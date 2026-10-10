Как живет Надежда Михалкова после свадьбы с губернатором: младшая дочка режиссера вышла на работу через месяц после родов

Надежда Михалкова. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

В социальных сетях продолжают обсуждать замужество и роды актрисы и режиссера Надежды Михалковой. Как стало известно — многодетная мама в декрете сидеть не планирует, уже в конце ноября у 40-летней Надежды Михалковой запланирована большая премьера.

НАДЕЖДА МИХАЛКОВА ВЫХОДИТ ИЗ ДЕКРЕТА

У Надежды Михалковой в конце ноября запланирована большая премьера в театре. В середине сентября Надежда Михалкова была на сборе труппе в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», где ставит свой первый спектакль как театральный режиссер. В сентябре на сборе труппы художественный руководитель театра легендарный режиссер, народный артист Никита Сергеевич Михалков сказал по этому поводу: «Хочется пожелать Надежде удачи и самостоятельного режиссерского голоса». Речь о премьере спектакля «Васса Железнова» по первому варианту пьесы Максима Горького. Именно эта постановка станет режиссерским дебютом Надежды Михалковой.

Планируется, что премьера спектакля пройдет 25 и 26 ноября. Но пока продажа билетов не открыта. В спектакле режиссера Надежды Михалковой заняты — Ирина Розанова (главная роль), Михаил и Николай Ефремовы (отец и сын), Анна Михалкова, Андрей Баков, Сергей Баталов, Дарья Белоусова, Янина Третьякова, Оксана Гилярова и Татьяна Ташкова.

По сообщениям СМИ в июле 2026 года Надежда Михалкова в третий раз стала мамой — родила дочь Екатерину. Для Надежды Михалковой это третий ребенок, ее старшие дети 13-летний Иван и 15-летняя Нина родились в браке с продюсером и режиссером Резо Гигинеишвили. Михалкова развелась с Гигинеишвили девять лет назад после семи лет брака. Третьего ребенка Надежда Михалкова родила этим летом от 47-летнего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, за которого вышла замуж. Для Кухарука, как и для Михалковой, это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Надежда Михалкова в театре первый раз будет режиссером, а вот кино и сериалы как режиссер она уже снимала в этом качестве. Поэтому была приглашена в жюри 23-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который прошел в марте 2025 года в Ханты-Мансийске. Надежда была в жюри конкурса «Дебют — короткий метр». На фестивале с приветственным словом к участникам выступал губернатор Руслан Кухарук. Сообщается, что на этом фестивале и случилось знакомство Михалковой с будущим мужем.

Дочь Екатерину Надежда Михалкова родила в июле 2026 года, а уже с августа начались репетиции «Вассы Железновой». Отбор актеров, читки проводились ранее. Надежда Михалкова с актерами сейчас в активной работе — идут репетиции. премьера уже через полтора месяца. Отметим, что для папы Надежды Михалковой — Никиты Сергеевича Михалкова, Екатерина Кухарук уже 14 внучка. У Никиты Михалкова всего 14 внуков и внучек и три правнука.

Надежда Михалкова уже привыкла к тому, что ее работы рассматривают пристально. Накануне премьеры сериала «Номинации» 18+, где Надежда Михалкова была и режиссером, и сценаристом, она пару лет назад так говорила на эту тему: «Я когда-то придумала фразу — самое последнее, что я могла сделать с моей фамилией и в этой стране — начать снимать кино. Понятно, что будут смотреть пристальнее. Поэтому я опираюсь на вещи, не связанные с наградами, не хочу что-то кому-то доказывать. Для меня важно понимать, что если я трачу свою жизнь на какую-то идею, значит, она должна стоить этого потраченного времени…»

Надежда Михалкова здраво рассуждала о сплетнях от дилетантов и обсуждения ее работ, которые «обсуждальщики» даже не смотрели. Михалкова говорила так на этот счет: «…На камни, которые в меня летят, я смотрю отстраненно. Несмотря на то, что мне не так много лет, поверьте мне — я много повидала критики и пренебрежения. Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически — не устаешь удивляться просто фантастическим высказываниям или интерпретациям, или реакциям различных людей, от которых такого точно не ждешь. Но все перемелется…»

В ноябре ждем в театре «Вассу Железнову», первую режиссерскую работу Надежды Михалковой, которую она ставит сразу после родов. И ждем объективных мнений зрителей и театральных критиков.

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