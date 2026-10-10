Софья Евстигнеева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

9 октября в театре «Современник» прошел юбилейный вечер-спектакль «ЕвстиГений», посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Александровича Евстигнеева.

Сцена из спектакля Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Евгения Евстигнеева любили все – и его коллеги, и зрители. Юбилейный вечер поставила режиссер Марина Брусникина с артистами «Современника», которые от лица современников Евгения Александровича рассказали о нём его внучке Софье Евстигнеевой. Своего знаменитого дедушку она видела только на экране и на фотографиях, Софья появилась на свет через три года после его смерти. Но пошла по его стопам - она актриса МХТ им.Чехова.

Владимир Машков сделал подарок внучке Евгения Евстигнева - Софье Евстигнеевой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Первая громкая роль Евстигнеева в театре – Король в спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Записи этого спектакля нет, лишь фрагменты: его быстро закрыли (едва не закрыв вместе с ним молодой театр) с формулировкой «идеологическая незрелость».

Дарья Белоусова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Алексей Гуськов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Станислав Любшин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Фрагменты показали на экране. Как писал театральный критик Анатолий Смелянский: поди опиши, как играл Евстигнеев – «секрет его игры явление сродни природному». Это касается каждой роли, будь он формалист-директор пионерлагеря Дынин (кстати, работая слесарем на заводе в Горьком, Евстигнеев ездил массовиком-затейником в подшефный пионерлагерь). Или режиссер самодеятельного театра из «Берегись автомобиля», который-таки замахнулся на Вильяма, нашего, Шекспира. Или профессор Плейшнер с его танцующей походкой, или легендарный танцор-чечеточник Алексей Беглов в фильме «Зимний вечер в Гаграх».

Евгений Евстигнеев на сцене "Современника", 1970 год. Фото: Михаил Строков / Фотохроника ТАСС

На юбилейном вечере пунктирно рассказали биографию Евгения Евстигнеева. Как он работал слесарем на заводе «Красная Этна» в Горьком. Параллельно играл в заводском джазовом оркестре перед киносеансами. Играл на пианино, барабанах и даже… на вилках. Однажды в кинозале оказался директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский.

Он был поражён артистизмом Евстигнеева, не мог оторвать от него глаз, и предложил молодому музыканту прийти на прослушивание в училище. Евстигнеева приняли в без экзаменов. После училища в 1951 году его распределили во Владимирский драмтеатр. Спустя три года пригласили в Москву, где он снова стал студентом. На этот раз сразу 3-го курса Школы-студии МХАТ. С ним на курсе учились Галина Волчек, Татьяна Доронина, Олег Басилашвили, Михаил Козаков, Виктор Сергачёв.

Как вспоминал Михаил Козаков, Евстигнеев сразу стал лучшим и всеми любимым студентом курса. Он играл лучше, точнее даже самых талантливых студентов. Смешно обращался к девушке, за которой хотел приударить, непременно именуя ее «Розой». Играл на гитаре, пел, виртуозно стуча по дереву стола двумя вилками. Кстати, его музыкальный талант не раз использовали в кино. В фильме «Никогда» есть сцена заводской свадьбы, куда случайно попадает герой Евстигнеева, он взял нож и вилку — и пошел отстукивать в такт.

После Школы Евстигнеев недолго поработал в Московском Художественном театре и ушел вместе с Ефремовым создавать «Современник», на сцене которого сыграл Короля в «Голом короле» и Глухаря в спектакле «Два цвета», Сатина в «На дне» и Куропеева-Муравеева в «Назначении», Александра II в «Народовольцах» и Дона Чиро в «Никто»… Валентин Гафт называл его великим клоуном.

Среди гостей юбилейного вечера был Николай Цискаридзе... Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

и Евгений Петросян Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Спустя полтора десятка лет Евгений Александрович стал первым ведущим актёром «Современника», который вслед за Олегом Ефремовым перешёл в МХАТ – случится это в 1971 году. На мхатовскую сцену он выходил в классике (профессор Серебряков в «Дяде Ване», Дорн в «Чайке»), играл современных героев. И всегда импровизировал внутри образа, приносил много от себя. Как это было на юбилейном вечере-спектакле вспоминали Владимир Машков, Станислав Любшин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов… Они рассказывали, как Евстигнеев учил молодых артистов играть репризно, ходить не по прямой, а дугой. Говорили о том, что есть талантливые артисты, есть великие, а есть Евстигнеев… Он не был говоруном, с журналистами общался неохотно. Однажды корреспондент спросил его, каких артистов он ценит. Евстигнеев ответил так:

«Мне нравится актёр, у которого что-то такое есть, что никогда не высказывается. Ну, вот сейчас он что-то скажет, а самое главное он не сказал, а так и ушёл». Так же невозможно объяснить словами природу таланта Евгения Александровича. Просто «ЕвстиГений». «Близкой и родной была сотворенная им Россия, её алкаши и начальники, профессора и бомжи, спившиеся шулера и подпольные миллионеры. Он переводил их всех из узнавания в видение», - сказал о нём Анатолий Смелянский.

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