, а вместо этого сказал: «Снижение цен для американцев, особенно для наших великих фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, — мой главный приоритет».

Но в Киеве этого допустить не могут и грозят новыми ударами по российским НПЗ. «Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев», — приводит слова американского чиновника телеграм-канал главы Белого дома. При этом он добавил, что американский президент не считал удары по российским НПЗ равнозначными российским атакам на украинскую энергосистему.

А украинский чиновник заявил изданию Axios, что во время переговоров в Майами спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, которую поддерживают союзники Киева из Европы, американцы пригрозили отключить Украину от системы американской разведывательной информации, если она продолжит игнорировать просьбы Трампа относительно прекращения атак на российские НПЗ. «Удары по нефтеперерабатывающим заводам причиняют боль России, но они причиняют боль и США», — заявил изданию уже американский чиновник.

Сообщения о том, что переговоры в Майами завершились досрочно и прошли в один день, безусловно, связаны с неадекватной реакцией украинцев на последние шаги Трампа. Для него, во всяком случае на ближайшую перспективу, логика, которой придерживается Киев и его спонсоры — «чем хуже для России, тем лучше для нас», — не актуальна. Сейчас Белый дом сделал ставку на сотрудничество с Кремлем. И если Зеленский, надеясь на помощь своих кураторов из Европы, попробует сорвать сделку Трампа с Путиным, то практически гарантирует скорый крах киевского режима. Просто потому, что американский президент объявит его своим врагом.

Сделка между США и Россией по дизелю принесёт «огромную пользу» американскому народу, заявила сторонница Трампа конгрессвумен Анна Паулина Луна. Любой, кто утверждает обратное, «занимается умственными акробатическими упражнениями», написала она в соцсети.

Абсолютно новая реальность для Киева и Брюсселя — США и Россия выступают как партнеры в разрешении своих насущных проблем. Американцы преодолеют с помощью российского дизеля кризис цен на топливо, а русские получат гарантированный доход от освобожденного от санкций экспорта энергоносителей. Если Зеленский и его спонсоры этого не поймут, то исход конфликта на Украине будет совсем не таким, как они его видят даже сейчас, заявляя, что «ЕС не изменит своей позиции и удвоит свою поддержку Украины и давление на Россию». Просто силенок, чтобы давить не только на Россию, но еще и на США, у них нет.

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