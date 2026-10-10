Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Киев очень сильно обиделся на Трампа. Настолько, что даже свернул переговоры с американской стороной, для которых в США отправилась накануне целая делегация. Представьте себе такую картинку — вот украинцы во главе с руководителем Офиса президента террористом Кириллом Будановым* и Рустемом Умеровым рассаживаются в Майами, чинно занимая место за столом переговоров. Папочки с документами, союзники, полная «боевая» дипломатическая готовность впаривать штатовцам одобренные украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским, как любят говорить в Киеве, «нарративы».

А в это время Президент Дональд Трамп через океан звонит российскому коллеге Владимиру Путину, поздравляет его с днем рождения и договаривается на «дизельную сделку», как ее наверняка теперь все будут называть. Причем, наплевав на все просьбы, руководящие указания и попрошайничество Зеленского. Для справедливости стоит отметить отдельно, что до этого, как отмечает ресурс Axios, «просроченный» не менее шести раз наплевал на просьбы Трампа прекратить удары по российским НПЗ для стабилизации на рынке дизельного топлива и проигнорировал эти инициативы президента США.

Но вот такой шаг американской администрации в Киеве вообще не прогнозировался. А потому «гордые украинцы» немедленно обиделись. Вернее, не вся делегация и даже не ее руководство, а один очень обидчивый поц в Киеве. Который и дал указание свернуть переговоры. В результате украинская делегация быстро собрала все свои бумаги и манатки, хотя переговоры планировались на два дня.

- Второго дня не будет, - заявил журналист «Радио Свобода»** Алекс Рауфоглу со ссылкой на свои источники в переговорном процессе. Американцам впору уже самим снова обижаться на хамство украинской стороны. Как говорил симпатичный герой одного мультфильма, «мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам «фиг-вамы» рисует».

Но только этим боевитые украинцы решили не ограничиваться. Переквалифицировавшийся в отпетого «ястреба» экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который на самом деле продолжает входить в «обойму» команды Зеленского (говорят, «просрочка» даже предлагал ему возглавить внешнюю разведку, но на их встрече они оба решили, что Кулеба будет полезнее бандеровцам в своем нынешнем качестве), предложил украинской власти далее действовать прямо-таки назло президенту США.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

- Как вы знаете, время от времени американцы обращаются к украинцам и говорят: «Вы бы могли, пожалуйста, поменьше бомбить российские НПЗ». И мы, потому что нам тоже нужно поддерживать какие-то отношения с американцами, говорим: «Окей, день не бомбим, два не бомбим, ну, продержимся два-три дня», - рассказал Кулеба в эфире своего видеоблога. - Теперь нет никакой необходимости придумывать аргументы или вводить какие-то паузы на удары, потому что Трамп развязал нам руки. Поэтому я считаю, что единственным правильным ответом Украины на соглашение между президентом Трампом и президентом Путиным, должен заключаться в дополнительных массированных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, по российским терминалам, на которых загружается дизельное топливо для дальнейшего экспорта.

По мнению Дмитро, у Трампа даже не будет никаких оснований возразить против такого решения, не то, чтобы предпринять какие-то реальные шаги.

- И никто уже нам ничего не может сказать, потому что вы же уже приняли свое решение, поэтому вы потеряли возможность обращаться к нам с такими просьбами. Это один из тех примеров, когда на самом деле Трамп лишает себя рычагов влияния на Украину, которых мы в течение последнего года видели достаточно, - заявил Дмитро, еще в свою бытность министром иностранных дел, обещавший, что украинцы, даже лишенные вооружений, продолжат сражаться с российской армией лопатами. Главное, что не он сам, а какие-то абстрактные украинцы в общей своей массе.

Так на Украине скоро договорятся и до того, что начнут сами топить танкеры, которые будут перевозить дизельное топливо в США. Смотри, Дональд, доиграешься. Зеленский страшен в гневе. Как он наверняка сам думает каждый раз, когда смотрится в зеркало.

* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** - СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией

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